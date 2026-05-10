OPINION: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ...କିପରି ବଦଳୁଛି ଭାରତର ସାମରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ବର୍ଷେ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟସୁରକ୍ଷା ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ଭାରତର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା, ଗୁପ୍ତଚର ସମନ୍ୱୟ, ରାଜନୈତିକ ସଂକଳ୍ପରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
Published : May 10, 2026 at 8:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରତିଜବାବ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋକିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମର ଧ୍ୟାନ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ସାମରିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ଯେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ।
ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଭାରତକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଲଢ଼ାଯିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବଜାୟ ରହିବ ତାହା ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା, ଗୁପ୍ତଚର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂକଳ୍ପରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନେଟୱାର୍କ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ସଂଘର୍ଷ
ପୁରୁଣା ସାମରିକ ମଡେଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟ ନିୟୋଜନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରବାହ ଖଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ଗୌଣ ରହିଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଆଜିର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ, ସାଇବର, ମହାକାଶ ଏବଂ ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକାଳୀନ ଘଟୁଛି। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ସଂଘର୍ଷ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍, ସାଇବର ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଉପଗ୍ରହ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରୁଛି।
ସମନ୍ୱିତ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ଆଡ଼କୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ପୃଥକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମନ୍ୱିତ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତିନୋଟି ସେବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ "ସମନ୍ୱୟ" ରୁ "ସମାନ୍ତର" ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସମନ୍ୱୟ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା। ସମନ୍ୱୟ ଅର୍ଥ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ମିଳିତ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମୟସୀମାର ମହତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଝଟକାରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଘଟଣାଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପିଯାଉଛି। ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି । ଭାରତ ସମନ୍ୱିତ ଗୁପ୍ତଚର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗଠନ, ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ତଥ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର, ସ୍ୱଦେଶୀ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏଆଇ-ସହାୟିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସେନ୍ସରରୁ ଶୁଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର କମାଣ୍ଡର ଧୀର ଗତିଶୀଳ, ଖଣ୍ଡିତ ରିପୋର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ, ପ୍ରକୃତ-ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚିତ୍ର ଉପରେ କ୍ରମଶଃ ନିର୍ଭର କରିବେ।
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛି ଡ୍ରୋନ୍
ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛି । ହୁଏତ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାମରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଶସ୍ତା ଡ୍ରୋନ୍ ଏବେ ନିରୀକ୍ଷଣ, ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ, ତୋପ ସଂଶୋଧନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏକ କମ ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରୋନ୍ ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଅନ୍ତର୍ଘାତ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଶଳଗତ ଗଠନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଡ୍ରୋନ୍, ସଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍, ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ୟୁନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଉଛି। କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସିଷ୍ଟମର ସୀମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ ନିମ୍ନ-ଉଚ୍ଚତା ରାଡାର, ଏଆଇ-ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଟ୍ରାକିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜାମର୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମେତ ସ୍ତରୀଭୂତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥିର ନିୟୋଜନ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ସାମରିକ ଢାଞ୍ଚାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି।
ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଭାରତ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚାପ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ, ସାଇବର ଅନୁପ୍ରବେଶ, ବିକୃତ ସୂଚନା ଅଭିଯାନ, କୂଟନୈତିକ ସଙ୍କେତ, ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଭିତରେ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ନିରନ୍ତର ସତର୍କତା, ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚକ୍ର, ସୂଚନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି।
ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ହେଉଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଦୃଢ଼ କରିଛି ଯେ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଯଦି ଏ ସଂପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦିଆ ନ ଯାଏ । ପାକିସ୍ତାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଛିବା ଦାବିକୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି, ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଚାର ଏବଂ AI-ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଛି । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦ୍ରୁତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ AI-ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିକୃତ ସୂଚନା ଟ୍ରାକିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
ଭାରତ-ପାକ ବିବାଦ ଚୀନ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର
ଚୀନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି। ଚୀନ୍ର ଡ୍ରୋନ୍, ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ରାଡାର, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଗଠନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସନ୍ନିହିତ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାଦ ଚୀନ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି।
ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା
ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ କଣ୍ଡକ୍ଟର , ସେନ୍ସର, ଯୋଗାଯୋଗ ଚିପ୍ସ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଧାତୁ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତର ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରଣନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଭାରତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ
- ରଣନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ଭାରତ କେବଳ ସାମରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ।
- ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ, ସେନ୍ସର, ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
- ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭୁଲ ସୂଚନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରଣନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତାକୁ ସଂସ୍ଥାଗକ ରୂପ ଦେବା ଉଚିତ।
- ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସମନ୍ୱିତ ଥିଏଟର ଢାଞ୍ଚା, ଗୁପ୍ତଚର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ବାସ୍ତବ-ସମୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମର୍ଥନ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଚିତ।
- ସାଇବର, ମହାକାଶ, ଡ୍ରୋନ୍, ସଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ମିଳିତ ଅପରେସନଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ହେବା ଉଚିତ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଡ୍ରୋନ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ, ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଜରୁରୀ।
- ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ନମନୀୟତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ଗତି, ସୂଚନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଏହି ଅପରେସନକୁ ଶେଷରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ ଏବଂ ଭାରତର ସାମରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏହା ଆଣିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଧିକ ମନେ ରଖାଯାଇପାରେ।
