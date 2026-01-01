ଭାରତରେ ଶକ୍ତି-ଜଳ-ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ: ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଭାରତରେ ଶକ୍ତି-ଜଳ-ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି ।
Published : January 1, 2026 at 6:41 PM IST
ପ୍ରଫେସର ମେଟୁକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
ଭାରତ ଓ ପୁରା ବିଶ୍ବରେ ନିରନ୍ତର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶକ୍ତି, ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଏହାକୁ କେବେକେବେ ଜଳ-ଶକ୍ତି-ଖାଦ୍ୟ (WEF) ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଭାରତୀୟ କୃଷିରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମାଗଣା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ଯଦିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଲବ ଏବଂ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ, ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ଭଳି ସାଂରଚନିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସମନ୍ବିତ ନିୟମ ଏବଂ ଚାଷୀ ଓ ଆଇନ ପ୍ରଣୋଦକ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଭୂତଳ ଜଳ ଓ କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ:
ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 80ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଭୂତଳ ଜଳ ଜଳସେଚନ ନମନୀୟତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସବୁ ଗହମ ଏବଂ ଧାନ ଭଳି ଜଳପ୍ରବଣ ଫସଲ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଚାଷୀମାନେ କେନାଲ ଜଳସେଚନ ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।
ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଏବଂ ଆଖୁ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଦିଓ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଳସୁଆ କରିଛି। ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା କେବଳ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।
ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ସବସିଡିର ଭୂମିକା:
ଭୂତଳ ଜଳପ୍ରାସରର ମୁଖ୍ୟ କରାଣ କୃଷିର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଏବଂ ମାଗଣା କିମ୍ବା ସୁଲଭ ବିଦ୍ୟୁତର ଉପଲବ୍ଧତା । ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସେଟ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ।
- ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସକୁ ନେଇଯାଇଛି ।
- କୃଷି ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାରର ଆସମାନ ପରିମାଣ ହେତୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
- ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡଗୁଡିକର ରାଜସ୍ବ କ୍ଷଚି ହେତୁ ଉପଯୋଗୀତା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ।
ଭୂତଳ ଜଳ, ଶକ୍ତି, କୃଷି ଫିଡବ୍ୟାକ ଲୁପ୍: ଭୂତଳ ଜଳ, ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ।
- ପମ୍ପିଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ।
- କୃଷିକୁ ଭୂତଳ ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ, ଯାହା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ନିୟମିତ ଯୋଗାଣର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦିଏ ।
- ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେଣୁ କୃଷି ବ୍ୟବହାରକୁ ଚାଳିତ କରେ ।
ଏହି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତିଗତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ୟଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଏବଂ ଜଳ-ସର୍ବାଧିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଦୃଢ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ନେକ୍ସସରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଭାରତରେ WEF ନେକ୍ସସ ଅନେକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ।
ଭୂତଳ ଜଳ ଅଭାବ: ଭାରତ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଭୂତଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକାରୀ ଦେଶ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଶକ୍ତି ଅଭାବ: ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣକୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି: ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଲବଣାକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସର କାରଣ ହୁଏ, ଯାହା କୃଷି ସ୍ଥାୟୀତ୍ବକୁ ଦୂର୍ବଳ କରେ ।
ଆର୍ଥିକ ବୋଝ: ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ ସବସିଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରେ ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା: ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ମରୁଡି ପୂର୍ବରୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଥାଏ ।
ନୀତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଭିନବ ଅଭ୍ୟାସ: ଏହି ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅନେକ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।
ମଟରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ: ପଞ୍ଜାବର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପଦକ୍ଷେର ଭଲି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଚାଷୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ମିଟରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।
ସୌର ଜଳସେଚନ ପମ୍ପ: କୁସୁମ ପଦକ୍ଷେପ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୌରଚାଳିତ ଜଳସେଚନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରୀଡ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରୟ କରି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦ ଯୋଗାଇପାରେ ।
ଫସଲ ବିବିଧତା: ଆଖୁ ଏବଂ ଧାନରୁ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଫସଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେଚ ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ।
ସୂଷ୍ମ ଜଳସେଚନ: ବୁନ୍ଦା ଏବଂ ସିଞ୍ଜନକାରୀ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ବାରା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଜଳ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ।
ସମସ୍ବିତ ଜଳ-ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ: ବିଦ୍ୟୁତ ସବସିଡି ସହିତ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ।
ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିପଦ: ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ବିଶେଷକିର ସୌରଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ସବସିଡିରୁ ଜଳସେଚନକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ । ତଥାପି ସୀମିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ସୌର ପମ୍ପଗୁଡିକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପମ୍ପିଂକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଗ୍ରୀଡ ସଂଯୁକ୍ତ ସୌର ପମ୍ପ ଗୁଡିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଅପଚୟ ବଦଳରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟରେ ସୌର ସମବାୟ (SPICE) ।
ଅନେକ ପରିମାଣର ସୌର ସମନ୍ବୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡିକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ । ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗୀକରଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ବଢାଇବା ନୁହଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଡିସକମ ଗୁଡିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୀଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିୟାମକ ସମନ୍ବୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଜଳ-ଶକ୍ତିର ବଡ ସମ୍ପର୍କ: ଶକ୍ତି-ଜଳ ସଂଯୋଗ କୃଷି ଠାରୁ ଅଧିକ । ଭାରତର 75 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଥର୍ମାଲ ପାଓ୍ବାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଜଳ ଲାଗିଥାଏ । ଏକ କୌଇଲା-ଚାଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ମେଗାଓ୍ବାଡ-ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ 1500-200 ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଏହା ସହିତ ଜଳ, ଚିକିତ୍ସା, ପମ୍ପିଂ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଏକ ନିରନ୍ତର ସମାଧାନ ଦିଗରେ: ଶକ୍ତି-ଜଳ-ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସମନ୍ବୟ: ସୌର, ପବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧିକରିବା ଦ୍ବାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ଭଲ ଜଳସେଚନ କୌଶଳ: ସୂଷ୍ମ ଜଳସେଚନ, ଜଳ ଅମଳ ଏବଂ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ।
ଜଳର ରିସାଇକେଲିଂ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାର: ବିଶେ, କରି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଅପଚୟ ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବନ୍ଦ ଲୁପ ସିଷ୍ଟମ ମଧୁର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରେ ।
ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା: ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୀଡ, IoT- ଆଧାରିତ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପାଇପଲାଇନ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।
ସମନ୍ବିତ ନୀତି ଢାଞ୍ଚା: ଜଳ, ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ନୀତିଗୁଡିକୁ ମିଳିତ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା କ୍ରସ-ସେକ୍ଟରାଲ କମିଟି ମାଧ୍ଯମରେ ସମନ୍ବିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ନିଷ୍କର୍ସ: ଭାରତରେ ଜଳ-ଶକ୍ତି-ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରେରକ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଉତ୍ସ । ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଭୂତଳ ଜଳସେଚନ ସବୁଜ ବିପ୍ଲବକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିବା ଏବଂ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ତଥାପି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ହ୍ରାସର ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୁପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି,ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚାପ ସହିତ ଦାଉ ପୂର୍ବୋପେକ୍ଷା ଅଧିକ ।
