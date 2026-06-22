OPINION :ଡ୍ରୋନ ହେବ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ସଫ୍ଟୱେର
ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବୁଝାଇବ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସ୍ଥିର କରିବ, ସେହି ବୁଝାମଣା କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।
Published : June 22, 2026 at 8:22 PM IST
ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, କେମିତି ଡ୍ରୋନ ଆ଼ଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି । ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଶସ୍ତା ଡ୍ରୋନ କିପରି ବ୍ୟୟବହୁଳ ବନ୍ଧୁକ, ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ରାଡର, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସର୍ବୋପରି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି । ଡ୍ରୋନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିବିଧିକୁ ବିପଜ୍ଜନକ କରି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମଗୋପନକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କରିଦେଇଛି ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବନ୍ଧୁକ, ବିମାନ କିମ୍ବା ଜାହାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ନାହିଁ । ଜାଣିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇପାରେ।
ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ବଞ୍ଚିବା ଏବେ ଲୁଚାଇବା, ବିସ୍ତାର କରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସୂଚନାକୁ ବୁଝିବା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରୋନ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେହିଭଳି ଉପଗ୍ରହ (satellites), ରାଡାର୍, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ, ମାନବୀୟ ସୂତ୍ର, ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ (communication intercepts) ଏବଂ ଓପନ୍-ସୋର୍ସ (open-source) ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସେନା ପାଖରେ ସୂଚନାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଥାଏ ଯାହାର ବୋଝ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦିଏ ।
ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ହୁଏତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଦେଖାଇପାରେ। ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ସତେଜ ଚିହ୍ନର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ, ଏକ ରାଡାର କୌଣସି ତରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ, ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ଦେଖା ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ମାନବୀୟ ସୂତ୍ର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରେ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଧୁରା ଅଂଶ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଠି ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ 'ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନ୍' (Intelligence Fusion) କୁହାଯାଏ। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, କଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କଣ ହୋଇପାରେ।
ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳି ସେନ୍ସରରୁ ମିଳୁଥିବା ଫିଡ୍ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ଭିଡିଓ ହୋଇଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶତ୍ରୁର ସୈନ୍ୟ ସ୍ଥିତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଭୂମିର ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ନଯାଇଛି। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରିପୋର୍ଟ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ତଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଜିଓ-ରେଫରେନ୍ସ (geo-reference) କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ରାଡାରରୁ ବାହାରୁଥିବା ସଙ୍କେତ (signal) ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶୈଳୀ ବା ଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ନଯାଇଛି। ଏହି 'ଫ୍ୟୁଜନ୍' ହିଁ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନାକୁ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନାରେ ପରିଣତ କରେ।
ସଫ୍ଟୱେର୍ କାହିଁକି ଜରୁରୀ -
ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ରଖିପାରେ ବା monitoring କରିପାରେ । ସଙ୍କେତ ପଠାଇପାରେ, ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା target ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ସେହି ସଫ୍ଟୱେରରେ ଅଛି, ଯାହା ସେନ୍ସର, କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ବା systemରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ତିନୋଟି କାମ କରିଥାଏ।
- ଏହା ସୂଚନାକୁ ଏକାଠି ଆଣିଥାଏ: ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ (ଚିତ୍ର), ରାଡାର୍ ଇନପୁଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସିଗ୍ନେଚର୍, ପାଟ୍ରୋଲିଂ (ଗସ୍ତ) ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଏହା ଆପସରେ ମିଶାଇଥାଏ।
- ଏହା ଅର୍ଥ ବୁଝିଥାଏ: ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୌଣସି ନୂଆ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଗନାଲ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଅଂଶ କି ନୁହେଁ, ତାହା ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
- ଏହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ: ଥରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ (ଲକ୍ଷ୍ୟ) ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ପରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ସୂଚେଇପାରେ । ସୁଟର୍କୁ ସୂଚନା ପଠାଇପାରେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଡ୍ରୋନ୍ ତ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଏକ ମେସିନ୍।
ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବଦଳାଇଥାଏ। ୟୁକ୍ରେନର 'ଡେଲଟା' (Delta) ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାଟେଲଫିଲ୍ଡ-ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ) ଯାହା ସୂଚନାକୁ ଏକାଠି ଆଣିଥାଏ, ପ୍ଲାନିଂ (ଯୋଜନା) କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମେସେଜିଂ ସୁବିଧା ଦିଏ ଏବଂ ଅପରେସନର ଏକ ମିଳିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା
ଅଟୋନୋମସ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ କୌଣସି ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ନିଜେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାଛିପାରେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏହି ଅଟୋନୋମସ୍ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାରେ, ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏହା ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମାଇଥାଏ। ତେବେ, କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରିକି-
- ମେସିନ୍ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ସନ୍ଧାନ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆଖପାଖରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
- ହୋଇପାରେ ଯେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ପ୍ରତାରଣା, ମେଡିକାଲ୍ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ (ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ) କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ (ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତି) କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ।
-
ଭାରତକୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ
ଭାରତକୁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା (ଫ୍ୟୁଜନ୍) ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବ । ଭାରତକୁ 'ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍' (LAC) ର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ରଣନୀତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ତାହାକୁ 'ଲୋଇଟରିଂ ମ୍ୟୁନିସନ୍' ବା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ଭାରତ ମହାସାଗର ପାଇଁ ନୌସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ବେସ୍, ରାଡାର୍, ଗୋଳାବାରୁଦ ଅଞ୍ଚଳ, ସାମରିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗାମୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'କାଉଣ୍ଟର-ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍' ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ କିଣିବା କେବଳ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତକୁ ଏପରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର, ଯାହା ଡ୍ରୋନ୍, ସାଟେଲାଇଟ୍, ରାଡାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ୱାରଫେୟାର୍ ସେନ୍ସର, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଡାଟାବେସ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନାକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ପାରୁଥିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶବ୍ଦାବଳୀ, ଗ୍ରୀଡ୍ ରେଫରେନ୍ସ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଫର୍ମାଟ୍, ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ ଲଜିକ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ସାଧାରଣ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଆଇ (AI) ମଡେଲ୍ ଏହାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ, ମରୁଭୂମିରେ ଅପରେସନ୍, ସାମୁଦ୍ରିକ ନଜର ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ-ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ - ଏହି ସବୁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଚୀନ୍ର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାକୁ ଜରୁରୀ କରି ଦେଇଛି
ସୂଚନାକୁ ଏକାଠି ଆଣିବାର ଆହ୍ୱାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିମାଳୟର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କୌଣସି ସମତଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ନୁହେଁ। ସେଠାକାର ଭୂଭାଗ ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଘାଟିଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସେନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଭାବ ଡ୍ରୋନ୍, ହେଲିକପ୍ଟର, ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଭୂଭାଗର ଗଠନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ୱାରଫେୟାର୍ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ଚୀନ୍ ମାମଲାରେ, ଭାରତକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଇନାର ମିଲିଟାରୀ ୱିଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (PLA) ସାଟେଲାଇଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍, ମିସାଇଲ୍, ସାଇବର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ୱାରଫେୟାର୍ ଏବଂ ସୂଚନା ଅଭିଯାନକୁ ଆପ୍ସରେ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ହେବ ଯେ - କିଏ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରଥମେ ବୁଝୁଛି, କିଏ ପ୍ରଥମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି।
ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ
ଏହିଠାରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନ୍ (Intelligence Fusion) ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସମୟ ସହିତ ଶୈଳୀ (pattern) ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ କମାଣ୍ଡ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତଳ ସ୍ତରର କମାଣ୍ଡରମାନେ ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ହୋଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ସଙ୍କେତ ନ ମିିଳିପାରେ । କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇପାରେ।
ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଡ୍ରୋନ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍, ବିଦେଶୀ ମିଶନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ବନ୍ଦ ଏଆଇ (AI) ମଡେଲ୍, ବାହ୍ୟ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ନେଭିଗେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟିପାରେ। ପ୍ରବେଶ ରୋକାଯାଇପାରେ, ଅପଡେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ଉଠା ଯାଇପାରେ।
ତେଣୁ ଭାରତ ମିଲିଟାରୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନକୁ ଏକ ରଣନୀତିକ କ୍ଷମତା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଦେଶକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଫେନ୍ସ ଡାଟା ବ୍ୟାକବୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ମିଲିଟାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଖରାପ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଜ୍-କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ (edge-computing) କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜିପିଏସ୍-ମୁକ୍ତ (GPS-free) ଏବଂ ନାବିକ-ଆଧାରିତ (NavIC) ନେଭିଗେସନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର (field) ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ହିଁ ଲଢ଼ିବେ। ସାହସ, ନେତୃତ୍ୱ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ମନୋବଳ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୈନିକମାନେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ିବେ। ଡ୍ରୋନ୍ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ, ସେହି ବୁଝାମଣା କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।
(DISCLAIMER : ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION : ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଉନ୍ନତି କାହିଁକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: "Beyond GDP"... ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ନୂଆ ରୂପରେଖ