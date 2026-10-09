OPINION: ଜନସେବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ; ସେବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ
ମୋଦି ଜୀ କିଏ ? ତାଙ୍କୁ ସଫଳ କରିଥିବା କଥା କ’ଣ ? ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ପ୍ରେରିତ କରେ ? ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ।
Published : October 9, 2026 at 1:46 PM IST
ଆଲେଖ୍ୟ: ଦାଜୀ କମଲେଶ ପଟେଲ
୨୫ ବର୍ଷର ଶାସନ ଯାତ୍ରା: ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ଜୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି। ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ୨୫ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ସେବା ପୂରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଓ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁଣ ମୋର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ‘ବିଭାଜିତ ହୃଦୟ’ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ, ଯାହା ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଟଣା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଇଚ୍ଛା, ମନକୁ ଯାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ସାଧକମାନେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଁ ନିକଟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିମାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେବା ଦିଗରେ ମୁହାଁଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ରୂପ ବଦଳି ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଚାରକରୁ ସଂଗଠକ, ସଂଗଠକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ସୂତ୍ର ଭାବେ ରହିଆସିଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହେନାହିଁ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ।
୧୯୭୯ ମସିହାରେ ମଚ୍ଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମୋରବିରେ ଘଟିଥିବା ବିନାଶକାରୀ ବନ୍ୟା ଏହି ସେବା ଭାବନାକୁ ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସେହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୨୪ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ୱାୟନାଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ହରାଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦୂରର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହେନାହିଁ। ତାହା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଭାବନା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ସେବାର ଭାବନା ମୂଳ ଧରେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାର ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ଏହି ଗୁଣକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ।
୨୦୧୪ରେ ‘ଦ ହିନ୍ଦୁ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘A train journey and two names to remember’ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ଲୀନା ଶର୍ମା ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ଉତ୍ପଲପର୍ଣ୍ଣା ହଜାରିକାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅହମଦାବାଦ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭିସର ପ୍ରୋବେସନର ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଥ ନଥିଲା।
ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ଜଣକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେହି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଶଙ୍କରସିଂହ ବାଘେଲା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଭାଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ପୈଠ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ମହିଳା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚଟାଣରେ ଏକ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରୋବେସନରଙ୍କୁ ବର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ।
ମୋତେ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାହା ହେଉଛି; ସେମାନେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ବିନା ନିଜ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣରେ ଏହି ଦୟା କୌଣସି ଦେଖାଣି ବିନା ଆସିଥିଲା। ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ରଭାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଥିଲା ସରଳ ଓ ତତ୍କାଳୀନ।
ଏଭଳି ଘଟଣା ଆମକୁ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ, କେହି ଦେଖୁନଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜଣେ ନେତା ଭାବେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ କ’ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ଆଶା ନକରି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରୁ? ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ହେଉଛି ହୃଦୟର ଉଦାରତା। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାନବୀୟ ଉଷ୍ମତା ଦିଏ ଏବଂ ସେବାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚ୍ଚୋଟ ସାଧକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଦେହର ଫୁସଫୁସାଣିକୁ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ତେବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ; ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ କି ନାହିଁ; ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ କ’ଣ ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଚାଳକ ହେବାକୁ ଦେଉଛୁ? ଏଠାରେ ‘ଶ୍ରଦ୍ଧା’ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାପଡ଼େ।
ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ; ଏଥିରେ ଭରସା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସଚ୍ଚୋଟତା, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ୨୦୦୧ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଘଟଣା। ୫୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଭୟାବହ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିଲା। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସଂଗଠକ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଶାସକ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ନେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ଶିଖି ଚାଲିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏପରି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତା।
ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସନ୍ଦେହର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁ, ସେଥିରୁ ଶିଖିପାରୁ; କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ତାହାକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ନରେନ୍ଦ୍ରଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ବରଂ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭୟ ପଚାରେ; ‘ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ ?’ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କୁହେ; ‘ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ।’ ଭୟଶୂନ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ କେବେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରେନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭୟକୁ ଆମ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ।
ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱରୁ ସେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, କୂଟନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ନେତା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିପରି ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଆସିଲା ଏପରି ଏକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ଯାହା ନିକଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅଶାନ୍ତ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସହ ଅନେକ ଘରୋଇ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ବିଶେଷକରି ଏପରି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ୧୪୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ସ୍ଥିରତା ଓ ସଂଯମର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏକ ଅନୁକରଣୀୟ ଉଦାହରଣ।
ବୋଧହୁଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହସକୁ ବୁଝିବାର ଏହା ଏକ ଉପାୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ; ‘ମୋ ସହ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।’ ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ; ‘ଯାହା ଘଟୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଭୟକୁ ଏକାକୀ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ।’
ତେଣୁ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ବିଭାଜନମୁକ୍ତ ହୃଦୟର ବିକାଶ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦାରତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଭୟର ପ୍ରଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାର ମନୋଭାବ, ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ରଭାଇଙ୍କ ‘କର୍ମଯୋଗୀ’ ଭାବେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାହାରୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୁଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେଇଯିବାରେ ନିରନ୍ତର ଅବଦାନ ରଖିପାରିବେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ‘We Will Do It’: ଜନସେବାରେ ମୋଦିଙ୍କ 25 ବର୍ଷ, ବିକଶିତ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
(DISCLAIMER: ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ତଥା ସଭାପତି ଏବଂ ହାର୍ଟଫୁଲନେସ୍ ମେଡିଟେସନର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗାଇଡ୍। ଏହି ଆଲେଖ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV Bharat) ର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)