OPINION: ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅସନ୍ତୁଳନ

ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରବାସରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ।

Representational image
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 8:26 PM IST

5 Min Read
ଆଲେଖ୍ୟ: ପ୍ରଫେସର ଏନ.ଶିବ ପ୍ରସାଦ

ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ସଫଳ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହା ହେଉଛି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା । ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁ ଶହ ଶହ କୋଟିର ବିଦେଶମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଖେଳାଳି ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିଛି । ତଥାପି ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁଖବନ୍ଧ ତଳେ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯାହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରୁଛି ।

ସଫଳତାର ମାପକାଠି ଏବଂ ଏହାର ପରିସୀମା

Representational image
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (ETV Bharat)

ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ । 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଇଟି ସେବା ରପ୍ତାନୀ 194 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁଣେରେ ଚାକଚକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସରେ 5.4 ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳି ପାରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 135.46 ବିଲିଅନ ଡଲାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆସିଛି । ଯାହା ଭାରତର ନିୟମିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଠାରୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ । ଏହା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡିକରୁ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ପଠାଇଥିବା ଏକ ଜୀବନରେଖା ଅଟେ ।

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି । ଯଦିଓ ଏହି ଜ୍ଞାନ-ଅର୍ଥନୀତି ସଫଳତାଗୁଡିକ ଶିରୋନାମା ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ରପ୍ତାନୀ ବର୍ଗ ଏବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 437 ବିଲିଅନ ଡଲାର ବ୍ୟାବସାୟିକ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଆକାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଗଠନ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସାଂରଚନିକ ଦୁର୍ବଳତା।

File photo of migrant workers rushing in trains
ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ (ETV Bharat)

ଉତ୍ପାଦନର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା

ଭାରତର ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଜଟିଳ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 116.7 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରପ୍ତାନିର 26.7% । ଏଥିରେ ଅଟୋ ଉପାଦାନଠାରୁ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଯାହା ଭାରତର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ ।


ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରପ୍ତାନିର 8.8% ($38.6 ବିଲିୟନ) ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 32% ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନଚିତ୍ରରେ ରଖିଛି, ତଥାପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି।

File photo of Finance Minister Nirmala Sitharaman
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଫଟୋ (IANS)

ସେହିପରି ଔଷଧର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରାୟ 7% ($30.5 ବିଲିୟନ) ଅଟେ, ଯାହା ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଔଷଧ କାରଖାନା ଭାବରେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହା ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ-ସଂଯୋଜନ ନେତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରି ପାରିଛି।

କପଡ଼ା ଏବଂ ପୋଷାକ 36.6 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରପ୍ତାନି ହେଉଛି । ଏଥିରେ ରେଡିମେଡ ପୋଷାକ 44%, କଟନ କପଡ଼ା 33% ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର 13% ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଶ୍ରମ-ସଘନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନର ମଉଡମଣି ହେବା ଉଚିତ । ତଥାପି ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅଂଶ ହରାଉଛି।

An aerial view of a container terminal
ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲର ଦୃଶ୍ୟ (AP)

ଭାରତର ରପ୍ତାନିର ୧୧.୯% କୃଷି ଏବଂ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦ (୫୧.୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର) ଅଟେ । କେବଳ ଚାଉଳ ୧୨.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅଟେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତର କୃଷିର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଇନପୁଟ୍ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତିର ନିରନ୍ତର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।


ରୋଜଗାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଭାରତ କ'ଣ ହରାଇଛି

ଚୀନ୍, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ତାଇୱାନ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ବିକାଶ ପଥ ଏପରି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଭାରତର ହଜିଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଥକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ।

କାହିଁକି ବିକାଶ ପଥରେ ଚୀନ

ଚୀନର "ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା 2025" ପଦକ୍ଷେପ ଚୀନକୁ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପାୱାରହାଉସ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଚୀନର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନରେ ପ୍ରଚୁର ନିବେଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।


ଚୀନ୍ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ସରକାରୀ ନିବେଶ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତା'ପରେ ରପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଆସେମ୍ବଲିରୁ ନବସୃଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଚାଏବୋଲ୍ ମଡେଲ୍

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପାୟନର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ଏହି ନୀତି କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଚାଏବୋଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ, ବଜାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉତ୍ପାଦନ ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।


ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା

1960 ଦଶକରେ ରପ୍ତାନି-ମୁଖୀ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 1970 ଦଶକରେ ଭାରୀ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ 1980 ଏବଂ 1990 ଦଶକରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ସରକାର-ଚାଏବୋଲ୍ ସହଭାଗୀତା ଏକ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ମହାକୁମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁମାନେ ବୃହତ ପରିମାଣର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ।

ତାଇୱାନ୍‌ର ନମନୀୟ ନେଟୱାର୍କ

ତାଇୱାନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କୋରିଆନ୍ ଚାଏବୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଅଧିକ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ନମନୀୟତା ତାଇୱାନ୍‌କୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର୍‌ରୁ କଂଜ୍ୟୁମର ଡିଭାଇସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଭିଏତନାମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତା

ଭିଏତନାମ ଜାପାନର ରପ୍ତାନି-ମୁଖୀ ଶିଳ୍ପାୟନ ମଡେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି । ଏଥିରେ ଭିଏତନାମର କୃଷି ଆମଦାନୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଜାପାନର ଐତିହାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଭିଏତନାମର ଉତ୍ପାଦନ ଚମତ୍କାର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ଶିଳ୍ପାୟନକାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ

ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ରପ୍ତାନି ଅଭିମୁଖିତା, ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲର ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବୃହତ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ-ନେତୃତ୍ତ୍ୱାଧୀନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି।


ଏହି ତଥ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଉଜାଗର କରେ

ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଆଇଟି ଏବଂ ରେମିଟେନ୍ସ(ବିଦେଶରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥ) - ଦେଶର ବୃହତ୍ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରାଥମିକ ନିଯୁକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ରହିଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁବିଧା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାଁନ୍ତି।


ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର, ଏହାର 200 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅବଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି- ବୟନଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ହାଲୁକା ଉତ୍ପାଦନ - ଯାହା ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ସଫଳତା ସହିତ ବିପରୀତ ଦିଗ ବି ଶିଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗଭୀର କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଛି । ଭାରତର ସେବା-ଭାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବୃହତ ଅର୍ଦ୍ଧ-କୁଶଳୀ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକ ନିଯୁକ୍ତିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିନାହିଁ।

ଉଦୀୟମାନ ଦୁର୍ବଳତା: ଏହି ସାଂରଚନିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।


ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ବିପଦ

ଆମେରିକା ଭିସା ନୀତିକୁ କଠୋର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇଟି ସେବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ରେମିଟେନ୍ସ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଡେଲ୍ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ରିୟାଦରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ରହିଛି।

ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଫାଶ

ଭାରତର ଅନେକ ରପ୍ତାନି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ । ଏହା ହେଉଛି, ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଉପରେ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆସେମ୍ବଲି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ସୀମିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଡେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନ ଗଭୀରତା ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି।


ରୋଜଗାର ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର ରପ୍ତାନି ଯୋଗୁ ବଡ ଧରଣର ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶ୍ରମ-ସଘନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ।

ଏକ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା

ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗଭୀର କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।


ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଗଭୀର କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସେମ୍ବଲିରୁ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦିଗକୁ ବଢ଼ିବା । ବିଶେଷକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ। ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପଗ୍ରେଡିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

