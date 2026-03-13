OPINION: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, LPG ସଙ୍କଟ: ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍-ସୌର ଶକ୍ତି ସାଜିବ କି ଭାରତର ନୂଆ ଇନ୍ଧନ ?
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ LNG/LPG ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ନୂଆ ଇନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ନାହିଁ ପଢନ୍ତୁ
Published : March 13, 2026 at 3:53 PM IST
ଭାରତ ସରକାର ଯଦିଓ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ଭାରତ ହୋଇଛି । ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ LNG/LPG ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛୁ । ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏବଂ ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି । ସାରା ଦେଶରେ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦଦାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଆମେ କିପରି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ ?
LPG ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା:
ପରିସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା,70% ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 80% ପରିବାର ନିକଟରେ LPG ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ । 2020-21 ମସିହାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 89% ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ LPG ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 49.4% ରହିଥିଲା ।
ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି:
ଏବେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଅଭାବ ଏପରି ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସହରୀ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ । ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 3000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ବଢୁଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର:
ଇରାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ଏବଂ ଏଠାରେ ସାମରିକୀକରଣ ସହିତ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଙ୍କଟ ବଢିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କତାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ LNG ହବ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ତେଲର ମୂଲ୍ୟ 200 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ଭାରତ ଓ ଇନ୍ଧନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ:
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତ ଆମର ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗୀ ଇରାନକୁ ଛାଡ଼ି ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି । ଯାହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅବରୋଧର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ରିହାତି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଯଦି ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ, ତେବେ ଆଗକୁ ଯାଇ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଭାରତ ଏହାର ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ।
ଇନ୍ଧନ ସ୍ବରାଜ ପାଇଁ ନୀତି:
ବଦଳୁଥିବା ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ, ଭାରତ ହୁଏତ ରୁଷ କିମ୍ବା ଇରାନରୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ରକୁ ଫେରିବାକୁ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଉପସାଗରୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଅଧିକ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ।
ଜୈବ-ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ:
ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଇନ୍ଧନ ନୀତିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମଦାନୀ ଆଧାରିତ, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏପରି ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଜୈବ-ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 2.07 ବିଲିୟନ ଘନମିଟର ବାୟୋ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନକୁ 29-48 ବିଲିୟନ ଘନମିଟର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବା ନେଇ ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବାୟୋ-ସିଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି:
ଏହି ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯାହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗୋରୁ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କ୍ଲଷ୍ଟର ସହିତ ଜଡିତ । ଦାବିବାର ନ ଥିବା ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଅଛି । ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସହିତ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସବସିଡି ଦେଇପାରିବେ ।
ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ:
GAIL କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଭଳି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିକଟତମ ସହରଗୁଡିକୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବାୟୋ ସିଏନଜିକୁ ଯୋଗାଣ କରିପାରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ୟୁନିଟର ଏକ ନେଟୱାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇପାରିବ ।
ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଗତ ସ୍ଲରିକୁ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଜୈବ-ସାର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ । ଫଳରେ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବିଲ୍ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ମୃତ୍ତିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିପାରିବ।
ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ରହିତ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା:
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାଳେଣି କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ । ଏହା ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଖରାପ । ତେଣୁ, ଭାରତରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗୋବର ଜାଳେଣିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଆମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବିନା ଭାରତକୁ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ପୁନଃକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ଉପରୁ ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ:
ୟୁରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିବେଶ କରି ସରକାର ଦେଶର ଉପସାଗରୀୟ ଗ୍ୟାସ ଉପରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ସବୁଜ ୟୁରିଆ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ବାୟୋ-ସିଏନଜିର ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଫିଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି । ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ସହିତ ଆମେ ଏକ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବୁ ।
ବାୟୋ-ସିଏନଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉ:
କିନ୍ତୁ ବାୟୋ-ସିଏନଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରୁ, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP) ସହିତ, ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠା, ମଲ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା, ସ୍କୁଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବାୟୋ-ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟରୁ ବାୟୋ-ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।
ସୁଲଭ ଶୈଳୀର ଶୌଚାଳୟ ସହ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତାର କିଛି ଅଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ । ଉତ୍ପାଦିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସକୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରୀଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏନେଇ GAIL ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।
ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅଧୀନରେ ଛୋଟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ଶୌଚାଳୟକୁ ସଂଯୋଜିତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଇନ୍ଧନରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁଜ ବାୟୋ-ସିଏନଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ବାୟୋ-ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ:
ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପୌରପାଳିକା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ମିଥେନ କିମ୍ବା ବାୟୋ-ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାପଚର ମଡେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୋ-ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଜୈବ ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନଃସଂସ୍ଥାପନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ସୌର ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ:
ଏବେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ସୌର ରନ୍ଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥମେ ଦେଶରେ ମଡେଲ ସୌର କୁକର ଉପକରଣ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଅଭାବ ରହିଛି । ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଉଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରହିବ । ଘରୋଇ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବଜାରରେ ନୂତନ ସୌର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୁକର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସୌର ବିକିରଣ ଅଧିକ, ସେଠାରେ ସରକାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ।
(Disclaimer: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ଏବଂ ଏହା ଇଟିଭି ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)