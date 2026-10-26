OPINION : ଆମେରିକା ମିଡ୍ଟର୍ମ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬; ‘ସମୋସା କକସ୍’ରେ କିଏ ରହିବେ, କିଏ ହଟିବେ ?
ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ନିର୍ବାଚନ; କଂଗ୍ରେସରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, ନୂଆ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 26, 2026 at 6:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମଧ୍ୟାବଧି ନିର୍ବାଚନ ବା ମିଡ୍ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୨୦୨୬, ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୁଦାୟର ଉପସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏଥରର ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ‘ସମୋସା କକସ୍’କୁ ନେଇ। ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ବା ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଏହି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ।
ବିଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଇଲିନୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାଇମେରିରେ ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଚିଗାନ୍ରେ ନିଜ କଂଗ୍ରେସ ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାଇମେରିରେ ଶ୍ରୀ ଥାନେଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସରେ ଏହି ସମୁଦାୟର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଓ ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ସମୁଦାୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ରୋ ଖାନ୍ନା, ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲ, ଆମି ବେରା ଓ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ସହ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମିଶ ଶାହ ଓ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିତେଶ ଟଣ୍ଡନ୍ ଓ ନିରବ ଶେଠ୍ ମଧ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।
- ରୋ ଖାନ୍ନା: କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ୧୭ତମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋ ଖାନ୍ନା ପୁଣିଥରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ୧୭ତମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଆମେରିକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର।
୨୦୧୬ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଖାନ୍ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନୀତି, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ସଂସ୍କାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଏଥର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିତେଶ ଟଣ୍ଡନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମାନ ଆସନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ଥିବାରୁ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରୀ ରହିଛି। ତଥାପି ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ହାର ଓ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
- ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲ: ୱାଶିଂଟନ୍ର ୭ମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେରିକା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା। ୨୦୧୭ରୁ ସେ ୱାଶିଂଟନ୍ର ୭ମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆପ୍ରବାସନ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ।
ଏଥର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରବ ଶେଠ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଆଟଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୟପାଲଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ତେବେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଚାରଧାରାର ବିବିଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସମାନ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପରିଚୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରାଥମିକତା ସମାନ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ।
- ଆମି ବେରା: କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ୩ୟ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ପେସାରେ ଡାକ୍ତର ଆମି ବେରା ୨୦୧୩ରୁ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା।
ସମସାମୟିକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଦଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେରା ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।
- ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ: ଭର୍ଜିନିଆର ୧୦ମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ଭର୍ଜିନିଆ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ୨୦୨୫ରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭର୍ଜିନିଆ ଜେନେରାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରାକ୍ ଓବାମାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଜନୀତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡେଭ୍ ବେକୱିଥ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବେକୱିଥ୍ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ।
ଉତ୍ତର ଭର୍ଜିନିଆର ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ସ୍ଥିତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ମଜଭୁତ। ତଥାପି ଅର୍ଥନୀତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରରେ ନିଯୁକ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଓ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
- ଅମିଶ ଶାହ: ଆରିଜୋନାର ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଆରିଜୋନାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅମିଶ ଶାହ ଏଥର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ।
୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡେଭିଡ୍ ସ୍ୱାଇକର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।
୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜେ ଫିଲି। ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପେସାଦାର ଆମେରିକୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶାହଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜୀବନଯାପନ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଏହି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ଆକଳନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହାକୁ ସମାନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଲଢ଼େଇ ବା ‘ଟସ୍-ଅପ୍’ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଶାହ ବିଜୟୀ ହେଲେ ‘ସମୋସା କକସ୍’ରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ନୂଆ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ସେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସମୁଦାୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ହୋଇପାରନ୍ତି।
- ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟା: ଫ୍ଲୋରିଡାର ୨୨ତମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟା। ସେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ହେବେ।
ପାମ୍ ବିଚ୍ କାଉଣ୍ଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରେ ବଢ଼ିଥିବା ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ପିତାମାତା ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି।
ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଫେଲୋ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆପଲ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା, ଘରଭଡ଼ା ଓ ଗୃହ ମୂଲ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ବୀମା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି।
ଏହି ଆସନରେ ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ମେରିନ୍ କର୍ପସ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ କେସି ଆସ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖାଲି ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ସହଜ ନୁହେଁ। କେତେକ ନିର୍ବାଚନୀ ଆକଳନ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।
ଦାଣ୍ଡିୟା ବିଜୟୀ ହେଲେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହେବ।
- ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ
୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଉ କେବଳ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନେକ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
- ରିତେଶ ଟଣ୍ଡନ୍: କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ୧୭ତମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ରିତେଶ ଟଣ୍ଡନ୍ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ସମାନ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରହିଛି।
ରୋ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଟଣ୍ଡନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟର ରାସ୍ତାକୁ କଠିନ କରିଛି।
ତଥାପି ଟଣ୍ଡନ୍ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ କଥାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଧାରାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
- ନିରବ ଶେଠ୍: ୱାଶିଂଟନ୍ର ୭ମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ
ନିରବ ଶେଠ୍ ସିଆଟଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜୟପାଲ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଥିବାରୁ ଜୟପାଲଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତଥାପି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଶେଠ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଚାରଧାରାଗତ ବିବିଧତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ ଗଣୋରକର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ୪ର୍ଥ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦ ଭାଲେରି ଫୁସିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
- କାହିଁକି କମିପାରେ ‘ସମୋସା କକସ୍’ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ?
୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ‘ସମୋସା କକସ୍’ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ ଆମି ବେରା, ରୋ ଖାନ୍ନା, ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲ, ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଥାନେଦାର ଓ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ।
ଏହି ୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖାନ୍ନା, ଜୟପାଲ, ବେରା ଓ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ନଭେମ୍ବର ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ଥାନେଦାର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାଇମେରି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ।
କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଇଲିନୟର ୮ମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟ୍ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରେ ହୋଇଥିବା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାଇମେରିରେ ସେ ଇଲିନୟର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜୁଲିଆନା ଷ୍ଟ୍ରାଟନ୍ଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟ୍ରାଟନ୍ ୪୦.୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ୩୨.୭୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
ସେହିପରି ମିଚିଗାନ୍ର ୧୩ତମ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ରୀ ଥାନେଦାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାଇମେରିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଡୋନାଭାନ୍ ମ୍ୟାକକିନି ୫୧.୯ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥାନେଦାରଙ୍କୁ ୪୮.୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଥାନେଦାରଙ୍କ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଏହି ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ହେବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାଇମେରି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ, ବିଚାରଧାରା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାରି ଜଣ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅନୁକୂଳ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମିଶ ଶାହ ଓ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟା ନୂଆ ଆସନ ଜିତିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେଲେ ‘ସମୋସା କକସ୍’ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ୬ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୫ ହେବ। ଉଭୟ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ନିଜ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିଲେ, ତେବେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟା ୪କୁ ଖସିଆସିବ।
- ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ
ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପେସାଦାର କ୍ଷେତ୍ର, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ଏହି ସମୁଦାୟର ଅଗ୍ରଗତି ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ର କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ରୋ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ, ସିଆଟଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମିଳା ଜୟପାଲଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭର୍ଜିନିଆରେ ସୁହାସ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅମିଶ ଶାହଙ୍କ ଆରିଜୋନା ଏବଂ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ।
ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପରିଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅମିଶ ଶାହ ଓ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏସୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷକରି ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଭୋଟରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
୨୦୨୬ରେ ଏଏପିଆଇ ଡାଟା ଓ ଏଏପିଆଇ ଭୋଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସର୍ଭେରୁ ସାମିଲ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ପସନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।
- ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ?
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଘର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ।
- ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି: ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ।
- ଆପ୍ରବାସନ ନୀତି: ଆମେରିକାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପ୍ରବାସନ ନୀତି ଓ ପରିବାର ପୁନର୍ମିଳନ।
- ଜନସୁରକ୍ଷା ଓ ନାଗରିକ ଅଧିକାର: ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା, ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର।
- ବୈଦେଶିକ ନୀତି: ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏସିଆର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ବୀମା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ରୋ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
- ‘ସମୋସା କକସ୍’ କୌଣସି ଏକକ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାର ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ
‘ସମୋସା କକସ୍’ ନାମଟି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅନୌପଚାରିକ ନାମ। ଏହାକୁ ଏକ ଔପଚାରିକ ସଂସଦୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଏକକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ନୀତି ରହିଛି।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନୀତିଗତ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେରିକାର ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବିଚାରଧାରାଗତ ବିବିଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
ଟିକସ, ଆପ୍ରବାସନ, ସାମାଜିକ ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମତାମତ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଜାତିଗତ ବା ବଂଶଗତ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ।
ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କେବଳ କେତେ ଜଣ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ।
ବରଂ ସଂସଦୀୟ କମିଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅବଦାନ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
- ୱାଶିଂଟନ୍ରେ କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନ ବଦଳାଇପାରେ ୨୦୨୬ ମିଡ୍ଟର୍ମ ନିର୍ବାଚନ
୨୦୨୬ର ମଧ୍ୟାବଧି ନିର୍ବାଚନ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବିଦାୟୀ ସାଂସଦ ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ଥାନେଦାରଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ଅମିଶ ଶାହ ଓ ପିଆ ଦାଣ୍ଡିୟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେଲେ ‘ସମୋସା କକସ୍’ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୬ରେ ରହିପାରିବ। କେବଳ ଜଣେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏହା ୫କୁ ଖସିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପରାଜିତ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟା ୪କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯଦି ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ନିଜ ଆସନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।
ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ନିଜ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜଭୁତ, ସେଠାରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍।
ଶେଷରେ, ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହି ସମୁଦାୟ ନିଜର ବଢ଼ୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଓ ପେସାଦାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Explained: ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ନୂଆ ଦିଗ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ମୋଦୀ-ଟସ୍କଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)