କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୈଠକ COP30, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ବିଶ୍ଳଷଣ
ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ COP21 ବୈଠକରୁ ଭିନ୍ନ ବ୍ରାଜିଲ COP30 । ଜଳବାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୈରାଶଜନକ ବୈଠକ ।
Published : December 2, 2025 at 11:29 PM IST
ବ୍ରାଜିଲର ଆମାଜନ ସହର ବେଲେମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ଜଳବାୟୁ ବୈଠକ (COP30) ଆଶାଠାରୁ ବେଶ୍ କମ ଫଳାଫଳ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯଦିଓ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା, ତଥାପି ଚୂଡାନ୍ତ ସହମତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ଦିଗରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ ଜୀବାଶ୍ନ ଇନ୍ଧନ (Fossil Fuels) ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା ।
ବ୍ରାଜିଲ COP30:
ଏହି ଫଳାଫଳ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ COP21ରେ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତିନାମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ । COP30ର ନିରାଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ଏହି ଦୁଇ ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ଅନ୍ତର ଦର୍ଶାଉଛି । COP30ର ନିରାଶାଜନକ ନିଷ୍କର୍ସ ପ୍ୟାରିସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେବି ଏକ ବଡ ବ୍ୟବଧାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି । ପ୍ୟାରିସ ବୈଠକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ତରଠାରୁ 2ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ।
ସବୁଜ ଗୃୃହ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ:
ପାଖାପାଖି 80 ଦେଶ ସବୁଜ ଗୃୃହ (Green House) ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଯୋଜନା ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସେତେଟା ପ୍ରଭାବି ନୁହେଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, 2100 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ତାପ (Global Warming) 2.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ।
କ୍ଲାଇମେଟ ପଲିସି ଗବେଷକ ନିକଲାସ ହୋହନେ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ବିଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ଏହି ବୈଠକ କରିଛି ।"
ବିଶ୍ୱ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ:
ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅଭାବ ଏବଂ ଚୂଡାନ୍ତ ବିଷୟରୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସାରଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କୁଟନୈତିକ ବିଫଳତା ଥିଲା । ପ୍ରମୁଖ ଜୀବାଶ୍ନ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡିକର ବିରୋଧ ଏକ ବଡ କୁଟନୈତିକ ବିଫଳତା ଥିଲା । ଭାରତ, ଚୀନ, ଋଷିଆ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ଦେଶ ଗୁଡିକର ଚାପ ଦୂର କରିବା କଷ୍ଟକର ପ୍ରାମାଣିତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ଏପରି ଏକ ବୈଠକ ଥିଲା ଯାହା ଯାହା ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ବିନା ହୋଇଥିଲା ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଜାତିସଂଘ ଫ୍ରେମଓ୍ବାର୍କ କନଭେନସନ (UNFCCC) ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସହମତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଭାଷାକୁ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ । ଯାହା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣର ଅଭାବ ଓ ନୂତନ ଟାର୍ଗେଟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ବିଫଳତା ସମେତ ଏକ ବଡ ପତନ ।
ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତିନାମା:
COP30ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା 9.1ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଶେଷକରି EUର କାର୍ବନ ବର୍ଡର ସମାୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (CBAM) ଭଳି ଏକପାଖିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ଧାରା 9.1ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ଅନୁକୂଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇବେ ।
କାର୍ବନ ବର୍ଡର ସମାୟୋଜନ:
କାର୍ବନ ବର୍ଡର ସମାୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକୁ ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀକି ଉପରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକପାଖିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଧା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ , ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ଅନୁଚିତ କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ କାର୍ବନ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡିକର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହିସାବ କରେ ନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡିକୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଟ୍ରପିକାଲ ଫରେଏଭ ଫାସିଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ତଥାପି ଏହି ପାଣ୍ଠି କେବଳ 6.6 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଯାହା ବ୍ରାଜିଲର 25 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ।
ବୈଠକରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଏହା ଥିଲା ଯେ, ଦେଶଗୁଡିକ 20235 ସୁଦ୍ଧା ଅତି ଖରାପ ଜଳବାୟୁ ଘଟଣାଗୁଡିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଗୁଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ କଲମ୍ବିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ ତିଆରି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ।
ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ:
ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତାର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଧାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । 2015 ପରଠାରୁ, ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଉତ୍ସ କରିଛି ।
ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଏହା ଏପରି ନଥିଲା। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବିପ୍ଳବ ଏକ ଛୋଟ ଧାରଣାରୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ରଣନୀତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ, ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିବେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି । ଆର୍ଥିକ ଜଗତ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରୁଛି । ବିଶ୍ୱ କମ୍ କାର୍ବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିପଦ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି । ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ସହର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନେଟ୍-ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନିବେଶ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭିନ୍ନ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରେସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମନ୍ଥରତା, ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନବସୃଜନ, ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗତି।
ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିର ଗତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଭୌତିକ-ଆଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ୟାରିସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି । ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ 2024ର ବିଶ୍ୱ 2015ର ବିଶ୍ୱଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ । ଆଗକୁ କାମ ହେଉଛି ଏହି ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ନୀତିକୁ ବାନ୍ଧିବା ।
