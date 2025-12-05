Seeds Bill 2025: ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ
ନୂତନ ସିଡ୍ସ ବିଲ୍ 2025 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 1966 ସିଡ୍ସ ଆକ୍ଟ ଓ 1983 ସିଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡରକୁ ଏକକ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ।
Published : December 5, 2025 at 4:26 PM IST
ଚଳିତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ସିଡ୍ସ ବିଲ୍ 2025 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର । ଭାରତୀୟ କୃଷିରେ ଏହା କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ଏବଂ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନୂତନ ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 1966 ସିଡ୍ସ ଆକ୍ଟ ଓ 1983 ସିଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡରକୁ ଏକକ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଡ୍ସ ବିଲ୍ 2025ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ଯୋଗାଣ, ବିହନର ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରେସେବିଲିଟି, ନକଲି ବିନ ପ୍ରାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଆଇନ ଗୁଡିକ ଆଜିର ବିହନ ବଜାରର ନୂତନ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଘରୋଇ ବିହନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂମିକା, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିହନ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଅନଲାଇ ବିହନ ବାଣିଜ୍ୟ । 1960-70 ଦଶରେ ତିଆରି ଆଇନ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନର କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ । ତେଣୁ ନୂତନ ବିଲ୍ କଠୋର ସ୍ବଚ୍ଛତା, ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ ସହିତ ବିହନ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ବିଲ୍ରେ ବିହନ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦକ, ବିହନ ବିକ୍ରେତା, ନର୍ସରୀ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବିହନ ପ୍ଯାକେଟ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାଚ ନମ୍ବର, ଉତ୍ସ ଏବଂ ଲଟ୍ ବିବରଣୀ , ଟ୍ରେସ ପାଇଁ QR କୋର୍ଡ ଭଳି ବିବରଣୀ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ । ଏହି ନୂତନ ମାନଦରର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନକଲି ବିହନର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ।
ଏହି ବିଲ୍ରେ ବିହନ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା, ଘରୋଇ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ମାନ୍ୟତା, ନମୁନା ଆକାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କଠୋନ ନିୟମ ଆଣାଯାଇଛି । ଏହା ବିହନର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ବିହନ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେହିପରି ବିହନ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ କିଛି ଛାଡ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକରଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୃଦୃଢ କରିବାକୁ ଚାହିୁଁଛନ୍ତି ।
ବିଲ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ନିମ୍ନମାନର ବିହନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନେ କିପରି ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ । ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ,ମାମଲା ପରିଚାଳନା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତଥାପି ଅନେକ ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବିହନ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ କିଛି ବିଦ୍ବାନ ବିଲ ବିଷୟରେ ଦୃଢ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତର ଚାଷୀ ମାନେ ପିଢିପରେ ପିଢି ନିଜର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକୁ ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ କିସମ ଗୁଡିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଲାଇସେନ୍ସିଂ, ଲେବଲିଂ ଏବଂ ଟ୍ରେସେବିଲିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।
ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଛୋଟ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମବାୟ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ବିହନ ବିକ୍ରେତା ମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନପାରନ୍ତି । ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ନିୟାମକ ବୋଝକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଞ୍ଚିନପାରେ । ଫଳସ୍ବରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ବିହନ ବିବିଧମତା, ସ୍ବଦେଶୀ କିସମ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ବାଧୀନ ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ।
ନକଲି ବିହନ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡିକୁ ଅପରାଧୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଠିକ ସମାଧାନ ନୁହଁ । ଅନେକ କାରଣ ବିହନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯେଉଁତିରେ ପାଣିପାଗ, ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତାରଣା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକାରୀ, ଟ୍ରେସେବିଲିଟି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏବି ଭୂତ୍ତିଭୂମି ବିନା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି ବିହନ ଶିଳ୍ପର କିଛି ଲୋକେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକଲି ବିହୱ ବିରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିହନ ଯୋଗାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ଛୋଟ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ଭିତ୍ତିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ ।
ଅନେକ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିସ୍ଥିତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଲ୍ରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିହନ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କମ ସୁଧରେ ଋଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ବିଲ୍କୁ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଚାଷୀ, ବିହନ ବିକ୍ରେତା, ଗବେଷକ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବ୍ୟାପକ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଆକୃତି ଦେବା ଉଚିତ । ବିହନ ହେଉଛି ଚାଷୀ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା । ଏକ ଭୁଲ ନୀତି ଚାଷୀ ସ୍ବାଧୀନତା, ବିହନ ବିବିଘତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିସମର ସ୍ରକ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଚି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ,ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ବିହନ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବିହନ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତା, କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକତ କ୍ଷମତାକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ଏହାକୁ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଭବିଷ୍ୟତାରେ ବିହନ ବିବିଧତା, ବିହନ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
ବିହନ ବିଲ୍ 2025 କେବଳ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବରଂ ସହାୟକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ଉଚିତ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯଦି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସିଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ । ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଆମ ସଂସଦର ଦାୟିତ୍ବ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଫୁଙ୍ଖାନୁଫୁଙ୍ଖ ବିତକ୍ର ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବେ ପାସ୍ କରିବ ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କିମ୍ବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ।
