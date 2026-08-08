OPINION: ପାକିସ୍ତାନ-ତୁର୍କୀ-ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି; ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ମକ୍କାରେ ତିନି ଦେଶର ‘ଜଏଣ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ’; ଗଲ୍ଫ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଢୁଛି ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା, ଭାରତର ତେଲ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରବାସୀ ଓ କୂଟନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ନଜର। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 8, 2026 at 2:40 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଗଲ୍ଫ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଢୁଥିବା ଭୂମିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଭାରତର ଶକ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ, ନିବେଶ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ ଗଭୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡିତ ରହିଛି। ସାଉଦି ସହର ମକ୍କାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସାଉଦି କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ, ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ ତାୟିପ ଏର୍ଦୋଗାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ‘ମକ୍କା ଜଏଣ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ’ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଚୁକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ; ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ତାହାକୁ ତିନି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏଥିରେ ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କୌଣସି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତିନି ଦେଶ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବେ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଏକ ଔପଚାରିକ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସାଉଦି ସହ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ତୁର୍କୀକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହା ଗଲ୍ଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ, ବିଶାଳ ପ୍ରବାସୀ ସମୁଦାୟ, ନିବେଶ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ “ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି।”
- ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଏବେ ଏକାଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତେହରାନ ସେହି ଆରବ ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି।
ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବରେ ପଡିଛି। ଇରାନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ୟେମେନର ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ଇରାକ୍ ଭିତ୍ତିକ ମିଲିସିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ସାଉଦି ଆରବର ଆକ୍ରମଣ-ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଉଦି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢିଛି। ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡିକୁ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଉଦି ଭଳି ଦେଶ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବଢାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ସହଭାଗିତାକୁ ବିବିଧ କରୁଛନ୍ତି।
ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଥିବା ସାଉଦି ଆରବ ଦୀର୍ଘଦିନର ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁର୍କୀ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି। ତୁର୍କୀ NATOର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ NATOର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସେନା ତୁର୍କୀର ରହିଛି।
- ‘ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସିସ୍’ ନୁହେଁ: ସାଉଦି
ସାଉଦି ଆରବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ‘ଡିଟେରେନ୍ସ’ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ, କୌଣସି ‘ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସିସ୍’ ଗଠନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସାଉଦି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗଲ୍ଫ୍, ଆରବ ଦେଶ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାଉଦି ଆରବର ରଣନୈତିକ ଓ ଦୃଢ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇନାହିଁ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ସାମରିକ ଅକ୍ଷ ବା ଧାର୍ମିକ/ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭିତ୍ତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ନୁହେଁ। ଏହା ପରମାଣୁ ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ନୁହେଁ; ବରଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଗଠନ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ସେହିପରି ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୁରହାନେଟିନ୍ ଦୁରାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସାଉଦି ଆରବ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତୁର୍କୀର ସାମୂହିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ।
- ମକ୍କାରେ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଅଞ୍ଚଳୀୟ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦେଶଗୁଡିକ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବା ଦିଗରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରବଣତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହି ଚୁକ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତାଲମିଜ୍ ଅହମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇସ୍ଲାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସହର ମକ୍କାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। ମକ୍କାରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇସ୍ଲାମୀ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏଭଳି ଇସ୍ଲାମୀ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଗକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ତେବେ ଏହା NATO ଭଳି ଚୁକ୍ତି କି ନୁହେଁ, ତାହା କହିବାକୁ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଚୁକ୍ତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି।
ସାମୂହିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ NATO ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ କିପରି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସାମରିକ ସହଯୋଗର କେବଳ ଔପଚାରିକୀକରଣରେ ସୀମିତ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।
- ପାକିସ୍ତାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂମିକା ବଢୁଛି
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗଲ୍ଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରୁଛି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍-ଚ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବାରେ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା।
ଗତବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ‘ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ’ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସେହି ଚୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା।
ଏହା ସହ କୁଏତ୍, ଯାହାର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସହଭାଗିତାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଖବର ଆସିଛି।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ବିକାଶଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଔପଚାରିକ ରୂପ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଭାରତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ।
- ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କ’ଣ ?
ତୁର୍କୀର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାରତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ଓ ଦୃଢ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଜିକ୍ରୁର ରହମାନଙ୍କ ମତରେ, ସାଉଦି ଆରବର ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାଉଦିର ଆକାଶସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରେ।
ତଥାପି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି; ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଞ୍ଚଳିକ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କେତେ ବଢିବ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି ନାହିଁ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ: ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଓ ଗୋଲଡେନ୍ ଆୱାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସଫଳତା