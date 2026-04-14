OPINION: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ; ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପଛର ରାଜନୀତି

ଇରାନ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଆକସ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେରିକା କିଛି ମାସ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛି ।

A billboard of the U.S. Iran talks is seen near Serena Hotel, the venue for the U.S. Iran officials meeting, in Islamabad, Pakistan, Sunday, April 12, 2026.
A billboard of the U.S. Iran talks is seen near Serena Hotel, the venue for the U.S. Iran officials meeting, in Islamabad, Pakistan, Sunday, April 12, 2026. (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 6:41 PM IST

୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଇରାନ ସଫଳତାର ସହିତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତୈଳ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତି ଶକ୍ତ ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଇରାନରେ ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଅନେକ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରତରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ସହଭାଗୀ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ ।

ଇରାନ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଯୌଥ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା - JCPOA - 2015) ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ (ଓସଲୋ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି 1993/1995) ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା-ୟୁରୋପ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ (NATO) ଭଳି ସାମୂହିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଂଶ ଯୋଗଦାନ ନକରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

Members of the media work at a media center setup for the coverage of the US-Iran talks, in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026
Members of the media work at a media center setup for the coverage of the US-Iran talks, in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026 (AP)

ୟୁରୋପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁରୋପୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏକପାଖିଆ ଆମେରିକୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ପ୍ରଚଳିତ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା ।

ଏପରି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ । 2022 ମସିହାରେ କାତାର, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରାଯାଇଥିଲା । 2023 ମସିହାରେ, କାତାର ଏକ ଚୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲା ​​ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀ ବିନିମୟକୁ ସହଜ କରିଥିଲା । ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ​​ଯେ କାତାର, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ସହିତ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ।

ତଥାପି ଓମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମସ୍କଟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଇରାନ କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନଥିଲା, ବରଂ ଏହା କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ, ବାହାରିନ, କତାର, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନରେ ଥିବା ବେସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା ।

ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ଚୀନକୁ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଦେଖେ, ତେଣୁ ବେଜିଂକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କିମ୍ବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଭୂମିକା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେବ । ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ, ଚୀନ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗରେ ଇରାନକୁ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିପାରେ । ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମସ୍କୋ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭୂମିକା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ।

Army troops patrol to ensure security ahead of the US-Iran talks, in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026
Army troops patrol to ensure security ahead of the US-Iran talks, in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026 (AP)

ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ କଠୋର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଖରାପ ସ୍ୱାଦ ଛାଡିଛି । ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯଦିଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରେ, ଏହା ଏକ ନମ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ପଥ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବ ଯାହା ଅନେକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ।

ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆକସ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛି । ତେଣୁ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱ ଅନେକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା ​​କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଞ୍ଚଟି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ "ସାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ" କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେ, ଜେଟ୍ ଗୁଡିକ ଭାରତର କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଥିଲା, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ"ର ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଭାରତର ନୂତନ ଭାବେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ରାଫେଲ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରତି ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାର୍ଶାଲ୍" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

This handout photograph taken on April 11, 2026 and released by Pakistan's Prime Minister Office shows Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif (R) speaking with Iran's parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf during their meeting prior to the US-Iran peace talks in Islamabad.
This handout photograph taken on April 11, 2026 and released by Pakistan's Prime Minister Office shows Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif (R) speaking with Iran's parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf during their meeting prior to the US-Iran peace talks in Islamabad. (AFP)

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଜୁଲାଇ 1971ରେ ହେନରୀ କିସିଞ୍ଜର, ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ବେଜିଂକୁ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏସିଆର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୋଭିଏତ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ଆଗଧାଡ଼ିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋହା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ତେଣୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସଂଘର୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଇସ୍ଲାମାବାଦକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଇପାରେ ।

ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ଘଟଣା ଥିଲା । ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲୁ ବୁଶ 2006ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଶେଷ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ । 2011ରେ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ) ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ବିକାଶକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ।

U.S. Vice President JD Vance meets with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, Saturday, April 11, 2026, in Islamabad, for talks about Iran
U.S. Vice President JD Vance meets with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, Saturday, April 11, 2026, in Islamabad, for talks about Iran (AP)

କିଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯୁକ୍ତି ଦିଏ ଯେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ସହଭାଗୀର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଥିଲା । ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାୟତଃ ସଂଘର୍ଷର ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିମ୍ବା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରି ସାଧାରଣ ଭୂମି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜଣେ ସହାୟତାକାରୀ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷର ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତାକାରୀ ବୋଲି କହିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନୋଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଞ୍ଚଳିକ ନୀତି ରହିଛି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ, କାବୁଲର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଜାତିସଂଘ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୩ ଥିବା ବେଳେ, ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୂଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ପଡ଼ୋଶୀରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପାକିସ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ।

ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନା ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନଥିବା ବେଳେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ରଣନୀତି ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ।

* ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ, ପୋଲିସେଟିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ପୁଲିପାକାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPNION: କଥା ହେବ କି ଇରାନ ? କିଏ ଜିତୁଛି ଏବଂ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପାଉଛି ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Analysis:ଆମେରିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ଚାଲେଞ୍ଜ, ଭାରତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା

