Analysis: ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି AI, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଥୀ

Teaching And Learning: ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, AI ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ନଗାଲାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ।

Representational image
Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 9:20 PM IST

7 Min Read
ଶିବ ପ୍ରସାଦ ନାଗାଲା

ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକର ପାରମ୍ପରିକ ସୀମା ବିକଶିତ ହେଉଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥାନ ନେବା ସହିତ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଉପାୟକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, AI ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି, ମାନବ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।

ସ୍ଥାନ ନ୍ନେବା ନୁହେଁ ବରଂ AI ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି:

AI ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବ ବୋଲି ଭୟ ମୌଳିକ ଭାବେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ, ଚରିତ୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ନୈତିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ- ଅନନ୍ୟ ମାନବୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଆଲଗୋରିଦିମ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ପ୍ରତିକୃତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଶୈକ୍ଷିକ ବିଫଳତା ସମୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆବିଷ୍କାରର ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି।

AI ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ​​ଶିକ୍ଷାଗତ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, AI ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାପକ ପରିପୂରକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଜଣେ AI ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦ୍ଧତି, ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୌଖିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ପାରସ୍ପରିକ ସିମୁଲେସନ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁବିଧ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି।

ଏହି ସହଭାଗୀତା ମଡେଲ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ-ସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମେଟାକଗ୍ନିଟିଭ୍ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

Malti Kumari, the lone teacher who doubles as headmistress and cook at a primary school in a remote village in Jharkhand.
Malti Kumari, the lone teacher who doubles as headmistress and cook at a primary school in a remote village in Jharkhand. (ETV Bharat)

ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ AI ସାକ୍ଷରତାର ଆବଶ୍ୟକତା:

ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ AI ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତେବେ ମୌଳିକ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ AI ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାସ୍ତବତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ।

AI ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ବିକାଶ କରିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ AI ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସର୍ଟକଟ୍ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା, ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁପରିଚିତ ଉପକରଣ ଭାବେ ଯାହା ମାନବ କ୍ଷମତାକୁ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣ ବିପ୍ଳବ:

ପାରମ୍ପରିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକ ଏକକ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। AI ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିତରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଶିକ୍ଷଣ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।

ଦୃଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ର, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସିମୁଲେସନ୍ ଏବଂ କଲର-କୋଡେଡ୍ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗତିଜ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାନିପୁଲେଟିଭ୍ ଏବଂ ଗତି-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ-ଆଧାରିତ ସ୍ମରଣୀକା ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟ-ଶୈଳୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିତରଣରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଚାର ବିନା ଧର୍ଯ୍ୟବାନ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।

AI ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ, ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। 30 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନର ଏହି ସ୍ତର କେବଳ ହାସଲଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ।

Representational image
Representational image (Getty Images)

AIର ଶିକ୍ଷାଗତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୀମାକୁ ବୁଝିବା:

AI ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ପଚନୀୟ ସାରାଂଶରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୂଚନାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ଜଟିଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅସୀମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁସଙ୍ଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉ ନା କାହିଁକି।

ତଥାପି AI ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା, ଭାବପ୍ରବଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଘର୍ଷ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତିକୃତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଚରିତ୍ର, ବିକାଶକୁ ଆକାର ଦିଏ। AI ଜଣେ ନୀରବ ଛାତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏହା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଛରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅର୍ନ୍ତଜ୍ଞାନ ଲମ୍ଫ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ।

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଖଣ୍ଡତାର ପୁନଃକଳ୍ପନା:

AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରଣନୀତିରେ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ AI ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ମାନକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଫର୍ମାଟ୍ କିମ୍ବା ନିୟମିତ ସମସ୍ୟା ସେଟ୍, ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ ମାପିବାରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି।

ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ AI କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା-କେନ୍ଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଯାତ୍ରାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଯାହା ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯାହା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ AI-ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି।

"ଆପଣ କ'ଣ AI ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ?" ପରି ବାଇନାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, "AI ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା? ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିକଶିତ କରିଥିଲେ? ଆପଣ AI-ଉତ୍ପନ୍ନ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବୈଧ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ?" ଏହି ପଦ୍ଧତି AIକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଠକାମୀ ଉପକରଣରୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିକ୍ଷଣ ଅଂଶୀଦାରରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନବ-AI ସହଭାଗିତାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ।

ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ AI:

ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ, AI ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସଂସ୍କୃତ ସମର୍ଥନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉନ୍ନତ AI ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରୁଥିବା ଜଟିଳ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପଛରେ ପଡ଼ିବାର ବିପଦରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ବଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟରେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଓ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଅପ୍ରତିକୂଳ ବାଧାରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବେ।

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ AI ଅଭୂତପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ଅର୍ନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କେଉଁ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରଣନୀତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।

K. Narayana Nayak teaching students
K. Narayana Nayak teaching students (ETV Bharat)

ଏହି ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସହାୟକ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ନିୟମିତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟ ବିତାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ, ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥାଏ।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ନେତୃତ୍ୱ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ AI-ଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଖାନ୍ ଏକାଡେମୀର ଖାନମିଗୋ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଗତି ସହିତ ସମାୟୋଜିତ ଅନୁକୂଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ChatGPT ଭଳି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହାୟକ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଭାରତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ଏକ ଲିଡର ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ AI-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଲାଉଛି, ଯାହା ଶୈକ୍ଷିକ କଠୋରତା ବଜାୟ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଭାରତର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭାଷିନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବେ ମୂଳ AI ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପକରଣ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନାର ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, AIର ଶିକ୍ଷାଗତ ଲାଭ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଉପମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମାନତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା:

ଶିକ୍ଷାରେ AIର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଯାହା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ। ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ବାର୍ଷିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ AI-ଚାଳିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି।

ଏହି ଅସମାନତା ଏକ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସୁବିଧାପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ AI-ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଆନ୍ତି। ଏପରି ଅସମାନତାର ଗଭୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଭାଜନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥାଏ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ, ବହୁ-ଭାଗୀ ପନ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ। ହଗିଂ ଫେସ୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଭାରତର DIKSHA (ନଲେଜ ସେୟାରିଂ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ମୁକ୍ତ-ଉତ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ମାଲିକାନା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କେବଳ କିଣା ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭ୍ୟାସରେ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ବିନା, ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ।

Representational image
Representational image (IANS)

ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସ୍ତରରେ, AI-ଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାରେ ବିନିଯୋଗ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଗବେଷଣା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳକୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହାର ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ।

ଆଗାମୀ ଯୋଜନା:

ଶିକ୍ଷାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ AI-ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ବଜାୟ ରଖି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରୁ, ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଯାହା ମାନବ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ AI ପ୍ରଣାଳୀ ଉଭୟର ପରିପୂରକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର, ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ।

