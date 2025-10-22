Analysis: 'ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ'
ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଶୁଖିଲା ଧାନ ଗଛକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
Published : October 22, 2025 at 5:10 PM IST
ଲେଖକ: ଇନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସିଂ
Stubble Burning North India ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରିଯାଇଛି ଦୀପାବଳି । ସାରା ଭାରତରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଧାନ ଅମଳ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ରବି ଫସଲ ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଜମିରେ ରହିଯାଇଥିବା ଶୁଖିଲା ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବର୍ଷ କେତେ ପରିମାଣର ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ନିଶ୍ବାସରେ ନେବାକୁ ହେବ ?
କାହିଁକି ଚାଷୀ ଜଳାନ୍ତି ନଡ଼ା ?
ନଡ଼ା ଜାଳିବା ଉପାୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି ନଡ଼ା ଜଳାନ୍ତି ଚାଷୀ ? ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଶୁମାନେ ଚରି ଖାଇପାରନ୍ତେ । ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ? ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆସିବା ପରେ ଧାନର ଅନେକ କିସମରେ ସିଲିକା ମାତ୍ରା ରହିଥିଲା । ଯାହାକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜମ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଫଳରେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର ଅମଳ ସମୟରେ ସଠିକ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଫସଲ କାଟି ନ ଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ରହିଯାଇଥାଏ ।
ସମୟ ଅଭାବରୁ ଲଗାନ୍ତି ନିଆଁ:
ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଆଗାମୀ ଫସଲ ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ଅମଳ କରି, ବିକ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ଜମି ସଫା କରି ଆଗାମୀ ଫସଲ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜମିରେ ଥିବା ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ସରଳ ଉପାୟ ଭାବେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜମିକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
ଏଠାରେ ବୁଝିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ନଡ଼ା ଜାଳିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ ନୁହେଁ । ସେଠାରେ ଅନେକ କଳ କାରଖାନା ଓ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆଦି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ ଓ ରବି ଫସଲ ବୁଣିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଡ଼ିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢିଯାଇଥାଏ ।
ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ । ଏହା ସହିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ସହାୟତା କରେନି । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପ୍ରବାହିତ ପବନ ସମସ୍ତ ଧୂଆଁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ।
ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲାର ଉପାୟ:
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ? ଏବେ ନିକଟରେ ସରକାର କୃତିମ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା କରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପାୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ରାମବାଣ ଭଳି କାମ କରିପାରେ । ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମାଇପାରେ । ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଆଜିର ସମୟରେ ଏପରି ଆଧୁନିକ ସମାଧାନ ଆପଣାଇବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଦୁବାଇ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆରବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା କରିବା ଦ୍ବାରା ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଓ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଭଳି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
କାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ । ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଜାପାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାର୍ କିଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମହଙ୍ଗା କରିବା ଉଚିତ । କାର ପାର୍କିଂ ଫିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯଥା ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମଗ୍ ଫି ତଥା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଫି ଆଦି ଆଦାୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ । ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ କାରର ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ।
କାର୍ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ନୁହେଁ CNG ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ:
ଦ୍ବିତୀୟତଃ, ଆଧୁନିକ ସହର ଯୋଜନାକାରୀଙ୍କୁ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଟିକସ ରିହାତି, ସବସିଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ।
ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିୟୋଜନ:
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ବଦଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଅମଳ କରିପାରିବା । ଦେଶରେ ଅନେକ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଅମଳ ତଥା ଜମିରୁ ନଡ଼ା ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ସମୟ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସଠିକ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ । ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଖାପାଖି 6% ପଞ୍ଜାବର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପରି ନଡ଼ା ଜଳାଇବା ଦ୍ବାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନରେଗା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ସହିତ ଜମି ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଲେ, ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହେବା ସହିତ ଏହା ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିଷ୍କାର:
ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏପରି ମେସିନର ଡ଼ିଜାଇନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଅମଳ କରିବା ସହିତ ଜମିରୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ନଡ଼ା ଗୁଡ଼଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଆମକୁ ଏପରି ନୂତନ ମେସିନର ଡ଼ିଜାଇନ କରିବା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଏପରି ମେସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଗଦାନ ରହିଲେ ଏହା ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇପାରିବ ।
ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କିସମଗୁଡ଼ିକର ଜିନ୍ ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ନଡ଼ା ଯୁକ୍ତ ଧାନ ଗଛର ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅମଳ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ । ଆଜିକାଲି ବାସୁମତି ଚାଉଳର ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆଉ ପୋଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ ।
କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ୍:
ଏପରି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ମେସିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ସୁପର ସିଡ଼ର ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଗହମ ବିହନ ଏହି ମେସିନ ଦ୍ବାରା ବୁଣା ଯାଇପାରିବ । ଏହା କରିବା ଆଗରୁ ଜମିକୁ ହଳ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି ନଥାଏ । ଏପରି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା ଜମିରେ ନଡ଼ା ପଚି ମାଟିରେ ମିଶିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଗହମ ମଞ୍ଜି ଜମିରେ ବଢିବ ।
