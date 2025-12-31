OPINION: ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦଳାଚକଟାର, ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
ଭାରତରେ ଦଳାଚକଟାକୁ ବୁଝିବା କେତେ କଷ୍ଟକର । ଏକ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିଡ଼ର ରାସାୟନିକ ଯାଦୁ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : December 31, 2025 at 5:28 PM IST
ଡକ୍ଟର କାଞ୍ଚାରଲା ଭାଲେଣ୍ଟିନା
ନଭେମ୍ବର 1, 2025
ଭାରତରେ ଦଳାଚକଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ନୀତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ । ନଭେମ୍ବର 1, 2025ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କାସିବୁଗାରେ ଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ନଅ ଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦଳାଚକଟାରେ ଆଠ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପର୍ବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼, ଏକକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବଂ ଏକ ଖରାପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା, ଏସବୁକୁ ଦଳାଚକଟାର କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି । ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, 25 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରେଲିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିଥିଲା ।
ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ପରି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବିଶାଳ ସମାବେଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସମାବେଶ ବିଷୟରେ କିପରି ଅବଗତ ନଥିଲେ ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2025
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ, ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା । କରୁରରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କଶାଗନ୍ (ଟିଭିକେ) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ପାର୍ଟିର ଏକ ସଭା ସମୟରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଜୁନ୍ 4, 2025
ସମ୍ପ୍ରତି, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରାଲି, କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି । ଜୁନ୍ 4, 2025ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପ୍ରଥମ IPL ବିଜୟ ପାଳନ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 56 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜୁଲାଇ 2, 2024
ଜୁଲାଇ 2, 2024ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ 121 ଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାରୁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଜାନୁଆରୀ 29, 2025
ଜାନୁଆରୀ 29, 2025ରେ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କୁମ୍ଭମେଳା ସମୟରେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 82 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଫେବୃଆରୀ 15, 2025
ଫେବୃଆରୀ 15, 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଟ୍ରେନ ଧରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ । ସେହିପରି, 2011 ମସିହାରେ ବାର୍ଷିକ ସାବରୀମାଲା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 109 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଦଳାଚକଟା ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥାଏ। ଦଳାଚକଟାକୁ କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ; ଏହାର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂରଚନିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳାଚକଟା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ।
ଭିଡ଼ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ: ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । Factlyର ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, "ଭାରତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା" ଶୀର୍ଷକ NCRB ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, 2001ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ମୋଟ 3,074 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2,169 (70%) ପୁରୁଷ ଏବଂ 900 (30%) ମହିଳା ଥିଲେ ।
ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା
15 ଏପ୍ରିଲ, 1989ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେଫିଲ୍ଡର ହିଲ୍ସବୋରୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟିଥିଲା । 90 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 200ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ ରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱର ତିନିଟି ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟା ମଧ୍ୟରେ 2005 ମସିହାରେ ବାଗଦାଦରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 965 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେହିପରି 2006 ମସିହାରେ ବାର୍ଷିକ ହଜ୍ ସମୟରେ ମିନା ଭ୍ୟାଲିରେ ଦଳାଚକଟାରେ 380 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2010 ମସିହାରେ କାମ୍ବୋଡିଆରେ ନୋମ ପେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସପିଂ ଦଳାଚକଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 347 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଆଚରଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ସାମାଜିକ-ମନୋବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ
ଦଳାଚକଟା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ, ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ସମୟରେ ଘଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ ।
ଏମିଲ୍ ଦୁର୍ଖିମ୍ ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରବାହ (ପବିତ୍ର ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ) ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏକତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଭାବପ୍ରବଣ ତୀବ୍ରତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଖିମ୍ ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏକ ଧର୍ମ ଗଠିତ ଏବଂ ସେ "ସାମୂହିକ ପ୍ରବାହ" ବୋଲି କହିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥାର୍ଥ ହୁଏ । ସାମୂହିକ ପ୍ରବାହ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକତ୍ର କରେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସାମୂହିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ପାଗଳାମି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ-ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଧର୍ମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ, ଆଦର୍ଶ ଜଗତକୁ ପରିବହନ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାଏ, ଯେପରି ସେମାନେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ।
ସାମାଜିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏର୍ଭିଂ ଗଫମ୍ୟାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏକ ନାଟକ ପରି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚରଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରାୟତଃ ପରିବେଶ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ କିମ୍ବା ରାଲି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହିଠାରେ ସାମୂହିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦିଏ । ଭିଡ଼ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଚରଣ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହେବାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ । ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେନାମି ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଧରିପାରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ।
ନୀତିରେ ଦଖଲ
2020 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ IIT ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, 1883ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ 137ଟି ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଧାର୍ମିକ, କ୍ରୀଡ଼ା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳାଚକଟାକୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ 64% ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 51% ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପଛର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଗୁଜବ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଗଠନଗତ ତ୍ରୁଟି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦଳାଚକଟା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 106 ଅବହେଳା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ BNSର ଧାରା 125 ମାନବ ଜୀବନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଭଳି ଅଚାନକ କିମ୍ବା ଅବହେଳା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରେ । ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଅପରାଧିକ ଆଇନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ ଅବହେଳା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧିତ 1861ର ପୋଲିସ ଆଇନକୁ ଭିଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଆଇନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 2005 ମସିହାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳାଚକଟା "ମାନବକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ" ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଏ । ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (NDMA) ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ।
ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ । ଏପରି ଯେକୌଣସି ସମାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୋଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରାଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଲି କିମ୍ବା ସଭା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ର ପରିମାଣ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମେତ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।
ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶାସକ ସରକାରମାନେ କୌଣସି ନୀତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ବଡ଼ ସମାବେଶ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ତଥାପି ସରକାର ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଭିଡ଼-ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି । ସରକାର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ବଡ଼ ସମାବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମଳ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ।
ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଭିଡ଼ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଗରିବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଗଣସମାବେଶ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଆଚରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ସରକାର ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦଳାଚକଟା ରୋକିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ବିକାଶ କରିବାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ ।
ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମେତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଆଚରଣ ଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।
ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଏବଂ ପାନୀୟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଇର ସୁବିଧା ଦେବା ଉଚିତ । କରୁର ଦଳାଚକଟାରେ, ସରକାର ଏବଂ ଟିଭିକେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 25 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନ 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରାୟ କରୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ଚା' ଦୋକାନର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ । କିଛି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚା' ଦୋକାନର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଡାଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ।
କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ 1ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 50 ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି । ତଥାପି ଟିଭିକେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା ।
ସେହିପରି କାସିବୁଗାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ସମାବେଶ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଦଳାଚକଟା ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବ, ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିଏ, ଯାହା ଏକ ସାମାଜିକ-ସାଂରଚନିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳାଚକଟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରଣନୀତିରେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଦଳାଚକଟା ରୋକିବାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସରକାର କେବଳ ଅନେକ ସାମାଜିକ-ସାଂରଚନିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
