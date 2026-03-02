ETV Bharat / opinion

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ; 'ଆମେରିକା ବେସ' ପାଇଁ ଫସିଲେ ଇରାନର ପଡୋଶୀ ଦେଶ, ଏବେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିବେ

ଆମେରିକାକୁ ସାମରିକ ଘାଟି ଯୋଗାଇବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଏହି ଲଢେଇ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ବଡ଼ ଧରଣର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

Seen from the northern Israeli-Lebanese border
Seen from the northern Israeli-Lebanese border, smoke ascends from the site of an Israeli airstrike on the southern Lebanon on March 2, 2026. (AFP) (AFP)
author img

By Bilal Bhat

Published : March 2, 2026 at 10:18 PM IST

|

Updated : March 2, 2026 at 10:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା । ତଥାପି, ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇରାନର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଧର୍ମଗୁରୁ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣ ବିରୋଧ ପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ​​ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ।

ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବାଧ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଯୁବକମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା କଠୋର ଧାର୍ମିକ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଇରାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିଯୋଗ ଭାବରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ତା’ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ।

Last Updated : March 2, 2026 at 10:51 PM IST

TAGGED:

WESTERN PERSPECTIVE
DONALD TRUMP NETANYAHU
AYOTALLAH ALI KHOMENANI
IRAN WAR
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.