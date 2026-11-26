OPINION : ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ମୋଦିଙ୍କ ଲେଖା; ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା ଓ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମତ ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ।
Published : November 26, 2026 at 2:05 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଏକ ଆଧୁନିକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ସଭ୍ୟତାଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାରଧାରାରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମହାନତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା।
ଅନେକ ଧର୍ମ, ଭାଷା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସଂସଦ ଓ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ସୀମିତ ନ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଚେତନା ସହ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ିବା, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଆମ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୬କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ମୋ ସମେତ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଏ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଲାଳନପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଅପାର କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁ, ଯାହାର ଜନ୍ମଗତ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରିବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ।
In this OpEd, I highlight the following: UNIQUENESS of our Constitution and Constituent Assembly. How the Constitution of India is an INSEPARABLE part of my journey. Ways the NDA Government has STRENGTHENED the Constitution. Efforts towards boosting SOCIAL AND ECONOMIC JUSTICE. I have also highlighted: How the Constitution was trampled over by those who ruled the nation for 5 decades. How one party has devolved from being a Virodh Paksh to AVRODH PAKSH. English - https://t.co/6g2CZtbOYg हिन्दी - https://t.co/CNDyRbDwmC— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ ଗ୍ରାନଭିଲ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ‘ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ସାମାଜିକ ଦସ୍ତାବିଜ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ଭାରତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଅଭାବ ଓ ଅନଟନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ କୋଟି କୋଟି ପରିବାରର ପିତାମାତା ଏବେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାରକୁ ଚାଳ ଛପର ଘରରୁ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମା'ଙ୍କୁ ଧୂଆଁଭରା ରୋଷେଇ ଘରର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମାନତା ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଉ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଋଣଭାରର ଭୟ ବିନା ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ।
ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍-ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର ହୁଏ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଭେଦକୁ ଦୂର କରି ଏକଦା କେବଳ ସମାଜର ଏକ ବିଶେଷ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ସମାବେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଉ।
ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆମେ ଆଣିଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ୧୦୧ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା। ୧୦୨ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା।
୧୦୩ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାହାରେ ରହିଥିବା ସମୁଦାୟର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଣଦେଖା ହୋଇଆସୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବ କ୍ୱାଡ୍, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା
୧୯୫୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅଦ୍ୟତନ ସଂସ୍କରଣ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୨୨ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି।
୧୯୫୦ ମସିହାରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୧୮୬୦ ଦଶକର ଔପନିବେଶିକ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲୁ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର ଦଣ୍ଡ (ଦଣ୍ଡ) ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ନାଗରିକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ୍ୟାୟ (ନ୍ୟାୟ) ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ।
ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ‘କର୍ତ୍ତବ୍ୟ’ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛୁ। ଆମ ସଭ୍ୟତା ସର୍ବଦା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି।
ତେବେ ଆଉ ଏକ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ଶାସନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।
୧୯୫୧ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏକ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥିବା ସରକାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସଦରେ ନିଜ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ବ୍ୟବହାର କରି ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯିବା ଏହା ପଛରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରେ।
ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ୪୨ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। କ୍ଷମତାଲୋଭୀ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ କରିପାରେ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ୩୮ତମ ଓ ୩୯ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି।
ନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରା ୩୫୬ର ବାରମ୍ବାର ଅପବ୍ୟବହାର ଆମ ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟିଏ ଦଳର ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଥର ଧାରା ୩୫୬ ଲାଗୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅକ୍ଷର ଓ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଧାରା ୩୭୦ ଓ ୩୫ଏ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅନ୍ୟାୟର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନକ୍ସଲମାନେ ବନ୍ଧୁକ ବଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଆସୁଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନକ୍ସଲବାଦର ସଫଳ ଉଚ୍ଛେଦ ଆମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକ ଏବେ ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ‘ବୌଦ୍ଧିକ ନକ୍ସଲ’ ବା ‘ଡିମାଗୀ ନକ୍ସଲ’ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ, ବିଶେଷକରି ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ।
ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଯାତ୍ରାକୁ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ହେବା ଉଚିତ। ବିଧାନସଭା ଓ ସଂସଦରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଆଇନକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପାରିତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଏହା ପୁଣିଥରେ ସେହି ଦଳର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅବମାନନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଶର ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ।
ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୂମିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଦଳଟି ଏବେ ‘ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ’ (Virodh Paksh) ଅପେକ୍ଷା ‘ଅବରୋଧ ପକ୍ଷ’ (Avrodh Paksh) ଭାବେ ଅଧିକ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ।
ଆଜି ଭାରତ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୀତି ଆମ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତାହା ହେଉଛି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ନୀତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରିବା ସହ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା।