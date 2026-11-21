OPINION: ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଶା, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହ
ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ମଜଭୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଧାର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ। ଭାରତ ହେଉଛି ନେପାଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀ। ଆରୁନିମ୍ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 21, 2026 at 2:02 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭାରତ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତ ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଇତିହାସ, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରିତ।
ସୋମବାର ଶାହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ନେପାଳରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୩ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପ କମଲ ଦହଲ 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ' ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।
ସାଧାରଣତଃ ନେପାଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାଲେନ୍ ଶାହ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଐତିହାସିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶାହଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ତେଣୁ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବୈଠକରେ ନେପାଳର ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ’ଣ ରହିବ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।
ନେପାଳରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ପିଢ଼ିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
- ନେପାଳର ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା
ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ନେପାଳର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ। ଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଆସିଛି।
କାଠମାଣ୍ଡୁର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶାହ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ, ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧୀ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାରର ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱର ଆଗମନ ଏକ ସୁଯୋଗ ସହ କୂଟନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଶାହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ବାଛିବା ଶାହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ଯଦିଓ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ।
ନେପାଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ବାଛିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିନାହିଁ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୨୦୨୪ରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶାହଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେପାଳ ନିଜର ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ସହ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ନୀତିରୁ ଓହରିଯିବା ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଶାହଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସେହିପରି ଶାହଙ୍କ ପାଇଁ ନେପାଳର ଆଶା ଓ ଉଦ୍ବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସିଧାସଳଖ ଅବଗତ କରାଇବାର ଏହା ଏକ ମଞ୍ଚ ହେବ। ଉଭୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଶୁକ୍ରବାର ନିୟମିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବ। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ।” ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
- ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ: ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ ଆଧାର
ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ମଜଭୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଧାର ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। ଭାରତ ନେପାଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାଗୀଦାର, ଆମଦାନୀର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଏବଂ ରପ୍ତାନିର ଏକ ବଡ଼ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ।
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୯.୩୮ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ବିକାଶ ସହାୟତା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନେପାଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ।
ସ୍ଥଳବେଷ୍ଟିତ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ନେପାଳର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଷ୍ଟମ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଡ଼କ ଓ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ନେପାଳର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। ନେପାଳ ଭାରତରୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରୁଛି, ତା’ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ନେପାଳର ରପ୍ତାନି କ୍ଷମତାକୁ ବିବିଧ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।
କୃଷି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେପାଳର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେପାଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ନେପାଳ ସହ ଆର୍ଥିକ ଏକୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
- ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି: ନେପାଳର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ମୋଦୀ ଓ ଶାହଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାପାର ରେଳ ସଂଯୋଗ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ, ସଡ଼କ, ପୋଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଆକାଶପଥ ଦେଇ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ଯୋଗାଇଦେବା ନେପାଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ଲୁମ୍ବିନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଭୈରହୱା ଏବଂ ପୋଖରା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଦାବି କରିଆସୁଛି।
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ଭାବନାମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ନେପାଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ଭାରତକୁ ୧୦,୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରପ୍ତାନି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନେପାଳରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୀମାପାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି।
ନେପାଳ ଭାରତକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରପ୍ତାନି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ନେଟୱର୍କ ଜରିଆରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେପାଳ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅନିୟମିତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ, ନଦୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ମନୋହର ପରିକର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ତଥା ନେପାଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିହାର ଆର୍ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶାହଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧,୪୫୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫,୨୮୫ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ।
ନାୟକ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେପାଳକୁ ୫ରୁ ୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ଅତି କମ୍ରେ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସହାୟତା ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି।”
- ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବା
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ହେଉଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ନେପାଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ହିମାଳୟ ସୀମାନ୍ତରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତର 'ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ' (Neighbourhood First) ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିକାଶ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ।
ନେପାଳରେ ଚୀନ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ବୁଝାମଣାକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରିହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।
କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଶାହଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଜଭୁତ ହେବ, ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ବିକାଶମୂଳକ ସହଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
- ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବାଦର ପରିଚାଳନା
ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୂଟନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି।
୧୯୫୦ ମସିହାର ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତା ଚୁକ୍ତି (Treaty of Peace and Friendship) ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ସହଜ କରିଛି। ତେବେ ନେପାଳର ରାଜନୈତିକ ମହଲର କିଛି ଅଂଶ ସମସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବାସ୍ତବତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସିଛନ୍ତି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖୋଲା ସୀମା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ନେଇ ନେପାଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
କାଳାପାଣି, ଲିପୁଲେଖ ଓ ଲିମ୍ପିୟାଧୁରାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନେପାଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ ଭୂଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବି ରହିଛି। ଏହି ବିବାଦ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନାକୁ ଉସୁକାଇଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୋର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ନେପାଳୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ୨୦୨୨ରେ ଭାରତର ଅଗ୍ନିପଥ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏହାସହ କେତେକ ଜଳସମ୍ପଦ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି।
କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଶାହଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇଛି।
ନିହାର ଆର୍ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ନେଇ ଭାରତର ନେପାଳଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରହିଛି। ନେପାଳରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”