In Depth | POKରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରଭାବ ପାକିସ୍ତାନ-ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀରରେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ;ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରାପଦ ଥିଲା ଏବେ ସେଠାରେ ବଢୁଛି ବିରୋଧ। 'ETV Bharat' ସମ୍ପାଦକ ବିଲାଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
By Bilal Bhat
Published : August 8, 2026 at 8:49 PM IST
ପାକିସ୍ତାନ-ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀର (POK)ର ରାୱାଲାକୋଟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଭୁଲ୍ କାରଣ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଜୁଲାଇ ୨୭ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ତେବେ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଭିତରେ ଠୁଳ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଓ ନାରେଟିଭ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ନାରେଟିଭ୍ ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୦ରେ ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ସୀମିତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ ଏହି ଧାରଣା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୧୯ରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୩୭୦ ହଟାଯିବାର ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବ ସୀମାର ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଗିଲଗିଟ୍-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଏବଂ POKର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାହାର ନୀତି ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିରୋଧର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇସଲାମାବାଦର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ହଟାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିଣତ କରାଗଲେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟଧାରାର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ ହୋଇଯିବେ।
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ସହ ନିଜକୁ ସମନ୍ୱିତ ରଖିଥିବାରୁ, POKର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହାକୁ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ। କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତା’ ପାଖରେ ରହିଛି।
ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି POK ବିଧାନସଭାରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ୧୨ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ। ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର; ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିଛି। ଏହି ୧୨ଟି ଆସନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଏ।
POK ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୫୩ଟି ଆସନ ଥିବା ବେଳେ, ସେଥିରୁ ୪୫ଟି ଆସନରେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆସନଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି।
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ POK ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍-ନୱାଜ୍ (PML-N) ଅଧିକ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି (PPP) କମ୍ ଆସନ ସହ ପଛରେ ରହିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନ Joint Awami Action Committee (JAAC), ଯାହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, ନିର୍ବାଚନକୁ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଗଠିତ JAAC ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ବିକାଶ ଓ ନାଗରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଆସୁଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା।
- ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଦିନେ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ
POK ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଆସିଛି। ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ଭଳି ସଂଗଠନ ଏଠାରେ ନିଜର ଆଧାର ରଖିଛି। ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଣ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଆସିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। POKର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଏଠାକାର ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସେହି ୧୨ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଜାଫରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୧,୪୮୩ଟି ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ବେଳେ, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ୨୦୯ଟିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ।
ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି କଶ୍ମୀରର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ହାଇପରସେନ୍ସିଟିଭ୍ କିମ୍ବା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ।
ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଗତ ନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାଧାରଣ ପରିବେଶ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତିରୁ ହିଂସାକୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର POK ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
- ମୁଜାଫରାବାଦରେ ବଦଳୁଛି ସମ୍ପର୍କର ସମୀକରଣ
POKର ମୁଜାଫରାବାଦ ଏକ ସମୟରେ କଶ୍ମୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୀମା ପାର୍ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏଠାରେ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ମିଳୁଥିଲା।
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର୍ କରି ଅନ୍ୟପଟକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ।
POK ବିଧାନସଭାର ଏହି ୧୨ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ସରକାର ଗଠନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହିଆସିଛି। ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଆସିଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ କଶ୍ମୀରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି। POKର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକ ଭାବେ କଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଭୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କଶ୍ମୀରକୁ ନିଜର ‘ଜୁଗୁଲାର ଭେନ୍’ ବା ଜୀବନଧାରା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ POKର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ୧୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ POKର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନେ ଏହି ପରିବେଶଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
- ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ କମିଲେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ
ଏହି ବଢୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ POKର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଓ ସେମାନଙ୍କ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ କମାଣ୍ଡର ଓ କ୍ୟାଡର ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ସମର୍ଥନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇରହିଛି।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ପୋଖରୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସଦୃଶ। ଏଠାରେ ପୋଖରୀର ପାଣିର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମର୍ଥନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ।