ETV Bharat / opinion

ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ବନ୍ୟା: ହଠାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଛର କାରଣ କ'ଣ?

ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୧୨ଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଗ୍ରୀଡରୁ ୪୩୧.୧ ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।

A view of an area affected by flash floods in Nuwakot district, Nepal, on Wednesday, August 26, 2026
ନେପାଳର ନୁୱାକୋଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ (IANS)
author img

By C P Rajendran

Published : August 28, 2026 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

୨୦୨୬ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖ । ଲେନ୍ଦେ ଖୋଲା ତ୍ରିଶୂଳୀ ନାରାୟଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ହଠାତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତିବ୍ଦତୀୟ (ଚୀନ୍) ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ରସୁୱାଗଢ଼ି ସୀମା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଏକ ଗ୍ଲାସିୟର ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ବନ୍ୟାର ଢେଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୮ ରୁ ୧୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀର ଗାଲ୍‌ଛି ଠାରେ ୩୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ୯ ମିଟର ଏବଂ ମାଲେଖୁ ଠାରେ ୭ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ତିମୁରେ, ରସୁୱାଗଢ଼ି କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଞ୍ଚଳ, ସ୍ୟାଫ୍ରୁବେସିର କିଛି ଅଂଶ, ମାଇଲୁଙ୍ଗ, ଶାନ୍ତିବଜାର ଏବଂ ବେତ୍ରାବତୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ବଜାର ଓ ଜନବସତି ଭସାଇ ନେଇଥିଲା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୧୨ଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଗ୍ରୀଡରୁ ୪୩୧.୧ ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଅତିକମରେ ୧୯ଟି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଯୋଗ୍ୟ ପୋଲ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି।

Nepal And Tibet Floods: What's Behind The Sudden Disaster?
ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ବନ୍ୟା: ହଠାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ((ETV Bharat Graphics))

ନେପାଳ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କୌଣସି ଗ୍ଲାସିୟରରୁ ହଠାତ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ବର୍ଷା ସୂଚନାର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୪.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା । ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ ଏକ ଗ୍ଲାସିୟରର ନିମ୍ନଭାଗରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ। ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେର ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଅନୁମାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପଥର ଖସିବାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବରଫ ତରଳିବା ଜନିତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଏବଂ ବରଫ ସ୍ତର ଅସ୍ଥିର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଇପାରେ।

ନେପାଳ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନେପାଳ ଚୀନ ସୀମା ରସୁୱାଗଢ଼ି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଲେନ୍ଦେ ନଦୀରେ ଆବର୍ଜନା ଓ ପଥର ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ହିମାଳୟର ଦୁର୍ଗମ ଭୂଭାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦୂର ସଂବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (NRSC) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୂତ୍ରପାତ ତିବ୍ଦତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସକାଳ 8 ଟା 22 ସମୟରେ ରସୁୱା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ୪.୯ ତୀବ୍ରତାର ସହ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜିର୍କ ଗ୍ଲାସିୟର ଭାଙ୍ଗି ଥାଇପାରେ। ଏହାପରେ ବରଫ ଏବଂ ପଥରର ଏକ ବିଶାଳ ହିମସ୍ଖଳନ ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଖସି ପଡ଼ି ନଦୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବାହକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣି, କାଦୁଅ, ପଥର ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ତ୍ରିଶୂଳୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗତି କରି ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରଚିଥିଲା।

Nepal And Tibet Floods: What's Behind The Sudden Disaster?
ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ବନ୍ୟା: ହଠାତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ((ETV Bharat Graphics))

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଟେଲାଇଟ ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଗ୍ଲାସିୟର ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବରଫ ପଥର ସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ଲାସିୟଲ ହ୍ରଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ବନ୍ୟା ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଏ । ଏଭଳି ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ଘଟି ସାରିଛି।

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିପଦର କାରଣ, ବିପଦରେ 'ତୃତୀୟ ମେରୁ'

ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିନ୍ଦୁ କୁଶ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ଲାସିୟର ତରଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ହିମାଳୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍କାଟିକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ବାହାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବରଫ ଏବଂ ହିମ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ମେରୁ କୁହାଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଖସଡ଼ା ପାହାଡ଼ିଆ ଢାଲୁଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୁଣା ବରଫାବୃତ ପଥର, ମାଟି ଏବଂ ବରଫର ସ୍ତର ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ହଠାତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରବାହକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଏକକ ବା ପୃଥକ ଘଟଣା ନୁହେଁ।

Restoration work underway after flash floods, in Dhading, Nepal, Thursday, Aug. 27, 2026
ନେପାଳର ଧାଡିଙ୍ଗରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ((PTI))

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୨୦୨୧ ଚାମୋଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗ୍ଲାସିୟର ସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲାଟେନ ଗ୍ରାମର ବିନାଶ ଏବଂ ୨୦୨୩ ଜର୍ଜିଆର ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୩୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗ୍ଲାସିୟର ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ।

ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି?

ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସିୟର ସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସଠିକ ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ହେବା ସହ ଜୀବନ ହାନିକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବେ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ଗତିବିଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ମିଳିପାରୁଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି।

ଗତବର୍ଷ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫଣ୍ଡ ନେପାଳର ନିରୀକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତତ୍କାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା। ଏହି ଗ୍ଲାସିୟର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ନେପାଳ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍‌ର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ବରଫ ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସିୟର ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସହିତ ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ କରିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ଯଦିଓ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତଥାପି ଏହା ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।

TAGGED:

NEPAL FLOOD DEATH TOLL
NEPAL FLOOD REASON
NEPAL FLASH FLOOD 2026
ନେପାଳ ବନ୍ୟା 2026 କାରଣ
NEPAL AND TIBET FLOODS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.