OPINION: ଆରାବଳୀ ନୂତନ ପରିଭାଷା, ଯେତେବେଳେ ଆଇନଗତ ଉଚ୍ଚତା ପରିବେଶଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ?
ଆରାବଳୀର ନୂତନ ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବୈଷୟିକ ନିୟାମକ ସଂଶୋଧନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିପାରେ ।
By Aparna Roy
Published : December 23, 2025 at 7:55 PM IST
ଲେଖକ: ଅପର୍ଣ୍ଣା ରୟ
ଆରାବଳୀ ପାହାଡ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ଏହି ପାହାଡ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ ଜଳଚକ୍ର, ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ନିକଟରେ ଏହି ପୁରୁଣା ପାଡାହ ଏକ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆରାବଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ପାହାଡୀ ଏକ ନୂତନ ଆଇନଗତ ପରିଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ରିଲିଫ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଉଦୟପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର କାରଣ ପାଲଟିଛି । କର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଯେ ଏକ ବୈଷୟିକ ନିୟାମକ ସଂଶୋଧନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଶେଷ କରିପାରେ ।
ନୂତନ ପରିଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ଆରାବଳୀ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ଏକ ଭୂମିରୂପକୁ ପାହାଡ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଭୂଭାଗଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 100 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 500 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଏପରି ପାହାଡ ମିସି ରେଞ୍ଜ ଗଠନ କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ବହିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣକୁ ମାନକୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ଆରାବଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖଣି ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି । ତଥାପି ଏହାର ଫଳାଫଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ । ଯେତେବେଳେ ଆଇନଗତ ପରିଭାଷା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଜିଓମେଟ୍ରିକ ସୀମାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଲାଭ ପାଇବୁ ଏବଂ କଣ ହରାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ?
ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ମ୍ୟାପିଂ, ଯାହା ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାର , ମୂଳତଃ ବୈଷୟିକ । ଏହା ଏଅଞ୍ଚଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକୁ ଚାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ GIS, ଡିଜିଟାଲ ଏଲିଭେସନ ମଡେଲ ଏବଂ କଣ୍ଟୁର ସର୍ଭେ ବ୍ୟବହାର କରେ । ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ଚାରିପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଆଙ୍କିବା ଏବଂ ଆରାବଳୀର କିଛି ଅଂଶରେ ଖଣି ଲିଜ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା ସମାନ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବକୁ ରୋକିବା । ତଥାପି ଆରାବଲୀ ମାମଲାରେ ଛୋଟ ପାହାଡ ଏବଂ ତଳ ଢାଲ ପ୍ରାୟତଃ 100 ମିଟର କଟ-ଅଫ୍ ତଳେ ରୁହି ହାଇଡ୍ରୋଲଜିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ମାଟି ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଢାଞ୍ଚା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହି ପାହାଡ ଗୁଡିକ ଧୂଳି ରୋକନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ଏକ ନିୟାମକ ସୀମା ତଳେ ଯାଦୁକାରୀ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।
ପରିବେଶଗତ ବାସ୍ତବତା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଆରାବଳୀ ସିଷ୍ଟମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂତାତ୍ତ୍ବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ଏକ ନିରନ୍ତରତା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ, ପଥର, ଚଟାଣରେ ବଦଳିଯାଇଛି । ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ମିଶି ଭଗ୍ନ ପଥର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ଷା ଜଳର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ କୂଅ, ଝରଣା ଏବଂ ମୂଳପ୍ରବାହ ବଜାୟ ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ପାନୀୟ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।
ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଭୂମିରୂପ ଗୁଡିକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ବୀକୃତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜଳବିଜ୍ଞାନ ଅବଦାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅଣଦେଖା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଜମିରେ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ।
ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ମଡେଲ ଗୁଡିକ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସ୍ବେଦନଶୀଳ । ଏକ ପାହାଡ ଯାହା ଏକ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ୟା ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ପ୍ରବାହ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମାଇକ୍ରୋକ୍ଲାଇମେଟ୍ କିମ୍ବା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଧୂଳିକୁ ବହନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଯଦି ଆଇନଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ଯୋଜନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପୁନଃଭରଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହି ଜମିଗୁଡିକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଜଳ ଅଭାବର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଉଭୟ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଭୂମିରେ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ । ନୂତନ ପରିଭାଷାର ସମର୍ଥକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆରାବଳୀ ଭୂଦୃଶ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖଣି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତାହା ବହୁତ କମ୍, ପ୍ରାୟତଃ 1.4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 0.2 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିନା କୌଣସି ନୂତନ ଖଣିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଭୀର ସାଂରଚନିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରେ ନାହିଁ ।
ଆଇନଗତ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ । ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତି ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ପ୍ରାଥମିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା
ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଜୋଡା ଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିର ବଡ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟାମକ ଜାଲ ଦେଇ ଖସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଜ୍ୟାମିତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ ଆରାବଳୀ ନଦୀଗୁଡିକ ଏକ ଜରୁରୀ ପରିବେଶଗତ ବଫର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହି ଭୂଦୃଶ୍ୟଗୁଡିକ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା, ପବନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା, ଯଦିଓ କେବଳ କାଜଗତପତ୍ରରେ ନିମ୍ନ ଝାଲୁରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଆରାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି । ଉଦ୍ଭିଦ ପାହାଡରେ ନିରନ୍ତରତା ହ୍ରାସ ପ୍ରାକୃତିକ ଧୂଳି ବାଧାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ପୁନଃଚାର୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ପଥର ଦେଇ ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଣାମ ସ୍ପଷ୍ଟ । ପାଣିର ସ୍ତର ଗଭିର ହେବା, ଝରଣା ପ୍ରବାହ କମ୍ ହେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଖର୍ଚ୍ଚ । ଏଗୁଡିକ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରଭାବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯେଉଁଠାରେ ସୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଚାପ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ । ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଋତୁଚକ୍ରରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ, ସରଂକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରେ । ଆଇନଗତ ପରିଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହି ସ୍ପଞ୍ଜ ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।
ଏହି ବିତର୍କ ଭାରତୀୟ ପରିବେଶଗତ ଶାସନର ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଯେ ଆଇନଗତ ପରିଭାଷା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଜାତ ଉପରେ ନୁହଁ, ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସୁରକ୍ଷାସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀତି ଢାଞ୍ଚାରେ ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁତ୍ବ, ଜୈବବିବିଧତା ମୂଲ୍ୟ, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ମାପଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ମ୍ୟାପିଂରେ କେବଳ ସ୍ଥଳବିଶେଷ ନୁହଁ ବରଂ ପରିବେଶଗତ ସେବା ଏବଂ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ସାମାଜିକ ନିର୍ଭରତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବେୂା ଉଚିତ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ଯେ ମାନଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ରେଖା ଉପରକୁ ଉଠିବ ।
ଆରାବଳୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଭୂଲମ୍ବ ପରିମାଣର ପାଠକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ପାହାଡ, ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ପାଦଦେଶରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପରିବେଶଗତ ଜାଲକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ । ଜେମିତି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ କଣ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଣାଳୀର ଜଟିଳ ପରିସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ନିୟମକ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ? ଉତ୍ତର କେବଳ ଆରାବଳୀର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ବିକାଶ, ଆଇନ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।
ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାହାଦର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ।
Exclusive: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ, କିପରି କରାଯିବ ମୁକାବିଲା
ଗଞ୍ଜାମ ପୋଡ଼ମପେଟାରେ ଗର୍ଜିଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ସ୍ବର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା 'କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଲ୍'