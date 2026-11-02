OPINION: ଯୁଦ୍ଧର ଜଳବାୟୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା; ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ତୈଳ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ବିଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱ ମୁହାଁଉଛି। ହରି କୃଷ୍ଣ ନିବନୁପୁଡ଼ିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 2, 2026 at 3:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟଧିକ ଜୀବନହାନି ଘଟାଇବା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା କାର୍ବନ ବଜେଟ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଂଶ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ କେବଳ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟର ରୂପ ନେଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସମତୁଲ୍ୟ (CO₂-equivalent) ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ତୈଳ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୮.୮ ଲକ୍ଷ ଟନ୍, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା କୋଠାବାଡ଼ିରୁ ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯାନରୁ ୫.୩ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଛି।
ଏହି ତଥ୍ୟ ଏକ ଆକଳନର ବିପରୀତ, ଯାହା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହାସହ ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ତୈଳ ଲିକ୍ ଏବଂ ମାଟି, ଜଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।
ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଗଭୀର ବିଡ଼ମ୍ବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ପରିବେଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଗମ୍ଭୀର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ, ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ତିନି ଦଶନ୍ଧିର ଜଳବାୟୁ କୂଟନୀତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗତିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରକାରମାନେ ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କେବଳ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା।
- ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଭୌଗୋଳିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ
ଏହି ସଙ୍କଟର ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ରହିଛି। ଇରାନ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୨୧ ମାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ଥର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ୨୧ ପ୍ରତିଶତ, ସାମୁଦ୍ରିକ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ୨୫ରୁ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (LNG) ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏସିଆକୁ ଯାଇଥାଏ।
୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ରୁ ଯୁଦ୍ଧର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବା ପରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟ ୯୦ରୁ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଦୈନିକ ମାତ୍ର ଶୂନରୁ ଦୁଇଟି ଜାହାଜକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ପାର୍ସିକ ଉପସାଗରରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ୍ କ୍ରୁଡ୍ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୬୯ରୁ ୭୨ ଡଲାର ଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ୧୧୦ରୁ ୧୧୮ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା (IEA) ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧୁନିକ ତୈଳ ବଜାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ଯୋଗାଣ ବାଧା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ବିଶ୍ୱ ଏତେ ସହଜରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇର ମିଳିତ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ୭୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍। ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଥିବା ତୈଳ ପରିବହନର ମାତ୍ର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ। ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୨୭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୋଗାଣ ବାଧା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଲୋହିତ ସାଗର (Red Sea) ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଦୁର୍ବଳତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ୨୦୨୬ରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୟୁରୋପକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବ ସଙ୍କଟ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
- ୟୁରୋପରୁ ଏସିଆ: ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି
ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହିଁ କମାଯାଇପାରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ୨୦୨୫ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ ତୈଳ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
୨୦୨୫ରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୭ ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କାର୍ ବିକ୍ରିରେ ଏହାର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଥିଲା। ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ନେଟ୍ ଜିରୋ (Net Zero) ପରିଦୃଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ୧ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ୍ରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛି ଚୀନ୍। ୨୦୨୫ରେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରିର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଚୀନ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନ୍ର ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମାସିକ ନୂଆ କାର୍ ବିକ୍ରିର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଥିଲା। ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ ଚୀନ୍ର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ୪୧.୨ ପ୍ରତିଶତ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥିଲା।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚୀନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ପବନ ଓ ସୌରଶକ୍ତିର ମିଳିତ କ୍ଷମତା ୩,୬୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ୭ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କମାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ବ ଭୂରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟରୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲା। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍ ସୌରଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିସହ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିୟମ, ହିଟ୍ ପମ୍ପ୍ର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ମୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀରେ ରୁଷର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୪୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୨୦୨୫ରେ ୟୁରୋପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରି ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ନରୱେରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରିରେ ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ର ଅଂଶ ରେକର୍ଡ ୯୫.୯ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ୨୦୨୬ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବିକ୍ରି ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କେତେକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମୋଟ ଯାନ ବିକ୍ରିର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଓ ତିନିଚକିଆ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
- ଭାରତର ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ
ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଏହି ସଙ୍କଟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୯ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୯ ମାସରେ ଭାରତର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ, LNG ଆମଦାନୀର ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ LPG ଆମଦାନୀର ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସିଥିଲା।
ଏହି ଯୋଗାଣ ବାଧା ସମୟରେ ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୯୫.୭ରୁ ୯୬.୫ ଟଙ୍କାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୭୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ।
ଭାରତର ରଣନୈତିକ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷମତା ୩.୬୮୭ କୋଟି ଟନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦେଶର ମାତ୍ର ୧୮ ଦିନର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା (IEA)ର ୯୦ ଦିନର ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୩୦୦.୫ ଗିଗାୱାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶର ମୋଟ ୫୫୨ ଗିଗାୱାଟ୍ ସ୍ଥାପିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଏହା ୫୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ଗିଗାୱାଟ୍ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମାତ୍ର ୨.୮ ଗିଗାୱାଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୧୬୪.୬ ଗିଗାୱାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୫୮ ଗିଗାୱାଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ରେକର୍ଡ ୫୫.୨୯ ଗିଗାୱାଟ୍ ଅଣ-ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୪.୬ ଗିଗାୱାଟ୍ ସୌରଶକ୍ତି ଥିଲା। ୨୦୧୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୪୫.୭ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୮ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି।
- ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା: କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସର ନୂଆ ପ୍ରେରଣା
କୋଇଲା, ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପରିବହନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଇନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଏବେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଇଛି; ବରଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରଣନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥ ଉପରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିପଦର ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରୁଛି।
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍, ପବନ ଟର୍ବାଇନ୍, ବ୍ୟାଟେରି, ହିଟ୍ ପମ୍ପ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କେବଳ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ, ସେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ତୈଳ ଓ ପୁନଃ ଖୋଲିଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁରୁଣା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା COP31 ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ। ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରିଡ୍, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Analysis | ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଇରାନ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ପରିଚୟ: ହରି କୃଷ୍ଣ ନିବନୁପୁଡ଼ି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)