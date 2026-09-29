ETV Bharat / opinion

OPINION: ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ‘ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିପଥ’କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ

ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଓ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

INDIA US TRADE DEAL
Defence Secretary Rajesh Kumar Singh meets with a bipartisan delegation from the United States House of Representatives, led by Representative Brian Mast, Chairman of the House Foreign Affairs Committee, in New Delhi on Monday (ANI)
author img

By Nirmala Ganapathy

Published : September 29, 2026 at 8:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍‌ସର ଏକ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର “ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିପଥ” ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ଚୀନ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସଜାଡ଼ୁଛି। ଏହା ସହ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହା ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଚାପ ନା ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କର ମୌଳିକ ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ହାଉସ୍ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବ୍ରାଏନ୍ ମାଷ୍ଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସୋମବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି “ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗ” ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।

ଆମେରିକା ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ର କ୍ରେତା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଚାହୁଁଛି।

ତେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନରେ ଶୁଳ୍କ ଓ କଟକଣା ଭୂରାଜନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶ ହେଉ କି ମିତ୍ର ଦେଶ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଧମକ ଓ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।

ରବିବାର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ SRIA (Sanctioning Russia and Iran Act), 2026 ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇପାରିବେ।

ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମାଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଏହି କଟକଣା ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍‌ସରେ ୨୬୨-୧୫୯ ଭୋଟରେ ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ସମର୍ଥନରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ମିସ୍ରି ଓ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ବିଲ୍‌ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ସେ କହିଥିଲେ, “ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନିକଟରେ ପ୍ରଣୀତ SRIA ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।”

ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ-ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେଇଛି, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ରୁଷିଆରୁ ଭାରତର ତେଲ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲଗାତାର ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣି ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛି।

କିନ୍ତୁ ଏହି କଟକଣା ଆଇନ ପରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଯୋଗାଣରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକୀୟ କଟକଣାର ଧମକ ସହ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ବଢ଼ାଉଥିବାରୁ ଏହି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଜୁନ୍‌ରେ ଭାରତର ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ପରିମାଣ ଦୈନିକ ୨୬ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲର ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଛୁଇଁଥିଲା।

ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଭାରତ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚୀନ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ତେଲ ଆମଦାନୀରେ ଯେକୌଣସି ବାଧା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଶର ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାଏ।

ଜୟସ୍ୱାଲ ଲଗାତାର କହିଆସିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର “ଉର୍ଜା ସ୍ରୋତ ଚୟନ” ଦେଶର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ଏକ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ କହିଆସିଛୁ ଯେ, ଆମର ୧୪୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉର୍ଜା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଉର୍ଜା କିଣିବା ଜାରି ରଖିବୁ।”

ଆମେରିକା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତେଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ କ୍ରୟ ବଢ଼ାଇଛି। ତଥାପି ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ନେଇ ୱାଶିଂଟନ୍‌ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଚାପ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତଣାପୋଡ଼ର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି।

ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱଜିତ ଧର କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଗସ୍ତ ପଛରେ ଏକ ରଣନୀତି ରହିଛି ଏବଂ BRICS ପରେ ଏବଂ ରୁଷିଆ କଟକଣା ବିଲ୍‌ ପରେ କ’ଣ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରସ୍ପର ପରେ ଘଟିଛି।”

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତେଲ ଓ ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏହା ଆମର ସାର୍ବଭୌମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି MEA କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ରୁଷିଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା।”

ଆମେରିକାରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିଆସିଛି। ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନେତା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ, ବିଶେଷକରି ମିତ୍ର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କର କେତେକ ମୌଳିକ ଆଧାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚୀନର ଉତ୍ଥାନକୁ ରୋକିବାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖିଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୧୧ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆବୋଟାବାଦରେ ଆମେରିକୀୟ ନେଭି ସିଲ୍‌ ଅଭିଯାନରେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ୍ ନିହତ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଠକରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିରୋଧାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା-ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଆମେରିକା-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ଭାରତକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଭାରତକୁ ଏକ ‘ହେଜ୍’ ବା ବିକଳ୍ପ ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖିବ କି ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନରେ।

ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ “ସମ୍ମାନ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତତା ଓ ପାରସ୍ପରିକତା” ଆଧାରିତ “ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଚୀନ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ” ପାଇଁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କରେ ୩୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଇଛି ଯେ, ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ବେଜିଂ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଚୀନ ସହ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ବିପଦରେ ପକାଇବ କି ନାହିଁ।

ତେବେ ଏହି ସମାନ ଗଣନା ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମତ। ତଥାପି ଆମେରିକା-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଯୋଗୁ “G-2” ଗଠନର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।

ରଣନୈତିକ ଚିନ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମା ଚେଲାନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ଅନୌପଚାରିକ U.S.-China G2ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆମେରିକାର ନିଜସ୍ୱ ମିତ୍ରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁ ନିଜ ରଣନୀତିରେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଏକ G2 ଢାଞ୍ଚାକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବହୁମୁଖୀ ଏସିଆ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି ଦେଖେ।”

ତଥାପି ଆମେରିକା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋରମ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ, ମହାକାଶ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।

ଜୁନ୍‌ରେ ଆମେରିକା ଭାରତର M777A2 ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଲାଇଟ୍ ହାୱିଜର୍‌ ପାଇଁ ୨୩୦ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଏକ ସପୋର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିକ୍ରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୪୮୨.୨ ନିୟୁତ ଡଲାର। ଏହା ସହ ଭାରତୀୟ AH-64E ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧୯୮.୨ ନିୟୁତ ଡଲାର।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦେଶ କମ୍ ଶୁଳ୍କର ସୁବିଧା ପାଇବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଥିବାରୁ ଚୁକ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତକରଣ ଅଟକି ରହିଛି।

ବିଶ୍ୱଜିତ ଧର କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ କମାଇବା ସହ ଭାରତକୁ ଆମେରିକାରୁ ଅଧିକ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାବି ରଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଓ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସାମିଲ କଲା ଭାରତ

TAGGED:

US CONGRESS DELEGATION
INDIA US TIES
ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ
ଭାରତ ଗସ୍ତ
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.