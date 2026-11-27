Analysis | ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ? ବିଶେଷକରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଯୁଗରେ
ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ।
Published : November 27, 2026 at 1:20 PM IST
ଆଲେଖ୍ୟ - ପ୍ରଫେସର ଆପ୍ପା ରାଓ ପୋଡିଲେ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ୨୦୧୪-୧୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩.୪୨ କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୪.୫୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୭୬୦ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୨୮୯ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ୩୮,୪୯୮ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୮,୨୪୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିଛି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ୱାରଙ୍ଗଲ, ବିଜୟୱାଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଟୁର, କରିମନଗର, ନାଲଗୋଣ୍ଡା, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ତିରୁପତି ଭଳି ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫାର୍ମାସି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବି.ଏଡ୍, ଡିଗ୍ରୀ, ମେଡିକାଲ ଓ କୃଷି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଉଠିଛି।
ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଅନେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାହା ନୁହେଁ; ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶର ମାପଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା, ଗବେଷଣା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗତିରେ ବିକାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ଅଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନେକ କଲେଜ
ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏହାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଶେଷକରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଓ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଜୟୱାଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଟୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା, ତିରୁପତି ଓ ୱାରଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ।
ଫାର୍ମାସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଜୟୱାଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଟୁର, ନେଲୋର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଫାର୍ମାସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା। ଔଷଧ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ କଲେଜରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଘରୋଇ ଏବଂ ଡିମ୍ଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ କୋଠାବାଡ଼ି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାପକ, ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ପାଠାଗାର, ଗବେଷଣା, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପରମ୍ପରା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାରେ ସୀମିତ ନରହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ରେ ମିଳିବନି ମନଇଚ୍ଛା ମାର୍କ: ବନ୍ଦ ହେବ କଲେଜର ମନମାନି, ପ୍ରତିଟି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ ନଜର
- ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦରମା, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ପାଠାଗାର, ହଷ୍ଟେଲ, ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏକ ସମୟରେ ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଫାର୍ମାସି ଓ ବି.ଏଡ୍ ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା। ଏହି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଫିସ୍ ଏବଂ ନାମଲେଖା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଫଳତା ମାପିବାର ପ୍ରମୁଖ ମାପଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିଲା।
୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ରାୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ରାୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିସହ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, ଫିସ୍, ନାମଲେଖା, ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର, ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦରମା, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ 'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ?' ବଦଳରେ 'ଆମେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବୁ?' ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇପାରେ। ସେହିପରି 'ଆମେ କେଉଁ ଗବେଷଣା କରିବା ଉଚିତ?' ବଦଳରେ 'କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ?' ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏହାର ବିପଦ ହେଉଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରାହକ, ଶିକ୍ଷକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ଏକ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ।
ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଭଲ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଗବେଷଣାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ; ବରଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
- ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓସମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ୱାରଙ୍ଗଲର କାକତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତିରୁପତିର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଗବେଷଣା ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଏହାର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, କେବଳ ଭବନ ନୁହେଁ।
ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହାର କୋଠାବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଶିକ୍ଷକ। କିଛି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏହା ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗବେଷଣା, ପାଠପଢ଼ା, ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ନୂଆ ବିଚାର, ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଗଲେ ଏକ ସଜୀବ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ମାପିବା ଅର୍ଥ କେବଳ କୋଠାବାଡ଼ି, ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି କି? ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି କି? ଗବେଷଣା ହେଉଛି କି? ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ରହିଛି କି? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ସହରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପାଠାଗାର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ପଡ୍କାଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏଆଇ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇପାରୁଛି, ଗବେଷଣା ପତ୍ରର ସାରାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି ଏବଂ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସୂଚନା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଇନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଶିଖାଇବା। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା, ପ୍ରମାଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶିଖିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏଆଇକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏହାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ବରଂ ମାନବୀୟ ଯୁକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ବିଚାରଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା, ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିବା, ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିପାରୁଥିବା ନାଗରିକ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ।
- ଆଗାମୀ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା
ଭାରତରେ ଏବେ ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାହାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଅମରାବତୀ ଆଖପାଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାୟଲସୀମା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦରକାର। କମ୍ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ।
କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ।
୧. ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳକୁ ମାପଦଣ୍ଡ କରାଯାଉ: ଏକ କଲେଜ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଉଛି କିମ୍ବା କେତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା କେତେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ତାହାର ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
୨. ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଉ: ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଗବେଷଣା କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା, ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ।
୩. ଗବେଷଣାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ଉପଯୋଗୀ ଗବେଷଣାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
୪. ମାନ୍ୟତା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଫଳାଫଳଭିତ୍ତିକ କରାଯାଉ: କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଉପକରଣର ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ, ପରୀକ୍ଷାଗାରର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବା ଉଚିତ।
୫. ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ାଯାଉ: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଫିସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦରମା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
୬. ଏଆଇ ଯୁଗ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆସୁ: କେବଳ ମୁଖସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଲୋଚନା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବା ଉଚିତ।
୭. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ: ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
୮. ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ସରକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂସ୍କୃତି କରାଯାଉ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିରନ୍ତର ଶୈକ୍ଷିକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶେଷରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବା ଉଚିତ। ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ, ଜିଜ୍ଞାସା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛି, ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ମାପଦଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ।
ଭାରତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷାର ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ କେବଳ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ନାତକ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମଣିଷ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ, ୩ ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ
(DISCLAIMER :ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)