OPINION: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଚିନ୍ତା; ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୁବ ନବସୃଜନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ଯୁବ ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

A heap of garbage is set on fire as commuters pass by at Kanakapura Link Road in Thagachaguppe village, causing air pollution and inconvenience to the public in Bengaluru, Karnataka, on Saturday, January 24, 2026.
A heap of garbage is set on fire as commuters pass by at Kanakapura Link Road in Thagachaguppe village, causing air pollution and inconvenience to the public in Bengaluru, Karnataka, on Saturday, January 24, 2026. (IANS)
January 30, 2026

ଉତ୍ତର ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଦେଶର ଏହି ଅଂଶ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆଇନଗତ ତଦନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ରହିଛି ।

IQAirର 2024 ବିଶ୍ୱ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି PM2.5 ସାନ୍ଦ୍ରତା 50.6 µg/m³ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ । 2024ରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦେଶ ଥିଲା । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆକଳନ କରେ ଯେ, 2023ରେ ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 15 ପ୍ରତିଶତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହିଁ କାରଣ ହେବ ।

An anti-smog gun sprays water to curb the air pollution at Kartavya Path, in New Delhi on Monday.
An anti-smog gun sprays water to curb the air pollution at Kartavya Path, in New Delhi on Monday. (ANI)

ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ସେମାନେ ଏପିସୋଡିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିବହନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିବେ ।

ଏହିପରି ଏକ ରଣନୀତି ସଙ୍କଟ ସମାଧାନରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ । ଭାରତର 65 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା 35 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଏବଂ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଇନକ୍ୟୁବେଟରରୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସ୍ୱଚ୍ଛ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁ-ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟରିଂ ନବସୃଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଏପରି କ୍ଷମତା ଯାହା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ।

ସେମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ପ୍ରଥମଟି ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୁଲଭ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ବଡ଼ ପରିମାଣର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ।

People walk around Kartavya Path with India Gate barely visible as a layer of toxic smog engulfs the area, with the Air Quality Index (AQI) at 381 and categorised as ‘Very Poor’ by the Central Pollution Control Board (CPCB), in New Delhi on Friday
People walk around Kartavya Path with India Gate barely visible as a layer of toxic smog engulfs the area, with the Air Quality Index (AQI) at 381 and categorised as ‘Very Poor’ by the Central Pollution Control Board (CPCB), in New Delhi on Friday (PTI)

ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ନିଷ୍କାସନ। 2024 ମସିହାରେ, କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାୟ 19.52 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଧାନ ନଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା । ଇନ-ସିଟୁ ପରିଚାଳନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏବେ ବି ପୋଡ଼ାଯାଉଛି ।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, 2024 ମସିହାରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଦିଲ୍ଲୀର PM2.5 ସ୍ତରକୁ ହାରାହାରି 10.6 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । iForest ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ହୋଇଥିବା 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବେ ସରକାରୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ । କାରଣ ଚାଷୀମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଇନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନଡ଼ା ଜାଳୁଛନ୍ତି । ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବିନା, ନଡ଼ା ଜାଳିବା ରୋକିବା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆହୁରି ମୁକାବିଲା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।

ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଜାର-ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପରିପୂରକ କରିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍, RY Energies, ବର୍ଷସାରା ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଚ୍ଚମାନର ବାୟୋମାସ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଜାଳିବାର ଏକ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

A labourer burn dry paddy stubble in a field at a village, in Patiala
A labourer burn dry paddy stubble in a field at a village, in Patiala (ANI)

ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ସହିତ, ଯେପରିକି ବାୟୋମାସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ରୟ, କ୍ରୟ-ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏବଂ ନବସୃଜନ-ସଂଯୁକ୍ତ ସବସିଡି, ଏପରି ଯୁବ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ହ୍ରାସ ରଣନୀତିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ । କୃଷି ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଏହାର ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ । ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ କୋଇଲା ଅଟେ, ଏହା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭାରତର ନିର୍ଗମନରୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି ।

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ସରେ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରେ । ୱାଙ୍କେଲ ଏନର୍ଜି ସିଷ୍ଟମ୍ସ ପରି IIT-ଇନ୍କ୍ୟୁବେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଏପରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପ ତାପ ଏବଂ ବାଷ୍ପକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଳ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ₹66,000 କୋଟି ଶକ୍ତି କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରେ । ଏପରି ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ ।

Vehicles move through dense smog on NH-24 near Akshardham with the Air Quality Index (AQI) at 455, categorised as ‘Severe’ by the Central Pollution Control Board (CPCB), in New Delhi on Monday
Vehicles move through dense smog on NH-24 near Akshardham with the Air Quality Index (AQI) at 455, categorised as ‘Severe’ by the Central Pollution Control Board (CPCB), in New Delhi on Monday (ANI)

ତଥାପି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି, ତଦାରଖ କ୍ଷମତାର ଅଭାବ, ଯାହା ପ୍ରଦୂଷଣ ହଟସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ନୀତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର 4,041 ଜନଗଣନା ସହର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ରତିଶତରେ ନିରନ୍ତର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ଭାରତକୁ ସହର ଏବଂ ଉପ-ନଗର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ହାଇପରଲୋକାଲ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ PM, ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଓଜୋନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଅଧିକ ମନିଟର ଆବଶ୍ୟକ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସେନ୍ସର, ମୋବାଇଲ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକାଶ କରି ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ଷ୍ଟେସନ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କଭରେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅନୁରାଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୟାନସାଟ୍ (CanSat) ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଛୋଟ 150 ଗ୍ରାମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯାହା ଆମୋନିଆ, ଓଜୋନ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେନ୍ସର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନକୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ପଠାଏ । ଶିବ ନାଦର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ କମ ମୂଲ୍ୟର, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ପିଏମ୍ ସେନ୍ସରକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ମ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍‌ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ।

TDP MP Appalanaidu Kallisetti wears a mask as he rides a bicycle to Parliament to raise awareness about air pollution, in New Delhi on Monday
TDP MP Appalanaidu Kallisetti wears a mask as he rides a bicycle to Parliament to raise awareness about air pollution, in New Delhi on Monday (ANI)

ଏପରି ଅନେକ ନବସୃଜନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ସଂସ୍ଥାଗତ ସମର୍ଥନ ଏବଂ କ୍ରୟ ପଦ୍ଧତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଭଳି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନିଟରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଏକ ଏପରି ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଶାସନ ଫଳାଫଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ । ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ନବସୃଜନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି ଯେ, କିପରି ଯୁବ ଭାରତୀୟମାନେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିବା ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ ।

2070 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର net-zero ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କେବଳ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍କେଲରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପାଇଁ ଭାରତର ଲଢ଼େଇରେ, ସାରା ଦେଶରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା କେବେ ବି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ।

(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)

