OPINION: ବଙ୍ଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୂତନ ଶକ୍ତି: ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିପରି ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍
By Aparna Roy
Published : May 12, 2026 at 9:47 PM IST
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସହିତ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ନିଯୁକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏକଦା ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନର୍ଜୀବନର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ତଥାପି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହାର ସମ୍ଭାବନାଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି । ଏହାର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର, ମାଲ୍ ପରିବହନ କରିଡର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁ ପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ନିବେଶ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । 2011-12 ଏବଂ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉତ୍ପାଦନର ଅଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ।
ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଶକ୍ତି
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଲଭ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ଶିଳ୍ପ ଶୁଳ୍କ, ପୁରୁଣା ତାପଜ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରିବହନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭଳି ଚିନ୍ତା ଏହାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ କୋଇଲା-ଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯାହା ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶୀତଳ ଚେନ୍, ମେଟ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ସଘନ କ୍ଷେତ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ (CEA) ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଳ୍ପାୟନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ୧୨,୫୦୦ ମେଗାୱାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି - ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ମିଶ୍ରଣରେ ତାପଜ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମୋଟ୍ ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତାର 75 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ରହିଛି ।
ଏହିଠାରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ-ଦି-କ୍ଲକ୍ (RE-RTC) ସିଷ୍ଟମ୍ - ଯାହା ସୌର, ପବନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ- ରଣନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ
ସ୍ଥିର ନବୀକରଣୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, RE-RTC ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସୁଲଭ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହାର ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, RE-RTC କେବଳ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ ।
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ତିନିଟି ଆନ୍ତଃସଂଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବିକାଶ ଲାଭାଂଶ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ପ୍ରଥମ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିବେଶ-ଚାଳିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା । ହଳଦିଆ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ଆସାନସୋଲ ଏବଂ କୋଲକାତା ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ପାତ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ମାଲ ପରିବହନ, ଗୋଦାମ, ମେଟ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ, ରେଳ-ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ତଥାପି କେବଳ ସୌର ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦିନସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଏ ।
RE-RTC ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡି ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିକୁ "ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି" ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ବନ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ "ସବୁଜ ଶକ୍ତି" ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡୁଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶିଳ୍ପ ଭୂଗୋଳ ଏହାକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାଏ । କେବଳ ହଳଦିଆ ବନ୍ଦର ବାର୍ଷିକ 45 ନିୟୁତ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର । କୋଲକାତା-ହଳଦିଆ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର, ଦୁର୍ଗାପୁର ଇସ୍ପାତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାଲ୍ ପରିବହନ କରିଡର ମିଳିତ ଭାବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗଠନ କରେ ।
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶର ରାସ୍ତା ହୋଇପାରେ
ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ (BESS)ର ମୂଲ୍ୟ 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଡ୍ ରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ₹2.1ରୁ ₹2.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ହାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କୋଇଲା-ଚାଳିତ ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ RE-RTCକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିଥାଏ ।
ସଂରକ୍ଷଣ-ଆଧାରିତ ନବୀକରଣୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ, ନୂତନ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଛଅରୁ ସାତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଗତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶିଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚକ୍ର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନବୀକରଣୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ନମନୀୟତା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଇଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି- ଯେପରିକି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବାଧା, ରେଳ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମସ୍ୟା, ଆମଦାନୀ କୋଇଲା ମୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ଏବଂ ଜଳ ଅଭାବ । ତାପଜ ଉତ୍ପାଦନ (କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ) ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର-ମୂଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (ଡିସ୍କମ୍) ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଏହି ଆର୍ଥିକ ବିପଦ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କୋଇଲା କ୍ରୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । RE-RTC ଅସ୍ଥିର କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରୀଡ୍ ନମନୀୟତା ଏବଂ ପିକ୍-ଲୋଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ । ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଚାହିଦା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରବେଶପଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ନମନୀୟତା ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ।
ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେବଳ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ।
ତୃତୀୟ ଲାଭ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ରହିଛି
କୋଲକାତା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କୋଇଲା ଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ପରିବହନ ଭିଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶଗତ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଲାନସେଟ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ICMR) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ । ଏହା ଶ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଲଦିଥାଏ । ଶୀତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, କୋଲକାତାରେ PM2.5 ସ୍ତର ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ ।
ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାରତକୁ ହରାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାନବ ପୁଞ୍ଜି କ୍ଷତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ଏହାର GDPର ପ୍ରାୟ 8 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ । ନିବେଶ, ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ରମଶଃ ଏକ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ସହିତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ।
RE-RTC ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ କାରଣ ସେମାନେ ଦିନସାରା କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଦଳାଇ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ନୁହେଁ । ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ବଦଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଗମନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହ୍ରାସ ଆଣିଥାଏ । ସମୟ ସହିତ, ଏହା କର୍ମଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ କୋଲକାତା, ଦୁର୍ଗାପୁର ଏବଂ ହଳଦିଆ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ।
ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଭାରତରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଶେଷରେ କେବଳ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି-ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କୋଇଲା-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଳ୍ପ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ।
(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)
