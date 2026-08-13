Explainer: କର୍ପୋରେଟ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ! ଟପ୍ ୫୦୦ କମ୍ପାନୀରେ ମାତ୍ର ୯ CEO, MD ପଦରେ ୨୫ ମହିଳା
ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ନ କଲେ ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା;ବିଶ୍ୱର ୯୬% ମହିଳା ଏବେ ବି ପୁରୁଷଙ୍କ ସମାନ ଆଇନଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନେଇ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। ନରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : August 13, 2026 at 8:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେରିକାରେ ମହିଳା ସମାନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ 'ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା'ର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱର ମାତ୍ର ୪% ମହିଳା ଏପରି ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମାନ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ୯୬% ମହିଳା ଏପରି ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବେଶି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଦେଶର ଟପ୍ ୫୦୦ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୯ ଜଣ ମହିଳା CEO ଅଛନ୍ତି।
ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ୫୦୦ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ପଦବୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ର ୨୫ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (MD) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୧.୩୯ ଲକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ୫.୦୬ ଲକ୍ଷ LLP (ଲିମିଟେଡ୍ ଲାୟାବିଲିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍) କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ ୧୫.୪୮ ଲକ୍ଷ କମ୍ପାନୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତ ମୋଟ ୩୯.୯୯ ଲକ୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି।
- ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏବେ ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ସୟାନୀ ଘୋଷ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମଲହୋତ୍ରା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ରହିଥିବା ଟପ୍ ୫୦୦ କମ୍ପାନୀରେ ୬୭ ଜଣ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍) ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୨୨ ଜଣ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ (CFO) ପଦରେ ଅଛନ୍ତି।
- ସାଂସଦ ସୟାନୀ ଘୋଷ କ’ଣ ପଚାରିଥିଲେ ?
- ସାଂସଦ ସୟାନୀ ଘୋଷ ପଚାରିଥିଲେ; ସରକାର କ’ଣ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ?
- ଟପ୍ ୫୦୦ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ CEO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ?
- କେତେ ଜଣ ମହିଳା CEO, MD, Executive Director, Independent Director, CFO ଏବଂ CTO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ?
- ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ନୀତି ରହିଛି ?
- କମ୍ପାନୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ?
କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଟପ୍ ୫୦୦ କମ୍ପାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୮୬୦ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। CEO, MD, CFO ଆଦି ପଦବୀରେ ଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ବଜେଟ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ରଖିବା ସହ କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି।
- ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ CTOଙ୍କ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ସରକାର କରିନଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଇନ, ୨୦୧୩ର ଧାରା ୨(୫୧) ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀର ‘Key Managerial Personnel’ (KMP)କୁ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେହିପରି Chief Technology Officer (CTO) ପଦବୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ପରିଭାଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ MCA21 ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ CTOଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
- ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ (ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା) ନିୟମ, ୨୦୧୪ର ନିୟମ ୩ ଅନୁସାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀର ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦ ହଠାତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, କମ୍ପାନୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପଦ ଖାଲି ହେବାର ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ।
- ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ନ କଲେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ମୋଟ ୫୦ଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗିଛି। ୨୦୨୧-୨୨ରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ନ କରିବାର ୨ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିଥିଲା। ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଏଭଳି ମାମଲା ସର୍ବାଧିକ ୧୯ଟି ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଥିଲା।
- ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସିଟିଂ ଫି କମିବ ନାହିଁ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ (ପ୍ରବନ୍ଧକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ) ନିୟମ, ୨୦୧୪ରେ ସିଟିଂ ଫି’ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା କମିଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହି ସିଟିଂ ଫି’ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ, ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସିଟିଂ ଫି’ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫି’ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ।
- କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ୨୯% ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର
କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MCA)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶର ସକ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୩୯ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୫୬ ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୯୩୩ ଜଣ ମହିଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ୨୯%। ବିଶ୍ୱ କର୍ପୋରେଟ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ନରୱେ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବୋର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ବହୁତ କମ୍।
- ବିଶ୍ୱର କେବଳ ୪% ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର Women, Business and the Law 2026 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୬୮ଟି ଦେଶ ନିଜ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିଛି। ଆୟ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଛି।
ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ କୋଟି ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ କୋଟି ମହିଳା ରହିବେ।
- ସମାନ ଆଇନ ଥିବା ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ଅଧିକ
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱର ୧୯୦ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫%, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୪୭ଟି ଦେଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାତ୍ର ୧୬%। ଏଠାରେ କେବଳ ୨୭% ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକାନାରେ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ କମ୍, ସେଠାରେ ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ୩୪% ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ, ସେଠାରେ କେବଳ ୪୩% ମହିଳା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତିର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି।
- କାମକରୁଥିବା ମହିଳା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର କମ୍
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ୧୫ରୁ ୬୪ ବର୍ଷ ବୟସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ୬୬%। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ଆଇନଗତ ସମାନତାର ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୪୪.୨୬। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୪% ଥିବାବେଳେ ଆଇନଗତ ସମାନତାର ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୪୩.୨୪। ଅନ୍ୟପଟେ, ଉଚ୍ଚ ଆୟ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇନଗତ ସମାନତାର ସ୍କୋର ୮୭.୯୩, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶ ୬୨% ରହିଛି।