ETV Bharat / opinion

OPINION : ନେତାନ୍ୟାହୁ, ପତ୍ନୀ ସାରା ଓ ଜେନେରାଲ୍‌: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୋଷ ଲଦାଲଦିର କାହାଣୀ

ଅକ୍ଟୋବର ୭ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇନଥିବା ଦାବି କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ପାରସା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ

Benjamin Netanyahu
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, (C), and his wife, Sara, (C-R) arrive to cast their ballot at his party Likud's main polling station during primary elections ahead of Israel’s general election in October in Jerusalem on August 17 (AFP)
author img

By Parsa Venkateshwar Rao

Published : September 7, 2026 at 2:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହାକୁ ଏକ ଅଜବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ! ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ହମାସ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇନଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସମଗ୍ର ସେନାକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି।”

ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହମାସ୍‌ର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ।

ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇନଥିଲେ, କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏହା ହମାସ୍‌ର ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

  • ପତ୍ନୀ ସାରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି

ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ୟାଏର ଗୋଲାନ୍‌, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ସ’ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହମାସ୍‌ର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସାରା କହିଛନ୍ତି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଉଛି। ସାରାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଲାନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିଜବାବରେ ସାରା ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ମାମଲା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏହି ମିଡିଆ ବୟାନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

  • ଅକ୍ଟୋବର ୭ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଚାପରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ

ଅକ୍ଟୋବର ୭ର ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଜାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ୭୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ପଣବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଗାଜାରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସରକାର ତୀବ୍ର ଓ ନିରନ୍ତର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିଶାଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେରିକୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦାବି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଲିକୁଡ୍ ପାର୍ଟି ପରି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଆସିଛନ୍ତି।

ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଓ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ହେବା ସହ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା।

ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବିନା ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ତେବେ ସେମାନେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିଲା।

  • ‘ଜେନେରାଲମାନେ ମୋତେ ପାଗଳ ଭାବନ୍ତି’

ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜେନେରାଲମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ “ପାଗଳ ମଣିଷ” ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ‘ମଜନୁନ୍’ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ହମାସ୍ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବ।

ତେବେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ “ବିଶ୍ୱାସଘାତ” କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ “ବିଫଳତା, ବଡ଼ ବିଫଳତା” ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରାତି ଓ ସକାଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ସଙ୍କେତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମାନେ, ଭୟ କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ...”

ଅକ୍ଟୋବର ୭ ଆକ୍ରମଣ ହିଁ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଅକ୍ଟୋବର ୭ର ହମାସ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ୧,୧୩୯ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପୂର୍ବରୁ ହମାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗାଡି ଆଇଜେନକଟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳତାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଦାବିକୁ ନେଇ ରହିଛି।

ଏସବୁ ବୟାନ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟରେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଏଥିସହ ଗାଜାରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ହମାସ୍‌କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି।

ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମତରେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନାର କିଛି ଜେନେରାଲ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ଇଉରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ଧରଣର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି, ତାହା ଜାରି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି।

  • ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏକ କଠିନ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରେ।

  • ହମାସ୍‌କୁ ନେଇ ‘ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ’

ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି; ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜେ ହମାସ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ହମାସ୍‌ର ଉଗ୍ରବାଦରୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ, ହମାସ୍‌ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ହମାସ୍‌ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖାଇ କହିପାରନ୍ତି ଯେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ହମାସ୍ ରହିଛି।

ଏହା ସହ ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି; ୟାସର ଆରାଫାତଙ୍କ ଫାତାହ୍‌କୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜେ ହମାସ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଓସ୍ଲୋ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲା।

  • ଦୋଷ କାହାର, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ?

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଡିଆ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି—ଅକ୍ଟୋବର ୭ର ଆକ୍ରମଣ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିଫଳତା ନୁହେଁ। ବରଂ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏହା ବିଫଳତା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମୟରେ ଜଣାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହମାସ୍‌ର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ରୋକିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି।

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ରାଜନେତାଙ୍କ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେଦୂର ଟିକିବ, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। କାରଣ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି; ସେ ଶତ୍ରୁ ହମାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇରାନ୍।

ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶତ୍ରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କିମ୍ବା ଇରାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସେ ଏଡ଼ାଇବେ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ସହ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଯୁକ୍ତି ସରକାରରେ ଥିବା ରାଜନେତା ଓ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଫାଟକୁ ପଦାକୁ ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁଣି ନିଜ ପକ୍ଷରେ ମୋଡ଼ିବାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ଏହି ରାଜନେତା ପୁଣିଥରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ କି ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ... OPINION : ଭାରତ-ବେଲଜିୟମ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ମିଳୁଛି ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ

(DISCLAIMER: ପାରସା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମିତ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ଡିଏନଏ ଖବରକାଗଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)

TAGGED:

NETANYAHU
SARA NETANYAHU
ISRAEL ELECTION
ନେତାନ୍ୟାହୁ
BENJAMIN NETANYAHU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.