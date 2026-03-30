ସଙ୍କଟରେ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ; ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନା ସାଂରଚନିକ ସଂସ୍କାର
ଏହା କେବଳ "ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ"ର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ନଗଦ ପ୍ରବାହ, ଗ୍ରାମୀଣ ଋଣ ଚକ୍ର, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ। ପ୍ରସ୍ତୁତି-ଡ. ସେକ ଏନ ମୀରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- ICAR, Hyderabad
Published : March 30, 2026 at 8:45 PM IST
1) "ଆଘାତର ଋତୁ": ହାଟ ବଜାରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଙ୍କଟ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2026। ଟମାଟୋ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ପୁଣି ଥରେ "ଆଘାତର ଋତୁ" ପାଲଟିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ତୁର-ମଦନପାଲି ବେଲ୍ଟ, କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଟୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲର ବଜାରରେ ଟମାଟୋର ଗଦା ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ବଜାର ଯେପରିକି ବୋୱେନପାଲିରେ ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବୋୱେନପାଲିରୁ ବଜାର ଅପଡେଟ୍ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 6 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଏପରି ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନୁହେଁ । ଏହା କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ।
ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଖସି ଆସିବା ସଙ୍କଟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟମାଟୋ ପ୍ରାୟ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ 10ରୁ କମ୍ ।
ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି ଏକର ଚାଷରେ 60,000ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ "ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ"ର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ନଗଦ ପ୍ରବାହ, ଗ୍ରାମୀଣ ଋଣ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ।
ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ : ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାହିଁକି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ? ସରକାରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ପୁଣି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫେରିଆସେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଆମେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟତା ଉପପେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ କି ? ନା ଏହାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଖୋଜି ଗଠନମୂଳକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଚିତ ?
2) ଏହା ଆକସ୍ମିକ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ—ପୂର୍ବାନୁମାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା
ଟମାଟୋ ଏମିତି ଏକ ପରିବା ଯାହା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ମାତ୍ର 7ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ଯଦି ହଠାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଦର ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ବଜାର ସ୍ଥିତି। ଏଠି କହିବାର କଥା, ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମାନ ସମସ୍ୟା, ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ସମୟରେ ଘଟେ ତେବେ ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ହୋଇ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଯୋଜନା ବିଫଳତା ପାଲଟିଯାଏ । ଏହି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତୁର, ମଦନପାଲ୍ଲେ, କୃଷ୍ଣା, NTR, ଗୁଣ୍ଟୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟମାଟୋ ବଜାରକୁ ପଶିଆସିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢିଯାଇଛି । ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ବଜାର ଚାହିଦା ହଠାତ ବଢିଯାଏ । ହେଲେ ଯୋଗାଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବିପୁଳମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି behavioural economics ବା ବ୍ୟବହାରମୂଳକ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଭାବ । ଯେତେବେଲେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଟମାଟୋର ଦାମ ଅଧିକ ହୁଏ, ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରେ । ଆଖ ପାଖର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ଶେଷରେ, ଏହି ସାମୁହିକ “ସଙ୍କେତ-ଅନୁସରଣ” ଆଚରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ହ୍ରାସ ପାଏ।
3) ପରିସଂଖ୍ୟାନଗତ ବିରୋଧାଭାସ: ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି
ଏଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 2024-25 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରୀମ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ 215.49 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । 8.53 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର (21.07 ଲକ୍ଷ ଏକର) ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ-
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: 32.69 ଲକ୍ଷ ଟନ୍
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: 27.76 ଲକ୍ଷ ଟନ୍
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ: 20.76 ଲକ୍ଷ ଟନ୍
ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପନିପରିବା ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ। ତଥାପି ବଜାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ - ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ-ସମନ୍ୱୟ - ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ସମାନ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ, ଏକ ବମ୍ପର ଅମଳ ସମୃଦ୍ଧି ବଦଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଉଛି ।
4) ଋତୁକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ନିୟମିତ—ତଥାପି ପରିଚାଳନା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ
ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟମାଟୋ ଚାରୋଟି ଋତୁକାଳୀନ ଚକ୍ରରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଗଷ୍ଟ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର-ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଅନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଋତୁକାଳୀନ। ତଥାପି ସମୟାନୁଯାୟୀ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ, କ୍ଲଷ୍ଟର-ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ, ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ବଜାର ଆଗମନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଏପରି ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ବଜାରରେ ଅମଳ ଏକକାଳୀନ ପହଞ୍ଚେ । ଯଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ।
5) ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି, ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ : ବଜାର ତଥ୍ୟ କ’ଣ କହେ
କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେରଫେରକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ବଜାର ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୋଗାଣ ଆଘାତ ବା ଅଚାନକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମଦନପାଲ୍ଲେରୁ ବଜାର କମିଟି ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଟମାଟୋ ପ୍ରତି 10 କିଲୋ ଦାମ 160ରୁ 190 ଟଙ୍କାଲ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ମୂଲ୍ୟ 120–140 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆଗମନ 46 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରୁ 66 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ସରଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ - ଅଧିକ ଆଗମନ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା। ତଥାପି ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ତଥା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଥିଲା।
6) ଚାଷୀର ଲାଭ କମିଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ?
ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ବିକୃତି ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମ-ଗେଟ୍ ( ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣା ଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ) )ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ, ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଥିବା ଅଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହାର କାରଣ-
ବହୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି
ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ
ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି
ଗ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଅଭାବ
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ବିସ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହା ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସାଂରଚନିକ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ।
7) ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଅପଚୟ
ବାସ୍ତବରେ, ଟମାଟୋରେ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷତି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ, ଗ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଶୀଘ୍ର ଅପଚୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଚାଷୀମାନେ ଆୟ ହରାଇଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା କେବଳ ଏକ କୃଷି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ - ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ।
8) ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପଦ୍ଧତି
ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 1,376ଟି ନବସୃଜନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିଲା । ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ 28ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଚାରଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ।
- ସେଲ୍ଫ-ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
- ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ
- ବଜାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପକରଣ
- ସଂରକ୍ଷଣ ନବସୃଜନ
- ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମାଧାନ
ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ , କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ସମସ୍ୟା କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦନର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟାପ୍ତ।
ତଥାପି, କେବଳ ନବସୃଜନ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିତ୍ତୁର-ମଦନପାଳ୍ଲେ, କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି-ମେଡାକ ପରି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, KVK, FPO, APMC ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରା ନ ଯାଏ ।
9) ଭାରତରେ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀର: ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବଧାନ
ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଚାଷର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଏବଂ ଫସଲ ପୂର୍ବାନୁମାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି। କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ କେବେ ଫସଲ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ବିନା ସରକାର ଏବଂ ବଜାର ଉଭୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି।
ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, କ୍ଲଷ୍ଟର-ସ୍ତରୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବଫରର ଅଭାବ। ଅଧିକ ଟମାଟୋକୁ ପ୍ୟୁରି, ପେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବିଧା ଆଜି ବି ବଡ ବଡ ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ନାହିଁ ।
ତୃତୀୟତଃ, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍ଥାଗତ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷମତା। ଅସ୍ଥିର ବଜାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କମ ମୂଲଚାଲ କରିବାର କ୍ଷମତା । ଦୃଢ଼ FPO, ଚୁକ୍ତିନାମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
10) ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କ’ଣ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ ସ୍ଥିର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ । ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ବଜାର ସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଥାଏ, ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରୁ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମବାୟ ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଲାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଉତ୍ପାଦନ ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ମାନକୀକରଣ ଗ୍ରେଡିଂ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଣ ପ୍ରବାହକୁ ସମନ୍ୱୟ କରେ, ବଜାର ଆଘାତକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଭାରତ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ - କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ଢାଞ୍ଚା ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେବ।
11 ) କାହିଁକି ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
ସରକାରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଟମାଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ସବସିଡି ଥିବା ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରି ଅମଳ ସମୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଶସ୍ତାକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହା ଗଠନାତ୍ମକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁରେ, ସମାନ ପଦ୍ଧତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ:
- ସମାନ ଏକର ଜମି ନିଷ୍ପତ୍ତି
- ଏକକାଳୀନ ଅମଳ
- ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ
- ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚାଷୀମାନେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନୀତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
12) ପାଞ୍ଚଟି ସଂରଚନାତ୍ମକ ସଂସ୍କାର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ
ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରଥମେ, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ, ନର୍ସରୀ ବିକ୍ରୟ, ଏକର ଜମି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବଜାର ଆଗମନକୁ ଏକୀକୃତ କରି KVK ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫସଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିହନ ପରାମର୍ଶ ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରମୁଖ ଟମାଟୋ ବେଲ୍ଟରେ କ୍ଲଷ୍ଟର-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରି କୁଲିଂ ଓ କୋଲ୍ଡ ଚେନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ।
ତୃତୀୟରେ, ଏପରି ପ୍ରସେସିଂ ବଫର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ୧୦-୨୦% ପ୍ୟୁରି କିମ୍ବା ପେଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପାରିବ ।
ଚତୁର୍ଥରେ, ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଡିଂ ସୁବିଧା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ମାର୍କେଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ।
ପଞ୍ଚମରେ ଏକ ମିଳିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ-ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟମାଟୋ ସ୍ଥିରୀକରଣ ସେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଆଗମନ, ମୂଲ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ।
