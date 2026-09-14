ETV Bharat / opinion

ନେପାଳ ବନ୍ୟାରୁ ଶିକ୍ଷା, ଭାରତର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ

ଭାରତୀୟ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ।

Visuals from Bidur municipality in Nuwakot district of Nepal, days after the devastating flash floods
ନୁୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦୁର୍ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat)
author img

By Aparna Roy

Published : September 14, 2026 at 11:58 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ନେପାଳ ବନ୍ୟା କେବଳ ଏକ ସର୍ବନାଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜନବସତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଘଟେ ତାର ପରିଣାମ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଚେତାବନୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ୧୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଲୋକ ବାସ କରିବା ସହ ଦେଶର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।

An area covered in mud and silt washed along the flash flood, near Trishuli Dam.
ତ୍ରିଶୂଳୀ ଡ୍ୟାମ ନିକଟରେ କାଦୁଅ ଓ ପଙ୍କରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ((PTI))

କେବଳ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୩୧ GW ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜିଏସଡିପିରେ ପ୍ରାୟ ୮% ଅବଦାନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତିକି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସେହି କ୍ଷତିର ଚିତ୍ର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ୨୦୨୧ ଚାମୋଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହ ୧୩.୨-ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଋଷିଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା । ସେହିପରି ୫୨୦ ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ତପୋବନ-ବିଷ୍ଣୁଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲହୋନାକ ହିମସ୍ଖଳନ ୧୩ ଟି ବ୍ରିଜ ଏବଂ ୧,୨୦୦-ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ତୀସ୍ତା ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସିକ୍କିମ ପ୍ରାୟ 18,555 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।

କେବଳ ୨୦୨୩ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ବିକାଶର ସମୀକରଣକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିଦେଉଛି। ହିନ୍ଦୁକୁଶ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ୧୯୯୦ ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨% ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ହରାଇଛି । ୨୦०० ମସିହା ପର ଠାରୁ ବରଫ ତରଳିବା ହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତରଳୁଥିବା ଗ୍ଲାସିୟର, ବଢୁଥିବା ଗ୍ଲାସିଆଲ୍ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ପାହାଡ଼ିଆ ଢାଲୁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ତଥାପି ୫୦ କିମ୍ବା ୧୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଣା ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।

Damaged houses stand precariously near the swollen, debris-choked banks of the Trishuli River (AP)
ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଘର (AP)

ବାସ୍ତବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଗତକାଲିର ଜଳବାୟୁ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେପାଳ ବନ୍ୟା ଏହି ବିରୋଧାଭାସକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ହିମାଳୟରେ ବିକାଶ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଆଗାମୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ? ଭାରତ ହିମାଳୟର ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୱାଟର୍ କମିଶନ ୧୦ ହେକ୍ଟରରୁ ବଡ଼ ୯୦୨ଟି ଗ୍ଲାସିଆଲ୍ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଜଳାଶୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଲେକ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ ରିସ୍କ ମିଟିଗେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାରୋଟି ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ତେବେ ୨୦୨୩ର ଦକ୍ଷିଣ ଲହୋନାକ ହିମସ୍ଖଳନ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସୂଚନାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ହ୍ରଦଟି ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି ବନ୍ୟା ଜଳ ତୀସ୍ତା ଉପତ୍ୟକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚେତାବନୀ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ CWC ୪୭ଟି ଡ୍ୟାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ଯାହାକି ହିମସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ୩୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ GLOF ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ ହୋଇଛି।

ଭାରତକୁ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଦେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଜଳପ୍ଲାବନ ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ମଡେଲିଂ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ଜଳ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ, ଏହାର ପଥରେ କେଉଁ ସବୁ ଜନବସତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ସମୟ ମିଳିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରଭାବ ମାନଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚେତାବନୀ ସୀମା ଏବଂ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେନ୍ସର, ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଏକାଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରିକି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିଜେ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

Indian relief and rescue team on way to Nepal.
ନେପାଳ ଅଭିମୁଖେ ଭାରତୀୟ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ((ANI))

ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ

ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହିଁ ହିସାବକୁ ନେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କି ବିଫଳତାର ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହିଁ। CDRI ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ୩୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଡିଜାଇନରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ରୁ ୧୫% ବିନିଯୋଗ କଲେ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାତରୁ ବାର ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ହିମାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ DPRs ଏବଂ ସରକାରୀ-ବିନିଯୋଗ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଲାଇଫ ସାଇକେଲ କଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟୟ-ଲାଭ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍, ଟନେଲ୍, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କରିଡର ଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

Nepal Police personnel conduct search and rescue operation following the devastating flash floods
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେପାଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ((PTI))

୨୦୭୦ ବା ୨୦୮୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା, ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, GLOF ବିପଦ, ଆବର୍ଜନା ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଢାଲୁ ଅସ୍ଥିରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍-ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମରାମତି ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଶସ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ। ସୁଦୃଢ଼ତା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିନିଯୋଗ ମାନଦଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ।

ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜଳବାୟୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅର୍ଥ କେବଳ ନିର୍ମାଣକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ୧.୮୧ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛେ ପଛେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ହୋଟେଲ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ସୀମିତ ପାର୍ବତ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜମିର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ।

Debris lies scattered after a sudden flood surged through the Bhote Koshi River in Rasuwa, Nepal
ରସୁୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟେ କୋଶୀ ନଦୀରେ ହଠାତ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଓ ଆବର୍ଜନା ((AP))

ନୀତି ଆୟୋଗ ନିଜେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆଇନଗତ ଜମି ବ୍ୟବହାର ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଜୋନେସନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣତା, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଆବର୍ଜନା ପ୍ରବାହ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ GLOF ଜଳପ୍ଲାବନ ଜୋନ ସହିତ ଜନବସତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପରିବହନ କରିଡର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରି ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ତୀବ୍ରତାରେ କରାଯିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ନିର୍ମାଣକୁ ନିଷେଧ କରିବା, ମଧ୍ୟମ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ।

ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଆକଳନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ । କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଯଦି କୌଣସି ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱାର୍କ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। NDMA ର ଭୂସ୍ଖଳନ-ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିପଦ ଜୋନେସନ ଏବଂ ବିକାଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ । କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଜୋନେସନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏବେ ବାକି ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏହି ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ବିଲ୍ଡିଂ ଅନୁମତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା। ଏକ ବିପଦ ମାନଚିତ୍ର ଯାହା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କେଉଁଠି କିମ୍ବା କିପରି ହେବ ତାହା ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ତାହା କେବଳ ଏକ ସୂଚନା ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ବିପଦ ହ୍ରାସ ନୁହେଁ।

ଭାରତ ହିମାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଜଳବାୟୁକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପରିଣାମ କଣ ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର ଚେତାବନୀ ପ୍ରଣାଳୀ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିନିଯୋଗରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ବିକାଶମୂଳକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ। ବିକାଶ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବାଛିବା ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗତକାଲିର ବିପଦକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲିର ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ।

ସୂଚନା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଇଟିଭି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ୫୮୭ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ନିଖୋଜ, ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଡିଏନ୍‌ଏ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ବନ୍ୟାର ଭାଇରାଲ 'ଗ୍ରୀନ ହାଉସ', ୩୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଜିଲା ଦେବଦୂତ

TAGGED:

NEPAL FLOOD LESSON
INDIA HIMALAYAN FUTURE
NEPAL FLOOD DEATH TOLL
ନେପାଳ ବନ୍ୟା ଭାରତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
NEPAL FLOODS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.