Analysis: ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣିବା ନେଇ ASEAN ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ 47ତମ ଆସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ।

Foreign ministers and economic ministers of ASEAN member countries pose for a group photo during the ASEAN Joint Foreign and Economic Ministers' Meeting in Kuala Lumpur, Malaysia, on Saturday, Oct. 25, 2025 (AP)
October 28, 2025 at 6:12 PM IST

ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 47ତମ ଆସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଏସିଆକୁ ବିଶ୍ବ ଭୂରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ପ୍ରାୟାସ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ପୁରା ବିଶ୍ବର ନଜର ଆମେରିକାରରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତି, ୟୁକ୍ରେନରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି ।

ଏହି ପୃଷ୍ଟଭୂମିରେ ଆସିଆନ୍ ଓ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଠିକ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇଦେଲା ଯେ ବିଶ୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଏସିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗଭରନାନ୍ସ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ । ଏହି ବର୍ଷର ASEAN ଏବଂ EAS ବୈଠକରୁ ତିନୋଟି ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

US President Donald Trump (centre L) walks with Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim (centre R) as he walks from Air Force One upon arrival at Kuala Lumpur International Airport in Kuala Lumpur on October 26, 2025 (AFP)

ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହିଁ । କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଓ୍ବାଶିଂଟନରେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ ରଣନୀତି ଏହାର ବିଶ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ରହିଆସିଛି, ଯଦିଓ ନିକଟ ଅତିତରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମକିତା ଏବଂ ହିମେସଫିରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ଯାନ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମାନେସିଆଲରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମିଲ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂଚାଇଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଏସିଆର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଆସୁଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମାଲେସିଆ, ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗସ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । ଯାହା ସିଓଲରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଟିଙ୍ଗ ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକା-ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ କମାଇବା, ଯାହା ବିଶ୍ବ ବଜାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲାଣି । ଯଦିଓ ଏହି ଭେଟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମେରିକା ଭାରତ-ପ୍ରଶାସନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜୀବିତ ରହିଛି ।

In this image posted on Oct. 26, 2025, External Affairs Minister S. Jaishankar with Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim during a meeting on the sidelines of the ASEAN Summit, in Malaysia (PTI)

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଟ୍ରେଡରେ ବାଧା ନୂତନ ସାଧାରଣ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ସୁରକ୍ଷାବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ବିଚାର ବାଣିଜ୍ଯର ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ବ ସମ୍ପର୍କର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଏବେ ଧୂରାଜନୈତିକ ପ୍ଲେବୁକର ଏକ ଗୃହୀତ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । ଆସିଆନ୍ ଯାହା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗର ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିକ ଏକ ବ୍ଲକ । ଏହି ଧାରା ଏହାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଆଘାତ କରେ ।

ଆସିଆନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସିମ୍ବଲ ସୁଚିନ୍ତିତ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ଦୃଢ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଦେଶ ମୁକ୍ତ ବଜାର ନିୟମ ଆଧାରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଯଦିଓ ମହାନ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିପରୀତ ହୋଇଆସିଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ବାସରେ କ୍ଷୟ ଆଣିଛି, କାରଣ ଦେଶଗୁଡିକ ଶୁଳ୍ପ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆଘାତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମାଲେସିଆର ଇଏସ ଏପରି ଅସ୍ଥିରତା ସାମ୍ନାରେ ଏସିଆ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମନ୍ବୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକାଠି ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବହୁପାକ୍ଷିକତା ସହିତ ବିଶ୍ବ କ୍ଲାନ୍ତି ସତ୍ତ୍ବେ ଏସିଆ ସମବାୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିବେଶ କରିଆସୁଛି । ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲା " ଶେଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବଜାର ଆକାର, ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମଲ୍ଟିପୋଲାରିଟି କେବଳ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି । "

ଭାରତର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ବିକଶିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯାହା ବିଚାରଧାରାରେ ନୁହଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବହାରବାଦରେ ମଲ୍ଟିପୋଲାରିଟିକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏହା ସମଗ୍ର ASEAN ରେ ପଶ୍ଚିମ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏୟୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକୁ ଖୋଲା ଏବଂ ନିୟମ-ଭିତ୍ତିକ ସହଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଭାରତର ସୁଯୋଗ:

ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ASEAN ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିବୁ ଦରୁରୀ ବହନ କରେ । ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ASEAN ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମନ୍ବୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଏକ ତୀବ୍ର ବିପରୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଅଚଳ ରହିଛି । ତଥାପି ଯଦିଓ ଭାରତ ଅସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କୂଟନୀତି ସଂଯମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ମାଳଦ୍ବୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ନେପାଳ ହେଉ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ ସହାୟତା ସହିତ ଘରୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହାର ନିକଟ ପଡୋଶୀରେ ବିଶ୍ବାସ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

ତଥାପି ଆଜି ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ବହୁତ ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଯୁକ୍ତ ଓ ଚୀନ ସହିତ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଓ୍ବାଶିଂଟନ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବେଜିଂର ଦୃଢ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସାର ସହିତ ଭାରତକୁ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିବିଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ASEAN ଏକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଭାରତର ଏହି ବ୍ଲକ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯଦିଓ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନପ ଭୂରାଜନୈତିକ ମନ୍ଥନ ଏହି ସଂଯୋଗ ଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା, ସ୍‌ଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ମଅଣ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ASEAN ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭାରତର ବକ୍ୟବ୍ୟ "21 ଶତାବ୍ଦୀ ଆମର ଶତାବ୍ଦୀ - ଭାରତ ଏବଂ ASEAN ଶତାବ୍ଦୀ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇତିଲା । ଏହା ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗଠନରେ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସହଭାଗୀ ଦାୟିତ୍ବର ସ୍ବୀକୃତି ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥିଲା ।

