OPINION : ସାର୍କ(SAARC) ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ: ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପର ପୁନଃସକ୍ରିୟ ଦାବି, ସେପଟେ ପଛକୁ ହଟିଲା ଭାରତ
ଭାରତର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : July 29, 2026 at 3:34 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SAARC)କୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ SAARCର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
SAARC ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଆଠଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ, ଯାହାର ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ନିୟମିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ କହିଥିଲେ, “ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମର ଅବସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଗତ କେତେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି।”
ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରି ସେ କହିଥିଲେ, “ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ଦେଶ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ SAARCର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସଦିଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକ।”
ବାସ୍ତବରେ, ସଂଯୋଗ ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅସହଯୋଗ ମନୋଭାବ କାରଣରୁ SAARC ପ୍ରାୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଉରିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଶିବିର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରୁ ହୋଇଥିବା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା SAARC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଭାରତ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି SAARC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇନାହିଁ।
- ମାଲଦ୍ୱୀପର ପଦକ୍ଷେପ
ନିକଟରେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ SAARCକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ମାଲଦ୍ୱୀପର ୬୧ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ SAARCକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏହାର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ମୁଇଜୁ କହିଥିଲେ, “ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଭାବନା ସହ କାମ କରନ୍ତୁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ତେବେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।” ମାଲଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ SAARCର ପୁନର୍ଜୀବନର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ତାହାର କୂଟନୈତିକ ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ମିଳିବ।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୁଦ୍ରପତନ ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ମାଲଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି, ମାଲଦ୍ୱୀପ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଭିତ୍ତିକ କୂଟନୈତିକ ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ। ଯଦିଓ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଶଟି ଆରବ ବିଶ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଛି, ତଥାପି SAARC ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାଗତ ମଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
- SAARCର ଇତିହାସ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ
୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୫ରେ ବାଂଲାଦେଶର ଢାକାରେ SAARC ସନଦ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ଏହି ସଂଗଠନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହାର ସଚିବାଳୟ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୭ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଷ୍ଟମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପରେ SAARCର ପରିସର ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା SAARC ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଭୂମିଭାଗର ୩ ପ୍ରତିଶତ, ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ୫.୨୧ ପ୍ରତିଶତ (ପ୍ରାୟ ୪.୪୭ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର)ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। SAARCର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି South Asian Free Trade Area (SAFTA)। ୨୦୦୪ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ୨୦୦୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁଗମୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ SAARC କାମ କରେ।
ତେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ SAFTA ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆଶାନୁରୂପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିନଥିଲା। SAARCର ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ; ମାନବ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ; କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ; ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା; ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର; ସୂଚନା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ; ଶକ୍ତି, ପରିବହନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି; ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ରହିଛି।
- ବାଂଲାଦେଶ କାହିଁକି SAARCକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ?
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଲୁର ରହମାନ SAARCକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। SAARCର ମହାସଚିବ ମହମ୍ମଦ ଗୋଲାମ ସରୱାର ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, SAARCକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରେ ଚଳିତ ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ BIMSTECର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ SAARCର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ (ଅବ.) ଏକେଏମ ଶାମସୁଲ ଇସ୍ଲାମ କହିଥିଲେ, “ଆମର ସାଧାରଣ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସରରେ SAARC ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଫଳ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏହି କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ SAARCର ବିକାଶର ସାକ୍ଷୀ।”
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ SAARCର ପୁନର୍ଜୀବନ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ନିକଟତା ଓ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି। ପରିବହନ, ବିନିଯୋଗ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ସକ୍ରିୟ SAARC ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। SAARC ସେହି ବ୍ୟାପକ କୂଟନୈତିକ ନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ (RIS)ର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରବୀର ଦେ ETV Bharatକୁ କହିଥିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଆର୍ଥିକ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁଧାରିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାବୁଛି ଯେ SAARCରେ ବୃହତ୍ତର ସହଯୋଗ ଦେଶର ରପ୍ତାନି ଓ ଜନସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ।”
- BIMSTECକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଭାରତ
ପ୍ରବୀର ଦେଙ୍କ ମତରେ, ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ SAARCର ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନରେ ରପ୍ତାନି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖୁଛି। ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। SAARC ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଭାରତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)*କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
୧୯୯୭ରେ ସ୍ଥାପିତ BIMSTECର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଭାରତ, ମ୍ୟାନମାର, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରାୟ ୧.୭୩ ବିଲିୟନ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମୋଟ GDP ପ୍ରାୟ ୫.୨ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ BIMSTECର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଯୋଗ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତେବେ BIMSTECରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା SAARCର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବାଂଲାଦେଶର ମତ ହେଉଛି, SAARC ଓ BIMSTEC ପରସ୍ପରର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ; ବରଂ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ହେବା ଉଚିତ।
- ଭାରତ ବିନା SAARC ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ
SAARCର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି, ଏହି ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତି ଆଧାରରେ ନିଆଯାଏ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କର ଅବନତି SAARCକୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଦେଇଛି। ଭାରତ କେବଳ SAARCର ଆଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ; ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭୂମିଭାଗ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ଦେଇ ଯାଏ କିମ୍ବା ଭାରତର ସହଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା କୌଣସି SAARC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ନା ବୈଧତା ରହିବ, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ SAARC ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। “ଭାରତ ନଥିଲେ କୌଣସି SAARC ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତି ଆଧାରରେ ନିଆଯାଏ।”
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ 'ଆନିମେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ'
(DISCLAIMER : ଲେଖକ ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନୀତିରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)