OPINION : ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବ କ୍ୱାଡ୍, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନଜର। ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 18, 2026 at 3:33 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ 'ଅସାଧାରଣ ବନ୍ଧୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ କ୍ୱାଡ୍ (QUAD) ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ତାଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିଛି।
ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ। ତାଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନୀତି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ କ୍ୱାଡ୍ ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆସିଆନ୍ (ASEAN) ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କ୍ୱାଡ୍ ନେତାଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
- ସମ୍ମିଳନୀର ଫଳାଫଳ
ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଚାରି ଦେଶର ନେତାମାନେ ମୁକ୍ତ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମନମୁଖୀ ରପ୍ତାନି କଟକଣା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ (Critical Supply Chains)କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ପରେ ନେତାମାନେ 'ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କୋଲାବୋରେସନ୍' (Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration) ନାମକ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେବୁଲ୍ ବିଛାଇବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କ୍ୱାଡ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶେଷକରି ଭାରତ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଚାରି ଦେଶକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏଥିସହ ଚାରି ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
୨୦୨୭ରେ କ୍ୱାଡ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ P-8 ଏବଂ P-3C ପାଟ୍ରୋଲ୍ ବିମାନ ସାମିଲ ହେବେ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଚାରି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 'କ୍ୱାଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର୍ସ ଫୋରମ୍' (Quad Business Leaders’ Forum) ଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେତା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକାଠି ହେବେ।
ଏହି ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, କ୍ୱାଡ୍ ଏବେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଚାରି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେବୁଲ୍ ବିଛାଇବା ଭଳି ବ୍ୟବହାରିକ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
- ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ବିବିଧ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ କ୍ୱାଡ୍କୁ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ଦେଖୁଛି।
କ୍ୱାଡ୍ ନେତାଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, “ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସହଭାଗୀତା। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାଠାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୱାଡ୍ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛୁ।”
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଇରାନ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବିଧ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଭାରତ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଦେଖିଆସିଛି।
ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ବୈଠକ ଥିଲା। ଏହା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ପ୍ରତି ଚାରି ସହଭାଗୀ ଦେଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।”
କ୍ୱାଡ୍ର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଭଲ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ବାସ୍ତବ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷକରି ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଜରୁରୀ।”
- ଚୀନ୍ ପାଇଁ କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା ?
କ୍ୱାଡ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏସିଆ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ୨୧ଟି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଏପିଇସି (APEC) ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଦେଶର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଉନ୍ନତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଚିପ୍ ପ୍ରତି ଚୀନ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି। ଫଳରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ବେଜିଂ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କ୍ୱାଡ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ 'ବିଶ୍ୱସନୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବ୍ୟବହାର' (Deployment of Trusted Artificial Intelligence) ଉଲ୍ଲେଖ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
କ୍ୱାଡ୍ ନେତାଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରୁ ମିଳିଥିବା ଗତି ବଜାୟ ରହିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଘୋଷଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି।
କାନବେରାସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଲିସି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିନିୟର ଫେଲୋ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପିଲ୍ଲାଇ ରାଜଗୋପାଳନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେରିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।” ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ବୈଠକ ନିଜେ ସେହି ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କ୍ୱାଡ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି।”
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ବୈଠକ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକର ପ୍ରଭାବ କ୍ୱାଡ୍ର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଚାରି ଦେଶର ଚୀନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି।
କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଜଗୋପାଳନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦେଶର ନେତାମାନେ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଏକଜୁଟ୍ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ।”
ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ବୈଠକ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଚୀନ୍-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏପଟେ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।