ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅସ୍ଥିର ପାଣିପାଗର କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ସଙ୍କଟରେ !
ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କ୍ରମାଗତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫସଲ ସହିତ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
Published : March 24, 2026 at 10:42 AM IST
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଓ ରପ୍ତାନି ପ୍ରଭାବିତ । ରବି ଫସଲର କ୍ଷତି ସମେତ ଚାଷୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ । ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପାଣିପାଗ ଉଭୟ ଏବେ ଭାରତର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି । ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ଚାଉଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀୟ ବଜାରରେ ଦରହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି । ରପ୍ତାନି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ବରୁପ ଇନ୍ଧନ ଦର ବଢ଼ିଛି ଓ ଏଲଏନଜି ସହିତ କୃଷିର ଆବଶ୍ୟକ ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ହର୍ମୁଜ୍ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ହେବାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଭାରତ ଗଲ୍ଫ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ଥିଲା । ଏଠାରୁ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେଠାର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିକୁ ମେଳ ଖାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକି ରହିଛି । ସରକାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୪୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବଜାରରେ ଅଧୋଗତି ଘଟିଛି ।
ଚାଉଳର ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ବାସୁମତି ଚାଉଳର ଦର ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଛି । ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଚାଷୀ ଓ ମିଲରଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ବନ୍ଦରରେ ମାଲ୍ ଅଟକିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଧ ଓ ଗୋଦାମ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ଫଳ ସ୍ବରୂପ ଚାଉଳର ଦର ଘୋରଇ ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ଦର ବଢ଼ୁଛି । ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ଆଶଙ୍କାରେ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚାଉଳ ଦର ୧୧.୧ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଉଳ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଦର $୧୧ ପ୍ରତି ହଣ୍ଡ୍ରେଡୱେଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କଥା ହେଉଛି ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି । ସୋୟାବିନ ତେଲର ଦର $୧୧୦୦ ପ୍ରତି ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଓ $୧୦୮୦ରୁ $୧୧୫୦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । କ୍ରୁଡ୍ ପାମ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ୧.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $୧୩୫୦ ଉପରେ ରହିଛି । ବ୍ଲାକ୍ ସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ସନଫ୍ଲାୱର ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି $୧୩୫୫ ପ୍ରତି ଟନ୍ ହୋଇଛି ।
ଭାରତ ଖାଇବା ତେଲ ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏହି ତେଲଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ବାହନରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ତେଲ ବାୟୋ-ଡିଜେଲ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦର କମୁଛି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଧନ ଓ ଖାଇବା ତେଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଅସମୟରେ ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମୀ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର କରିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଦ୍ର ବତାସ ପ୍ରବେଶ କରି ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଓ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଚି ହେଉଛି, ଯାହା ଗହମ ଓ ସୋରିଷ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ।
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗହମ ଚାଷ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପଞ୍ଜାବରେ ୪୦୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡା ଠାରୁ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଆମ୍ବ ଓ ସେଓ ଭଳି ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ । ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଏବେ ଡାଲି ଓ ଗହମ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ମାଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ୨୦୨୨ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗହମ ରପ୍ତାନିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣିପାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଣିଥରେ ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହାର ପରିଣାମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରବି ଫସଲ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଝଟକା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିପରି ଆମେ ଶିଳ୍ପମୁଖୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରୁ ଦୂରେଇ ଦେଶୀୟ ଓ ପରିବେଶ-ସହନଶୀଳ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର । ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରତା କମାଇ ମିଲେଟ୍, ତେଲବିଜ ଓ ଡାଲି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର ।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ-ପ୍ରଣାମ (PM-PRANAM - Prime Minister's Programme for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth) ଯୋଜନା ପୁନଃଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ଉପକରଣରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦରକାର । ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସ୍ଥିର ପାଣିପାଗ ଓ ବିଦେଶୀ ନିର୍ଭରତା ଦୁହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବା ଉପାୟ ।
(ଅସ୍ୱୀକାର: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)
