OPINION: ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଓ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମିର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ମାନକୀକରଣ
ଭବିଷ୍ୟତର ମାନକଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଡିଜାଇନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ମରାମତି-ଯୋଗ୍ୟତା, ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟସ୍ର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ-ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ।
Published : October 14, 2026 at 1:10 PM IST
ଡ. ମିଲିନ୍ଦ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ବିକାଶର ମାପଦଣ୍ଡ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ବରଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୌଳିକ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ଏହାକୁ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ବା ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ମାନକ ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ-୭ (SDG 7) ସହ ସମନ୍ୱିତ।
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା, ଭରସାଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମାନକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଆସିଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାନକ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (BIS) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାନକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏହି ମାନକଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। BIS ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ISI ମାର୍କ ଓ ହଲମାର୍କ ଭଳି ପ୍ରମାଣଚିହ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଦାମ୍ ଆଧାରରେ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ବଳ, ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ପାଦର ଆୟୁଷ ଏବଂ ମରାମତି ଓ ପୁନଃବ୍ୟବହାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ମାନକଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ସହଜରେ ମରାମତିଯୋଗ୍ୟ, ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।
ସର୍କୁଲାରିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୩ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ବି ନୂତନ ଭାବେ ଆହରଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ପାଦର ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାନକ ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।
ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦ, ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦର ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର, ମରାମତି ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରି ମାନକଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ସଂଗଠନ (ISO) ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଏହାର ପରିମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ISO 59004:2024 ଏବଂ ISO 59020:2024 ଭଳି ମାନକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତଥାପି କେବଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ମାନକଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସହଜ ମରାମତି, ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ଡିଜାଇନ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଉତ୍ପାଦର ଉପଯୋଗୀ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସହଜ କରିପାରିବ।
ଏହା ସହିତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ (DPP) ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାରରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ।
ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ, ଇ-ବର୍ଜ୍ୟ, ବ୍ୟାଟେରି ବର୍ଜ୍ୟ, ବ୍ୟବହୃତ ତେଲ, ଜୀବନକାଳ ଶେଷ କରିଥିବା ଯାନବାହନ ଏବଂ ଅଣ-ଲୌହ ଧାତୁର ସ୍କ୍ରାପ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାୟିତ୍ୱ (Extended Producer Responsibility ବା EPR) ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ତେବେ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା କେବଳ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ମାନକର ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା, ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦରେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିପାରିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, QR କୋଡ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରାମାଣିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ମରାମତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ମାନକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅକାଳରେ ବର୍ଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଓ ମାନକୀକରଣ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ, ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା, ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ମାନକ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରିବ।
ମାନକୀକରଣକୁ କେବଳ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି, ଏହାକୁ ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ଉପନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬: ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଆଉ ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କି ?
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଡ. ମିଲିନ୍ଦ କୁମାର ଶର୍ମା, ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରସ୍ଥିତ ଏମ୍ବିଏମ୍ (MBM) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଲେଖାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)