OPINION: ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର... ଆମ ଅନୁମାନଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଅଧିକ

ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ହାରାହାରି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ। ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣଭାଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍‌ରେ ଏହି ତଫାତ ବହୁତ ବେଶି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 9:02 PM IST

ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର..ଆମ ଅନୁମାନଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଅଧିକ । ଏକଥା 'ନେଚର' ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ (Sea level much higher than assumed in most coastal hazard assessments"; https://doi.org/10.1038/s41586-026-10196-1) ରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୱାଗନିଙ୍ଗେନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲେଖକ କାଥାରିନା ସିଗର ଏବଂ ଫିଲିପ୍ ମିଣ୍ଡରହାଉଡ୍ କହିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର କମ ଆକଳନ ହେବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଭୁଲ ମଡେଲିଂ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୂଳଭାଗର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗବେଷକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା 90% ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ମାପନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ geoid ମଡେଲ୍‌ (ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଓ ଘୃଣ୍ଣନ ଆଧାରିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ଆକଳନ) ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ମାପିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ପେସ୍‌-ଆଧାରିତ ମଡେଲ୍‌ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମାପ ଯୋଗୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅନେକ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ୍‌ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବହୁତ ଅଧିକ

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ତରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ । ଯାହା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୂଳଭାଗର ବସବାସକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ, ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ହାରାହାରି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ। ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣଭାଗର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍‌ରେ ଏହି ତଫାତ ବହୁତ ବେଶି । ସେଠାରେ ବାସ୍ତବ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର 100–150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗତ ତ୍ରୁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିନ୍ଦରହୌଡ଼ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ବାସ୍ତବରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସ୍ତର ପବନ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବାହ, ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଲୁଣିଆପଣ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।” ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଗଣନାରେ ନେଇନଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଗବେଷଣାଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତରକୁ କମ ଆକଳନ କରିଥିଲା।

2009 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ 385ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ମପାଯାଇଥିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ମାପାଯାଇଥିବା ସମୁଦ୍ର ସ୍ତରର ତଫାତର ଗଣନାକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍‌ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଭାବେ କମ ଆକଳନ ହୋଇଥିବା ବିଷୟସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

ଉପକୂଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ବିପଦ

ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଜାତିସଂଘର IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ, 2100 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର 28–100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।

ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର 30–150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ବେଶି ଭୟାବହ ହେବ। କୂଳଭାଗ ଡୁବିଯିବା ସହ ଲୁଣିଆ ପାଣି ସ୍ଥଳଭାଗ ଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ,ମର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଅନୁମାନଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ। ତଳିଆ ଦେଶ ତଥା ଘନ ଜନବହୁଳ ଉପକୂଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳନ ସମୟ ବହୁତ କମିଯାଇଛି।

ନୂତନ ଗଣନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ମାତ୍ର 1 ମିଟର ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିରେ 37% ଅଧିକ କୂଳଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଓ ପ୍ରାୟ 132 ମିଲିୟନ୍‌ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଶ୍ୱର କୂଳଭାଗର ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ତଥ୍ୟ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ମାପନ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଉପକୂଳୀୟ ବିପଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକୁ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତିର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ବିପଦର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବ ।


ଭାରତ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ବିପଦ

ଶେଷରେ ଗବେଷକ ଦ୍ୱୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ନିଷ୍କର୍ଷଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟମାନ ଉପକୂଳୀୟ ଅନୁକୂଳନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶମନ ରଣନୀତି ପାଇଁ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାର । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ତଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ଦାବି କରେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଉପକୂଳୀୟ ଅନୁକୂଳନ ରଣନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମୟସୀମାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବାର ଭଳି ନିମ୍ନ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେଠାରେ ଏହି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳନ ସମୟକୁ ଆହୁରି କମ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପାଣି ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଗୁଡିକ ଏହାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ସୁଧାରି ପାରିବ ତ ?

