Analysis: ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି କଳା ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବିଚାରଧାରା ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ । ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଶାନ୍ତ ରହିବା ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାହାଣୀ ଗଛନ କରିବାର ସମୟ ।
Published : October 23, 2025 at 6:07 PM IST
ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ବଳ ଦ୍ବାରା ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ନିଜସ୍ବ ବିରୋଧାଭାସରେ ଫସାଇଦେଇଛି । ଷ୍ଟ୍ରିଟ ପାଓ୍ବାର, ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତି ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ବିଚାରଧାରା ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ । ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ ।
ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ: ପାକିସ୍ତାନ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସଙ୍କଟରେ ରହିଆସିଛି ଯେ ଏବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସାଧାରଣ ପରି ମନେ ହୁଏ । ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଭିନ୍ନ । ଝଟକା ଏକାସଙ୍ଗେ ଆସୁଛି । ତେହେରିକ-ଏ-ଲବୈକ ପାକିସ୍ତାନ, ବା ' TLP ଧର୍ମ ନାମରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ସହରଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ।
ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ଖେବର ଫଖତୁନଖ୍ବାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି । ବେଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ କନଭେ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ମଧ୍ୟ ତୋପ ଗୁଳିରେ ଜଳୁଛି ।
ଏହି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟର ଖୋରାସାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଦଭାବନା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି । ଓ୍ବାସିଂଟନରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁଦପୂର୍ବ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରଶଂସାରେ ନା ଖଜଣା ଭରି ହୁଏ ନା ରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରେ । ଏହା କେବଳ ବାସ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ସମୟ ସର୍ବଦା ଆଶାଠାରୁ ଶ୍ରୀଘ୍ର ବିତିଯାଏ ।
ସୁଯୋଗବାଦୀଙ୍କ ଉତଥାନ: ଏହି ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର, ହାଫିଜ-ଏ-କୋରାନ, ସୈନିକ ବିଦ୍ବାନ, ପୂର୍ବତନ ଗୁପ୍ତଚର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଉଭାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଗୁପ୍ତଚର ଫାଇଲ, ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା । 2022ରେ ଯେତବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସିଭିଲିଆନ ଅଥରିଟି ଭୁଶୁଡିପଡିଥିଲା । ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ପୁଣି ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଫେରିପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ଏବେବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଟକଥା ରହିଛି ।
ମୁନିରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣମବା ନୁହଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଥିଲା । ସେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକୁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ବାସକୁ ବୈଧତାର ଭାଷା ଭାବରେ ଏବଂ ସେନାକୁ ଏହାର ପ୍ରାଥମକିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ମେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ନୂତନ ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କୁ ପାଇସାରିଥିଲା, ଜଣେ ଏପରି ନେତା ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁସ ପ୍ରଚାରର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।
ଆସ୍ଥା ଏକ ଉପକରଣ, ଆଦର୍ଶ ନୁହଁ: ମୁନିରଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧର୍ମକୁ ଏକ ନୀତିଗତ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି । ଏହା ଏକ ସଂଶୋଧନ, ଯାହାର ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଉପଦେଶର ରଚନା କରାଯାଏ, ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କୁ ଆନୁଗତ୍ୟ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନମତ ସୂଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
ଟିଏଲପି, ବରେଲଭି ରାସ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ଇସନିନ୍ଦା ପ୍ରଦିବାଦରୁ ଜନ୍ମିତ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସୌଦାବାଜିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହିତ ଏକତାର ବ୍ୟାନର ତଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲାହୋରରୁ ଇସଲାମାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସରକାର ସିପିଂ କଣ୍ଟେନର ସହିତ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ହରାଇତିଲେ । ତମାସା ତ ଶେ, ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଜାରି ରହିଲା ।
ମୁନିର ଟିପିଏଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ବିପଦକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶହୀଦ ମାନଭ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି । କିଛି ଗିରଫଦାରୀ, କିଛି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥତ୍ତବର ନିରନ୍ତର ଧାରା । ଏଠାରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ବିଶ୍ବାସ ନୁହଁ, ବରଂ ବଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।
ଦେବବନ୍ଦୀ ଦର୍ପଣ: ପଞ୍ଜାବର ମଇଦାନ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠାର ଆଉ ଏକ ରୂପ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି । ଦେବବନ୍ଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୂଳ ଥିବା ଟିଟିପି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଏହାର ଆତଙ୍କ ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ସେନାକୁ ଏକ ବିଶ୍ବାସଘାତକ ଶାସନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି । ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁସଲିମ, ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ -ଇସଲାମିକ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ବାସ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଏ ।
କାବୁଲକୁ ତାଲିବାନ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2025 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମ୍ବୁସ ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଲଭୟର ଶବ୍ଦଶୁଣି ଡରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେବଳ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟଗୁଡିକରେ ସୀମିତ ହୋଇଛି । ମୁନିର କାବୁଲକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କାବୁଲ ଇସଲାମବାଦକୁ ଏହାର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ବୋମାମାଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ତୋରଖାମ ଏବଂ ଚମନରେ କ୍ରିସିଂଗୁଡିକର ତିଛିଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ତାଲିବାନ ବ୍ୟାନର ତଳେ ଏକଦା ସହଯୋଦୀ ଥିବା ଦୁଇ ଶାସକ ଏବେ ପରସ୍ପରକୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ।
କ୍ଲାନ୍ତିର ଏକ ତ୍ରିକୋଣ: ମୁନିର ଅବିଶ୍ବାସର ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି । ସେନା, ପାଦ୍ରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ । କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । ତଥାପି କେହି ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଇପାରିବ । ସେନା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ।
ତାଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିବା । ଏହା ଏକ ଏପରି ସନ୍ତୁଳନ ଯାହା କେବଳ ସେତେବେଳେ କାମ କରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଭୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତୀ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଯୁବ ମାନେ ଇସନିନ୍ଦା ଆଇନ ପାଇଁ ଶୋବାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଭିସା ପାଇଁ ଧାଡିରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ବାସ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ, ଉପଦେଶର ପ୍ରଦିଧ୍ବନି ମଧ୍ୟ କମହୋଇଯାଏ ।
ଅର୍ଥହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଉପମହାଦେଶମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ସମୟ ସହିତ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏବଂ ପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଇସଲାମକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଉପକରଣ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଗଲାଣି ।
ମୁନିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ପତନ ଆଡକୁ ଠେଲିଦିଏ । ମୌଳିକବାଦୀ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଣ୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛାଏ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେନା ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଜେଲର ହୁଏ ଶାସନ ଏକ ରୀତିନୀତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ନୁହଁ ପୁନରାବୃତ୍ତିରୁ ମରୁଛି ।
ଭାରତର ଧର୍ଯ୍ୟର ମହୁର୍ତ୍ତ: ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଉଭୟ । ପାକିସ୍ତାନର ପତନକୁ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏକ ବିଫଳ ପଡୋଶୀ କେବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ନାହିଁ ଷ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଉପାୟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ବିରୋଧାଭାସକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ନକରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ।
ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିରୋଧାଭାସ । ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏକ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବହୁଳବାଦୀ ସମାଜ ବୟାନବାଜୀ ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନର କଥାର ଫମ୍ପାକୁ ବାକଚତୁରୀ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ଚୁପଚାପ ଏହି ଦାବିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ କି ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ପ୍ରତିକାତ୍ମକତା ବାହାରେ ଚାପରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ଲାଲରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରେନାହିଁ ।
ବରେଲଭି ଏବଂ ସୁଫି ପରମ୍ପରାର ଉଦାରବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ବିଦ୍ବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକାରୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ବର ନୁହଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବରକୁ ଉଦ୍ରବାଦ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଦିଅ । ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାନ, ଏଂବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀରବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଗୁପ୍ତଚର ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ସୀମାପରିଚାଳନା ଏବଂ ସାଇବର ସତକ୍ରତା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସଦୃଢ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ,ସଂଯମତା, ଦ୍ବିଗ୍ଧା ନୁହଁ ବରଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଲିଦେବା ନୁହଁ ବରଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଦଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫାଶ: ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ,। ପାକିସ୍ତାନ ପତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପ୍ରମାଣିତ ଖବର ସବୁ ବିଜୟୀ ଶୀର୍ଷକ, କଠୋରପନ୍ଥୀ ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ହୋଇଯାଏ ।
କଠୋରପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅପମାନରେ ବଢିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଅପମାନର ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ଓ୍ବାସିଂଟନ ଏବଂ ବ୍ରସେଲ୍ସର ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅସାବଧନତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଭରେଜକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛି । ସଠିକତା ସତର୍କ ନୁହଁ ବରଂ ଶକ୍ତି । ଶାନ୍ତ ରିପୋଟିଂ, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ବର ଭାରତକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସୀ ଦେଖାଏ । ଅଧିକ ଗର୍ବ କରିବା ଏହାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖାଏ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନୀରବତା ପ୍ରାୟତଃ ଚିତ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ।
ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ତିମ ଚରଣ: ମୁନିର ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ମିଶ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକତାରେ ଖିପାରିବେ । ଏହା ଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଭୟ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପତ୍ତି । ପ୍ରତି ବିରୋଧପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି । ସବୁ ଉଦେଶକୁ ବିକୃତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ।
ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଲାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ନୈତିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ, ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଶ୍ବାସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି , ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ପାକିସ୍ତାନ ରାତାରାତି ଭୁଶୁଡି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା: ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିବା । ପାକିସ୍ତାନର ପତନ ଅନେକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ, ରଣନୀତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବାରେ ନିହିତ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଦେଶରେ ଘରୋଇ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାପିଚୁପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରେ ।
ମୁନିର କିଛି ସାମରିକ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିପାରନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ, ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ । ଧର୍ମ ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ତେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶେଷରେ ଉଭୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ହେବ, ପାକିସ୍ତାନର ପତନ ନାଟକୀୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ନୀରବ, ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଭାରତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଲବାଜି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-OPINION: ଜିଆ-ଉଲ୍-ହକଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ସଂକଟର ଛାୟା ତଳେ ହିମାଳୟ; ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ