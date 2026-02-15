OPINION: ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ- CP Rajendran
ସିପି ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ମତ 'ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ନୂତନତ୍ତ୍ବ ଓ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ।'
Published : February 15, 2026 at 7:02 AM IST
ଆଲେଖ୍ୟ: ସି.ପି. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୌତିକବିଦ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜିମ୍ ଆଲ ଖଲିଲି ନିଜ ପୁସ୍ତକ “ଦ ଜୟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ”ରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ଅଟେ । କାରଣ ତାଙ୍କର ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଭୀର ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା । ସେ କୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ।
କାହାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ରୋମାଞ୍ଚ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯେପରି ପର୍ବତର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ପାହାଡ଼କୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, କିମ୍ବା ଦୂରବିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୀମା ପାର କରିଥିବା ଜଗତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା । କେହି କେହି ଲାବରେଟୋରିରେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ତ କେହି ବିଶାଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ପଦାର୍ଥର ମୌଳିକତା ଗଠନ କରନ୍ତି, କାହା ପ୍ରେରଣା ବ୍ୟବହାରିକ ତ ଆଉ କାହାର ଜୀବନରକ୍ଷକ ଔଷଧ ଓ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାଣୁ ଜିନ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି । ପୁଣି କେହି ଗଣିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହଜିଯାଇ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଲେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ଓ ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ବିକାଶ ଆକଳନ ପାଇଁ ନୂଆ କୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ।
ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ନୂତନତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଆଖି ଏବଂ ମନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଷଢ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେଠାରେ ଖୋଲାମନ(Open Mind) ରଖିବା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବାର ଉପକରଣ ସହ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ସତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଏହା ଆମର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦିଗଦର୍ଶକ ।
ବିଜ୍ଞାନ ଏକ କବିତାର ରୂପ । ଜିମ୍ ଆଲ ଖଲିଲି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେବା ଯେ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କିଛି ଜାଦୁ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ ? ଇଂରାଜୀ କବି ଜନ୍ କିଟ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଆଇଜାକ୍ ନିଉଟନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ପ୍ରିଜିମାଟିକ କଲର୍ସ ବା କେତେକ ରଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏନାହିଁ । ବରଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାମୟିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଲୋକ, ପାଣି ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ତକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଦରକାର । ତାହା ହେଲା ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷା ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଷାବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପଡ଼େ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଲୋକ ଭିନ୍ନ ଗତିରେ ଅଙ୍କିତ ହୁଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ । ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୁତି । ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁ୍ସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରନ୍ତି । ଏହାହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ଉଦାହରଣ ।
ଏଠାରେ କବିତା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ । ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଓ ତର୍କ ନୁହେଁ, ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମନୋଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ । କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କିପରି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭାଇରସ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଭୂତାଣୁକୁ ବୁଝିବା ସହ ସଠିକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଟୀକା ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ନୂଆ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମହାମାରୀ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ବିଞ୍ଜାନ କୌଣସି ମହାମାରୀର ସୀମା କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ ସଂକଟକୁ ମାନେ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସମୁହିକ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆଠ ବିଲିଅନ୍ ଲୋକ ସୂଚନା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ କିପରି ବାଛିବା, ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଆମେ ଏକ Post Truth ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଭାବନା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି । ପ୍ରଚାର, ଇତିହାସର ବିକୃତି, ଓ ସ୍ୟୁଡୋ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶେଷ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୋବର କିମ୍ବା ଗୋମୂତ୍ରକୁ ଔଷଧ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ନାଗରିକ ଦିଗଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ।
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ “ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ”କୁ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁଛେଦ 51A(h) ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ “ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ମାନବିକତା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।”
ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଦ୍ଧତି । ଏହାର କିଛି ମୂଳ ନୀତି ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-
1-ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା – ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଦାବି ପରୀକ୍ଷଣୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
2-ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା – ଫଳାଫଳ ପୁନର୍ବାର ମିଳିବା ଉଚିତ ।
3-ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସ୍ୱୀକୃତି – ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ ।
4-ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା – ବିଜ୍ଞାନ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ।
ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ, ପୁନର୍ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିପାଟି । ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଧାରଣା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଆନ୍ତି ।
ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପରିଭାଷା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା । ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିନଥାଏ, ବରଂ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ସଠିକ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ହେଉଛି , ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଗୃହୀତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସଶକ୍ତ କରେ । କାର୍ଲ ସଗାନଙ୍କ କହିବା କଥା,ଏହା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହ ବିନମ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ବରୂପ ଅଟେ ।