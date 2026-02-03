ETV Bharat / opinion

OPINION: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026 - ନୂତନ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026 ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଛି । ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ।

Representational Image
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By Appa Rao Podile

Published : February 3, 2026 at 4:57 PM IST

5 Min Read
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026 ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଛି । ଯାହା ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାନବ ବିକାଶ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମିଲ କରି, ବଜେଟ୍ ଏକ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।

ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବଜେଟ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ନବସୃଜନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୁର୍ବେଦ

ବଜେଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (TKS) ଉପରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଶେଷକରି ଆୟୁର୍ବେଦ, ଏବଂ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ଏହାର ସ୍ଥିତି, ବଜେଟ୍ ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଏକ ନୂତନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ।

ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ମାନକୀକରଣ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବୈଧତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିଦାନ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧର ପ୍ରମାଣ-ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚାଷ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ ।

ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋଝକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ବଜେଟ୍ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହା ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କରାଯିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ।

ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତା, ଦକ୍ଷ ମାନବଶକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିନିଯୋଗ କରି, ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଡକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆଧୁନିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ସହିତ ସଙ୍ଗତ ।

ବାୟୋଫାର୍ମା - ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରୁ ନବସୃଜନ ନେତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ବାୟୋଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ନୀତିଗତ ସମର୍ଥନ ଭାରତର ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର ବାୟୋଲୋଜିକ୍ସ, ବାୟୋସିମିଲର୍ସ, ଟିକା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଆଡକୁ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଅନୁବାଦାତ୍ମକ ଗବେଷଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିୟାମକ କ୍ଷମତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବାୟୋଫାର୍ମା ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ, ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ସୁଲଭ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଜୈବିକ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ।

ଜୈବିକ ଔଷଧର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି, ବଜେଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାନତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ନବସୃଜନର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ ।

NIPER ଉପରେ ଧ୍ୟାନ

ଜୈବିକ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍, ନୂତନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NIPERs) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ୟମାନ NIPERs କୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଔଷଧ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ମେରୁଦଣ୍ଡ।

ନୂତନ NIPERs ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣା ତାଲିମର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ବିଶେଷକରି ଜୈବିକ ଔଷଧ, ନିୟାମକ ବିଜ୍ଞାନ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଗବେଷଣା, ଔଷଧ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସେହି ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟମାନ NIPER ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅଧ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି, ଆନ୍ତଃବିଷୟିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଗବେଷଣାକୁ ସ୍କେଲେବଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମାଧାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏକ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସୁଦୃଢ଼ ​​NIPERs ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନବସୃଜନ-ଚାଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ ହେବ।

ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣ

ଶିକ୍ଷା ବଜେଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦକ୍ଷତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନବସୃଜନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସ୍ଥାପନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଡିଜାଇନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆନ୍ତଃବିଷୟକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।

ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ ଦୂରତା, ଅସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଲଭତା ଅଭାବ ଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରେ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଛୁଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ । ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ ।

ଡାଟା ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଟିକସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଡାଟାକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ, ବଜେଟ୍ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଟିକସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶାସନ ଏବଂ କୃଷି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ AI-ଚାଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏକ ଦୃଢ଼ କ୍ଲାଉଡ୍ ଏବଂ ଡାଟା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଯାହା ଏକ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ମୂଳଦୁଆ।

ଭାରତ-ବିସ୍ତାର ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

ବଜେଟରେ ସବୁଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 'ଭାରତ-ବିସ୍ତାର'(କୃଷି ସମ୍ପଦ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀ)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଏକ ବହୁଭାଷୀ, ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ସମୟୋଚିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତ-ବିସ୍ତାର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟ୍ୟାକ୍ ଅଧୀନରେ ଡିଜିଟାଲ ଚାଷୀ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICAR)ର ଗବେଷଣା-ଆଧାରିତ ସୁପାରିଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ । ପ୍ରମାଣିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଫସଲ, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ତଥ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ-ସଚେତନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ କୃଷି-ମହାପାଗ ବିଭାଗ-ଆଧାରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସଠିକତା, ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ଏବଂ କୃଷକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ କୃଷି ଦିଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ।

ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ବଜେଟ୍

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାନ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବାୟୋଫାର୍ମା ନବସୃଜନ, ନୂତନ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ​​NIPER, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରାବାସ ସମେତ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ AI-ସକ୍ଷମ କୃଷିରେ ଏକକାଳୀନ ନିବେଶ କରି, ବଜେଟ୍ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ଞାନ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରେ।

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ ଏବଂ ବିକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଆଧାରିତ, ସାମାଜିକ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବେ ମୂଳ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ।

(ଟିପ୍ପଣୀ- ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ETV ଭାରତ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସହିତ ସହମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ।)

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

