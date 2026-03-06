OPINION: ଖେଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ
ଖେଳ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଜାଣତରେ ଏହାର ସଂକଳ୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
Published : March 6, 2026 at 7:02 AM IST
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁହାଁମୁହିଁରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ।
ସଂଘର୍ଷ ବହୁବିଧ ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି । ସୈନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ, ଆଦର୍ଶଗତ କାହାଣୀ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ । ଏହିପରି ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱଚିତ୍ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂକେତର ଏକ ବୃହତ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇରାନର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବକୁ ନିରୋଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଇରାନ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ, ବାହ୍ୟ ଚାପ କେବଳ ଏହାର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଖେଳ ତତ୍ତ୍ୱର ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର ଚାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରନ୍ତି ।
ମୁଣ୍ଡକାଟ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସହିଦ ହେବାର ଶକ୍ତି
ସଂଘର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ନାଟକୀୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସମନ୍ୱିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଆକ୍ରମଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଗଠନକୁ ବାଧା ଦେବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ତଥାପି, ଇରାନର ଆଦର୍ଶଗତ ଢାଞ୍ଚା ଏହି ତର୍କକୁ ଜଟିଳ କରିଥାଏ । ସିଆ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିଦ ହେବା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ । କାରବାଲା ଯୁଦ୍ଧର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁଠାରେ ଇମାମ ହୁସେନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ସିଆ ପରିଚୟର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପାଦାନ ଗଠନ କରେ ।
ଏହି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ
ସାଧାରଣ ସମର୍ଥନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ । ଖେଳ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଜାଣତରେ ଏହାର ସଂକଳ୍ପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଧାରଣା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ
ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ାଯାଏ । ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଘର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ଧାରଣାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆକାର ଦିଏ । ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ, ଇରାନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ କ୍ରୋଧକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି । ଏପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୂଚନା ପରିବେଶରେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୁଃଖର ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ । ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ଜନମତ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, କୌଶଳଗତ ବିଜୟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଣନୈତିକ କ୍ଷତି ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଉପସାଗରରେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରସାରଣ
ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ, ଇରାନ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବାହାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିସ୍ତାର କଲା । କାତାର, କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନ ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟୋଜକ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିଶୋଧର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ।
ଉପସାଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ୱାଶିଂଟନର ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୌସେନା ନିୟୋଜନ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମିଶନକୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି । ତଥାପି, ସମାନ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ । ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଉପସାଗର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଫଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ନିରପେକ୍ଷତା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ।
ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପାର୍ସିଆନ୍ ଉପସାଗରର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଇରାନକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଣନୈତିକ ଲିଭର ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ସୁବିଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ପାର୍ସିଆନ୍ ଉପସାଗରକୁ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ କରିଡର । ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏହି ଚକ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ । ଇରାନ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଇ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶରେ, ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜଳପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିର ଅଂଶ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହି କରିଡରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଧା, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପରିଣାମ ଆଣିବ । ଗଲ୍ଫ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏସୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ । ତେଣୁ ଭୂଗୋଳ ଇରାନକୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳ ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ଅସମତମ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ସମ୍ପଦ, ଜଳ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଗୁପ୍ତ ସ୍ତର
ତାତ୍କାଳିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବ୍ୟତୀତ, ସାଂରଚନିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରଣନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଆକାର ଦେଉଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜଳର ଅଭାବ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚାପ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି ।
ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଅଲବଣୀକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଇରାନ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ଏବଂ ହ୍ରଦ ଶୁଖିଯିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମ୍ପଦ ଅଭାବ ଭୂରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ତୀବ୍ର କରିପାରେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିଣାମ ସହିତ ଏକ ସଂଘର୍ଷ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେବଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବସି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର । ଋଷ ଏବଂ ଚୀନ୍, ଇରାନ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତି । ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ରହିଛି, କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମର୍ଥନ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ।
ଶକ୍ତି ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି । ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତର ଭୟ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଉପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୌବାହନ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ରହିଛି, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ ।
ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ
ଭାରତ ପାଇଁ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ସିଧାସଳଖ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ଆଠ ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାନ୍ତି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ । ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ବାଧା ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭୂରାଜନୈତିକ କ୍ରମବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃଆକାର ଦେଇପାରେ । ଇରାନ, ଉପସାଗରୀୟ ରାଜ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗତିଶୀଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ।
ନିଷ୍କର୍ଷ
ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଆଧୁନିକ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ବହୁବିଧ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ଆଦର୍ଶଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସଂକଟର ପଥକୁ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଇରାନର ରଣନୀତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିରୋଧ ବଜାୟ ରଖି ଇରାନୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି । ଖେଳ-ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏପରି ଗତିଶୀଳତା କ୍ୱଚିତ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବରଂ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହାର ପରିଣାମ କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାର ଦେବ ।
(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)
