OPINION: AI ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ; ବଦଳୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା
ମୁଖସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ନିଜେ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହିଁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କିରଣ ପେଦାଡାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 26, 2026 at 8:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରେ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲି। କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଜେ. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଚାରଧାରା ସହ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ବିଚାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ମୋ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମତରେ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହେଉଛି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କ୍ଷମତା।
ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ (AI) ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଆଇ ଯେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଏଆଇ ଏବେ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହ ତୁରନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ଫଳରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସୀମିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଭୂମିକା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଆଇ ଏହି କାମକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ କରିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନକାରୀରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶର ସହାୟକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଆଇ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କେବଳ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ।
AI ଯୁଗରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
୧. ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏଆଇ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା’ ବା ‘ଲର୍ଣ୍ଣେବିଲିଟି’ (Learnability) ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଲର୍ଣ୍ଣେବିଲିଟି କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନସାରା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ।
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଶିଖିବା ଓ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁଗୁଲର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଏରିକ୍ ସ୍ମିଟ୍ କହିଥିଲେ, “ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ।”
ତେଣୁ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଶିଖିବାର ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏପରି ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏହାକୁ ‘କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍’ (Cognitive Friction) ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅଧିକ ଶିଖନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ।
ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସହାନୁଭୂତି ଓ ଆତ୍ମସଚେତନତା ଜରୁରୀ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଓ ବୁଝିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁ। ଏହି ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
୨. ସୁସଂଗଠିତ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ
ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁସଂଗଠିତ ଆଲୋଚନା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପାୟ। ମୁଁ ଚାରି ଜଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଆସୁଛି।
ଏକ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ ସିଧାସଳଖ ବକ୍ତୃତା ବା ଅଧ୍ୟାପନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହୋଇପାରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ବିଜନେସ୍-ଟୁ-ବିଜନେସ୍ (B2B) ମାର୍କେଟିଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରେ, “ପି ଆଣ୍ଡ ଜି (P&G)ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ କିଏ?”
ପି ଆଣ୍ଡ ଜି ଏକ ବିଜନେସ୍-ଟୁ-କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ (B2C) କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାର ବିପରୀତ। ପି ଆଣ୍ଡ ଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛି ୱାଲମାର୍ଟ (Walmart)। କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ୱାଲମାର୍ଟରୁ ଆସିଥାଏ।
ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ବିଜନେସ୍-ଟୁ-ବିଜନେସ୍ (B2B) ବ୍ୟବସାୟ ମାର୍କେଟିଂର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଧାରଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ।
ଏହାପରେ ଆମେ B2B ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପି ଆଣ୍ଡ ଜି ପରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି ଓ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ।
ଶ୍ରେଣୀର ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ କ’ଣ ଶିଖିଲେ, ତାହା ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବା ଆତ୍ମପ୍ରତିଫଳନ (Reflection) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।
ସୁସଂଗଠିତ ଆଲୋଚନା ପରିଚାଳନା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ-ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା।
କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମତରେ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ମିଶି ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକାଠି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ ନୂଆ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
୩. ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷର ବିକାଶ
ଜେ. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏପରି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଦିଗର ବିକାଶ କରିବା।
ମୂଳତଃ, ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ।
ଟେକ୍ସାସ୍ ଟେକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ପିଏଚ୍ଡି (PhD) ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରଫେସର ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ସେଲ୍ବି ହଣ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରୁଥିଲେ, “କେଉଁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି? କେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ତୁମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି?”
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ଫେରିବା ବେଳକୁ ଆମ ମନରେ ଆଉ ଦଶଟି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଥିଲା।
ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିପରି ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏହା ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
୪. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରୁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଧାରଣା ବୁଝାଇବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା, ଭଲ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଶିଳ୍ପଜଗତ ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଚାକିରିର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପରିସର ବାହାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଶିଳ୍ପଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଥିରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ।
୫. ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ଏଆଇର ସହାୟତା ନେବା
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିପଦ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ନିକଟରେ ଆମେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ‘ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ କାର୍ଟୁନ୍ସ’ (Bring Course Concepts to Life with Cartoons) ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ।
ଲେଖାଟି ଏଠାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ: https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/bring-course-concepts-to-life-with-cartoons
ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଟୁନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖିଥିବା ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି।
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ମଜାଦାର କାର୍ଟୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନସିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା, ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭୟରେ ମତ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ।
ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଟୁନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ଶିଖିଥିବା ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ବିଚାରରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଉ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ। ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସୁସଂଗଠିତ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ଏଆଇର ସହାୟତା ନେବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ନିଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିପାରିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଇମେଲ୍ ଓ ଫଟୋ ଉପରେ ଗୁଗଲର ନଜର: ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାକିଂ
(DISCLAIMER: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)