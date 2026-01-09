OPINION:ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; କ’ଣ ରହିବ ଭାରତର ଭୂମିକା ?
ଆମେରିକା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆଣି ମାମଲା ରୁଜୁକଲା ତାହା ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ।
Published : January 9, 2026 at 8:39 PM IST
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ । ଶେଷରେ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା 2026 ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନର କାରଣ ସାଜିଥିଲା । ଆମେରିକା ସେନା ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାରାକସସ୍ଥିତ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ତଥା ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି ।
ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ଉଲ୍ଲଂଘନ
ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏକାକୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୋଲିସ ବା ବିଚାରପତି ହୋଇ ପାରିବନି
ଯଦିଓ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଶା କରାବାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯାହା ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତଥାପି ଉପଯୁକ୍ତ ପକ୍ରିୟାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏକାକୀ କେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୋଲିସ ବା ବିଚାରପତି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ସାମରିକସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇ ପଡିଲାଣି । ନିକଟ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ, ଆର୍ମେନିଆ ବିରୋଧରେ ଆଜରବାଇଜାନର ଆକ୍ରମଣ, ୟୁକ୍ରେନରେ ରଷିଆର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ, ହମାସ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବୋମାମାଡ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ଯୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର ପ୍ରବାଦ ଏବେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇ ଗଲାଣି । ଯହି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଛୋଟ ତଥା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ଗୁ଼ଡିକ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବେ ।
ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି
ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ରୁଷ, ଚାଇନା, ଇରାନ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ କେତେକ ଲାଟିନ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଆମେରିକାର ଏପରି ସାମରିକ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ଏ ନେଇ ନରମ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି । ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶଗୁଡିକ ଆମେରିକା ଉପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ବୟାନ ମାଦୁରୋ ସରକାରର ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ।
ଏଠି ବି ନିରପେକ୍ଷ ଭୂମିକାରେ ଭାରତ
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଦୃଢ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇଥାଏ । ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଭାରତ କହିଛି, ‘ଭେନେଜୁଏଲାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ । ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ।' ଏଥରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, 'ଭାରତ ଭେନେଜୁଆଲା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପୁନଃନିର୍ମାଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିବ ।’
ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ ଆମେରିକାର ନା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । କେବଳ ସଂପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଭାରତ । ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଭାରତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନ କରି ଦେଇଛି ।
ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ଟାକ୍ସ ଦଣ଼଼୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା କାରଣକୁ ନେଇ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସଂପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆମେରିକା ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (Free Trade Agreement) ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଆଲୋଚନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେଣୁ ରଣନୀତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏପରି କୌଣସି ପହକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେବ ।
ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ
ଏହା କହିବା ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରୁ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରେ, ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ । ଏଥି ସହିତ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଭେନେଜୁଆଲା ବଜାରରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇ ପାରେ ।
କଣ ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଏବେ ମୁଖ୍ୟପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫରିବା । ଏହି ମାମଲା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକା ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନରେ ଶେଥ ହେଉନାହିଁ । ୟୁଏସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଙ୍କେତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଚଲାଇବ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ସମ୍ପଦରୁ ପାଇବା ଅର୍ଥରେ ତାର ଖର୍ଚ଼୍ଚ ଉଠାଇବ । ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କଣ ପୁଣି ଥରେ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗକୁ ଫେରୁଛେ ?
ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାହାର କାରଣ ମାଦୁରୋଙ୍କ ନିଶା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ସଂପୃକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହା ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଆମେରିକା କହିଛି । ୟାହା ଉପରକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ତାହାଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନଜୁଏଲାର ତୈଳ ସଂପଦକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା।
ମାଦୁରୋଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷୁବ୍ଧ କାହିଁକି
ଟ୍ରମ୍ପ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଯେ ସେ ଚୀନକୁ ଚାଇନିଜ କରେନ୍ସିରେ ତେଲ ବିକୁଛି । । ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଡି-ଡଲାରାଇଜେସନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ରହିଛି । ସେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ରିକ୍ସ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଏପରି ପରିଣତି ଭୋଗିବ ବୋଲି ସମାନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନରୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ (୧୮୨୩)ର ନୂଆ ସ୍ୱରୁପ ଏବଂ ଡୋନରୋ ମତବାଦ ଭାବରେ ପୁନଃନାମକରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମେରିକା
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଛି । ଅଥଚ ସେହି ଆମେରିକା ବାକି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ କରୁଛି । ଏବେ ଆମେରିକା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାର ପରିଣାମ ସାର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ ।
ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେରିକାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅ଼ପେକ୍ଷା ଯେ କୌଣସି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଗିଡିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇ ପାରେ । ତେଣୁ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି, ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଗ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିବାଦକୁ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏହାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମନୋଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ।
