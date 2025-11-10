ETV Bharat / opinion

OPINION: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏସିଆ ଯାତ୍ରା ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତିର ବିରୋଧାଭାସର ଏକ କ୍ଷଣ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏସିଆ ଯାତ୍ରା ଆମେରିକୀୟ ଶକ୍ତିର ବିରୋଧାଭାସର ଏକ କ୍ଷଣ ଥିଲା । ଏତିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଆମେରିକା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ।

US President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, right, shake hands after their U.S.-China summit meeting at Gimhae International Airport Jinping in Busan, South Korea
US President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, right, shake hands after their U.S.-China summit meeting at Gimhae International Airport Jinping in Busan, South Korea (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 8:27 PM IST

4 Min Read
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଏସିଆ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ବୈଦେଶୀକ ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଏସିଆ ଏଜେଣ୍ଡାର ଚୀନ୍‌ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି, ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ଓବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ।

ଏକ ଅଜିବ ବିରୋଧାଭାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ରିଙ୍କମ୍ୟାନସିପ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ମିଶ୍ରଣ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧା ଅଧୁରା ପ୍ରୟାସର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଦେଖାଇଥାଏ ଯେ ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟକୁ ନେଇ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଭାରତ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଛାଡିଦିଏ । ଏଥିରେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଚାପକୁ ଯୋଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆହୁରି କମିଯାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପରି ରୌଜନୈତିକ ଅନ୍ତରଧ୍ବନୀ ଓ ଅଧିଧ୍ବନି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତରାଧ ଦ୍ବାରା ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି । ଓ୍ବାଶିଂଟନ ସେ ସ୍ଲେସ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ ରାଜନୀତିର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହାର ସକରାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା ନୀତିଗତ ସ୍ପଷ୍ଟତାର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା କରିଥାଏ । ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ, ତଥାପି ଏହି ପଦ୍ଧତି କିଛି ସଫଳତା ଆଣିଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତିର ଆଭାସ । ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସୀମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।

ଓ୍ବାଶିଂଟନର ଋଷ ନୀତିର ଦ୍ରୁତ ବିକଶିତ ରୂପରେଖ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ , ଯଦିଓ ପ୍ରଶାସନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଲଖ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏସିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାଣିଶୁଣି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ଏସିଆ ଗସ୍ତ ଏପରି ସମୟର ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ବିରଳ ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଆଲୋଚନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା । କିଛି ଉପାୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍‌ ପାଖରେ ଭୂମି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୌଦାଗର ପ୍ରବୃତି ଦୁଇ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଫିସ ରହିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ଗୋଟିଏ ବେଜିଂ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ମୁକାବିଲା କରିବା । ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ୍ବାଶିଂଟନର ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି । ଯଦିଓ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆମେରିକାର ରଣନୈତିକ ଚାନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ , କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର କାରବାର ବାଣିଜ୍ୟ କୁଟନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ବୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଭୟ ରହିଛି ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏସିଆ ଗସ୍ତ ଯଦିଓ ଚୀନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସକାରାତ୍ମକ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଅର୍ଥନାତିକ ବ୍ୟବହାରିକତା ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ସୁରକ୍ଷ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ବିପରିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତରେ କ୍ବାର୍ଡକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଣାମ ଥିଲା, ଏହା ବଦଳରେ ଚାରିଟି ଦେଶର ଏକ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆଲାସ୍କା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ବୁଦାପେଷ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଋଷକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆଣିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଏସିଆ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଋଷ ନୀତି ବିଫଳ ପ୍ରାୟସ ହୋଇରହିଛି । କାରଣ ଏହା ଅତିକମରେ ତିନୋଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ, ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଆମେରିକା ଋଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଟ୍ରାନ୍ସଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ।

ତଥାପି ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଇଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଋଷୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକାର ସଦ୍ୟତମ କଟକଣା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓ୍ବାଶିଂଟନର ପସନ୍ଦର କୁଟନୀତି ଉପକରଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥନାତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିର ପୁନଃନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛି । ଏହି କଟକଣା ଗୁଡିକ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠିତ ଭାବେ ଋଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି କଟକଣା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ପରିସରକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ ଓ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ଯଦିଓ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଲାଗି ସୀମା ନିକଟରେ ଋଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଆମେରିକା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ପ୍ରତି ମୁକାବିଲାମୂଳକ ନଥିବା ଦେଶଗୁଡିକ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶତ୍ରୁରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ବସ୍ତିକର କୁଟନୈତିକ କୋଣକୁ ଛେଲି ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଚି ତାହାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ ।

ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଅନେକ ଅସ୍ଥିର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଲାଟିନ ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଚୀନ ଏବଂ ଋଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାହାତୁ ଏହି ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହାର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତା ସୀମିତ । ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଜି2 ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରାଧାନ୍. ଏବଂ ବିଶ୍ବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭୂମିକାର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ମହୁର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ । ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରାଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେରିକାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନାତିକ ସ୍ବାର୍ଥର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ।

ଏକ ଯୁଗରେ ଯେଇଁଟାରେ ବିଶ୍ବ ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ଶକ୍ତି, କୂଟନୀତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ବାରା କ୍ରମଶଃ ବଡ ଆକୃତି ନେଉଛି, ଏକତରଫା ବଦଳରେ ସହଭାଗୀତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଆମେରିକାର ଏସିଆକୁ ଫେରିବା ପ୍ରକୃତ ନା କେବଳ ବୟାନବାଜି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ । ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତ କ୍ବାଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପୁନଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପଯୁକ୍ତ ।

