Analysis: ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣିବା ନେଇ ASEAN ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ମାଲେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ 47ତମ ଆସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ।
Published : October 28, 2025 at 6:12 PM IST
ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 47ତମ ଆସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଏସିଆକୁ ବିଶ୍ବ ଭୂରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ପ୍ରାୟାସ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ପୁରା ବିଶ୍ବର ନଜର ଆମେରିକାରରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତି, ୟୁକ୍ରେନରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି ।
ଏହି ପୃଷ୍ଟଭୂମିରେ ଆସିଆନ୍ ଓ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଠିକ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇଦେଲା ଯେ ବିଶ୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ଓ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଏସିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗଭରନାନ୍ସ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ । ଏହି ବର୍ଷର ASEAN ଏବଂ EAS ବୈଠକରୁ ତିନୋଟି ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହିଁ । କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଓ୍ବାଶିଂଟନରେ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ ରଣନୀତି ଏହାର ବିଶ୍ବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ରହିଆସିଛି, ଯଦିଓ ନିକଟ ଅତିତରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମକିତା ଏବଂ ହିମେସଫିରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ଯାନ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମାନେସିଆଲରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମିଲ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂଚାଇଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଏସିଆର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଆସୁଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମାଲେସିଆ, ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗସ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । ଯାହା ସିଓଲରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଟିଙ୍ଗ ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକା-ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ କମାଇବା, ଯାହା ବିଶ୍ବ ବଜାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲାଣି । ଯଦିଓ ଏହି ଭେଟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମେରିକା ଭାରତ-ପ୍ରଶାସନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜୀବିତ ରହିଛି ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଟ୍ରେଡରେ ବାଧା ନୂତନ ସାଧାରଣ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ସୁରକ୍ଷାବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ବିଚାର ବାଣିଜ୍ଯର ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ବ ସମ୍ପର୍କର ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଏବେ ଧୂରାଜନୈତିକ ପ୍ଲେବୁକର ଏକ ଗୃହୀତ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । ଆସିଆନ୍ ଯାହା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗର ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିକ ଏକ ବ୍ଲକ । ଏହି ଧାରା ଏହାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଆଘାତ କରେ ।
ଆସିଆନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସିମ୍ବଲ ସୁଚିନ୍ତିତ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ଦୃଢ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଦେଶ ମୁକ୍ତ ବଜାର ନିୟମ ଆଧାରିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଯଦିଓ ମହାନ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିପରୀତ ହୋଇଆସିଛି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ବାସରେ କ୍ଷୟ ଆଣିଛି, କାରଣ ଦେଶଗୁଡିକ ଶୁଳ୍ପ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆଘାତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମାଲେସିଆର ଇଏସ ଏପରି ଅସ୍ଥିରତା ସାମ୍ନାରେ ଏସିଆ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମନ୍ବୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକାଠି ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବହୁପାକ୍ଷିକତା ସହିତ ବିଶ୍ବ କ୍ଲାନ୍ତି ସତ୍ତ୍ବେ ଏସିଆ ସମବାୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିବେଶ କରିଆସୁଛି । ବିଶେଷକରି ଭାରତ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲା " ଶେଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବଜାର ଆକାର, ଡିଜିଟାଇଜେସନ, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମଲ୍ଟିପୋଲାରିଟି କେବଳ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି । "
ଭାରତର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ବିକଶିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯାହା ବିଚାରଧାରାରେ ନୁହଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବହାରବାଦରେ ମଲ୍ଟିପୋଲାରିଟିକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏହା ସମଗ୍ର ASEAN ରେ ପଶ୍ଚିମ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏୟୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକୁ ଖୋଲା ଏବଂ ନିୟମ-ଭିତ୍ତିକ ସହଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଭାରତର ସୁଯୋଗ:
ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ASEAN ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିବୁ ଦରୁରୀ ବହନ କରେ । ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ASEAN ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମନ୍ବୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଏକ ତୀବ୍ର ବିପରୀତ, ଯେଉଁଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଅଚଳ ରହିଛି । ତଥାପି ଯଦିଓ ଭାରତ ଅସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କୂଟନୀତି ସଂଯମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ମାଳଦ୍ବୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ନେପାଳ ହେଉ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ ସହାୟତା ସହିତ ଘରୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହାର ନିକଟ ପଡୋଶୀରେ ବିଶ୍ବାସ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।
ତଥାପି ଆଜି ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ବହୁତ ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଯୁକ୍ତ ଓ ଚୀନ ସହିତ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଓ୍ବାଶିଂଟନ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବେଜିଂର ଦୃଢ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସାର ସହିତ ଭାରତକୁ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିବିଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ASEAN ଏକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଭାରତର ଏହି ବ୍ଲକ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯଦିଓ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନପ ଭୂରାଜନୈତିକ ମନ୍ଥନ ଏହି ସଂଯୋଗ ଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା, ସ୍ଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ମଅଣ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।
ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ASEAN ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭାରତର ବକ୍ୟବ୍ୟ "21 ଶତାବ୍ଦୀ ଆମର ଶତାବ୍ଦୀ - ଭାରତ ଏବଂ ASEAN ଶତାବ୍ଦୀ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇତିଲା । ଏହା ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗଠନରେ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସହଭାଗୀ ଦାୟିତ୍ବର ସ୍ବୀକୃତି ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥିଲା ।
