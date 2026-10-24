Explained: ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ନୂଆ ଦିଗ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ମୋଦୀ-ଟସ୍କଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାଶ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଏଆଇ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା
Published : October 24, 2026 at 7:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟସ୍କ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାଶ, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏହି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିଥିଲା।
୨୦୨୪ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଉଭୟ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ନିଜର 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟସ୍କ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆଧାର କରି ଉଭୟ ନେତା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।”
A new phase in the India–Poland Strategic Partnership. Prime Minister @narendramodi and Prime Minister Donald Tusk @donaldtusk of Poland held wide-ranging talks today. Building on the Strategic Partnership established in 2024, the leaders explored new avenues of cooperation in areas including AI, green technologies, critical minerals, and defence, while further deepening ties in trade, investment, education, culture and people-to-people exchanges. Both leaders agreed to work together to double the bilateral trade by 2030. The leaders underscored the importance of India–EU FTA which is set to unlock new opportunities for businesses and industries, giving fresh impetus to economic engagement. The two leaders also exchanged views on regional and global developments, reaffirming their commitment to a rules-based international order and reform of global institutions, including the UN Security Council.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନେତା ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA)ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନେତା ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ନିୟମଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ସମେତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସେମାନେ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ନେତା ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବିବୃତି ଦେଇଥିଲେ। ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦୀ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଭାରତୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଟସ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ “ଆଶାର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
୨୦୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆର୍ଥିକ, ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କର ବିବିଧୀକରଣ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରୁ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟସ୍କଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ୨୦୧୦ ପରଠାରୁ କୌଣସି ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୋରମ୍ ଆୟୋଜନର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଏହି ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ପୋଲାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବ୍ୟାପକ ସହଭାଗିତା ଗଢ଼ିବା ସହ ୟୁରୋପ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏଥିରେ ରହିଛି।
Held excellent talks with Prime Minister Donald Tusk of Poland. We reviewed the progress in our Strategic Partnership and discussed ways to further strengthen cooperation in: Trade and investment. Defence and space. Nuclear energy. Critical minerals. We also exchanged views on regional and global issues. @donaldtusk— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
- ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ: ମିଳିତ ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ୟତମ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ମିଳିତ ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟବିକ୍ରୟଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭାରତ ନିଜର ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମରିକ ଉପକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ୟୁରୋପରେ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶେଷକରି ରୁଷ୍-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଜାରି ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲାଣ୍ଡ ନିଜର ସାମରିକ ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି।
ଏହି ପ୍ରାଥମିକତା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପୂରକ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ଭାଗିଦାରି କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦକ୍ଷତା ଓ ବିଶାଳ ଘରୋଇ ବଜାରର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ।
ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବିବୃତି ସମୟରେ ଟସ୍କ ପୋଲାଣ୍ଡର ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପୋଲାଣ୍ଡର ଡ୍ରୋନ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିର ଘୋଷଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
- ମାନବବିହୀନ ଆକାଶଯାନ ପ୍ରଣାଳୀ (ୟୁଏଏସ୍) ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି।
- ନିରୀକ୍ଷଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।
- ଚୟନିତ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ।
- ଗବେଷଣା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ।
- ଭାରତୀୟ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାଗିଦାରି।
ଏହି ସହଯୋଗର ବାସ୍ତବ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବିକାଶକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା। ପୋଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଏସୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜାରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ।
ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର ରହିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂରକ କରିବ।
- ମହାକାଶ ଓ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି: ରଣନୈତିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର
ମୋଦୀ ମହାକାଶ ଓ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଦୁଇ ସରକାର କେବଳ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଭାଗିଦାରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ, ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସେବା ଓ ମହାକାଶ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ କରିଛି। ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ, ଗବେଷକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଉପଗ୍ରହଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଗ, ଡାଟା ସେବା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା ସହ ପୋଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମିଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବୈଷୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଭାରତର ବିକାଶଶୀଳ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମିଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ।
ତେବେ ମିଳିତ ବିବୃତିକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଗ୍ରହ, ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନ କିମ୍ବା ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱ।
- ଆଣବିକ ଶକ୍ତି
ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ରଣନୈତିକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ନେତା ଅଧିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ କମ୍ କାର୍ବନ୍ ନିର୍ଗମନଭିତ୍ତିକ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଏକ ଉପାୟ। ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଣବିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା, ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଠୋସ୍ ଭାଗିଦାରି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାଶ ଓ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଉଭୟ ସରକାର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
List of Outcomes (4 in total) : PM @narendramodi’s meeting with PM @donaldtusk of Poland ⬇️ https://t.co/IT2NSPEhhE— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
- ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି: ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। ଦୁଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୬.୩ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରହିଛି। ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ୩ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଗତି ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଯୋଗାଇବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଔଷଧ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତର ବିଶାଳ ବଜାର ଓ ବିସ୍ତାରିତ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତି ପୋଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ରପ୍ତାନି, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ତେବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଉନ୍ନତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରସ୍ପରର ନିୟାମକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଜେଣ୍ଡାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫୋରମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବିବୃତି ସମୟରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅଧିକ ଗଭୀର ସହଯୋଗର ସୁଯୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
- ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ
ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାର ବ୍ୟାପକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ-ଇୟୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ବିସ୍ତାରିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ସେ ଗଭୀର ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ହେଲେ ପୋଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ବଜାର ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଏହା ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ୍ରାସରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବଜାରରେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଭାଗିଦାରି ଓ ଯୋଗାଣର ବିବିଧୀକରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ।
ଏହି ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ନିଜ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସହଯୋଗ ଭାରତ-ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିପୂରକ କରିପାରିବ।
ତେବେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ପୃଥକ ଆଇନଗତ ଓ ନିୟାମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
- ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟାଟେରି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ନବସୃଜନ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଭଳି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଗୋପନୀୟ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ଅଭିଲେଖାଗାର ସହଯୋଗ, ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ କୂଟନୀତିକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଆହ୍ୱାନ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ।
ବ୍ୟାଟେରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଯୋଗାଣକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ବିବିଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଉତ୍ସ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟାଟେରି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଗବେଷଣା, ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରି ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡ ୟୁରୋପର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଠୋସ୍ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟାମକ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସାମିଲ କରାଯିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ସହଭାଗିତା କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
- ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଓ ନବସୃଜନଭିତ୍ତିକ ସହଯୋଗ
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବ୍ରିଜ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉଭୟ ଦେଶର ନବସୃଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ମୋଦୀ ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହ୍ୟାକାଥନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସହଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ, ନିବେଶକ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀ, ଗ୍ରାହକ ଓ ନୂଆ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୋଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଶାଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରିବେଶରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନବସୃଜନଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହ୍ୟାକାଥନ୍ ଯୁବ ପେସାଦାର ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ବିକାଶ କରିବାର ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇପାରେ। ସେହିପରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
- ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ବ୍ୟାପକ ରୂପରେଖା
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବିବୃତିରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୪ରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନିଆଯିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ-ପୋଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଗତି ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାଶ ଓ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ମିଳିତ ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଏଥିସହ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତି ଉଭୟ ଦେଶର ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ।
ଟସ୍କ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ “ଆଶାର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା” ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଓ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବଡ଼ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।
- ପୋଲାଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଧୀନ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ପ୍ରଫେସର ଗୁଲଶନ ସଚଦେବ ଏଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ-ପୂର୍ବ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ।
ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, “ପୋଲାଣ୍ଡର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି।” ପୋଲାଣ୍ଡ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ଏହା ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦକୁ ପ୍ରାୟ ୫୩ ଜଣ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ (MEP) ପଠାଇ ଆସୁଥିବା ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୋଲାଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜାନୁଆରୀ ୧, ୧୯୯୦ରୁ ପୋଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ‘ଇକୋନୋମିକ୍ ଶକ୍ ଥେରାପି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ସଚଦେବଙ୍କ ମତରେ, “ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ-ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଛି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୋଲାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଇୟୁର ହାରାହାରି ଆୟର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଆଜି ଏହା ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି।” ସଚଦେବ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲାଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇୟୁର ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।
ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ, “ଗତ ବର୍ଷ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୪ ପ୍ରତିଶତ ବା ୩.୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।”
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୋଲାଣ୍ଡ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହଙ୍ଗେରୀ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲାଣ୍ଡ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ସଚଦେବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ଦେଶ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋର ମନେହୁଏ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇୟୁର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।”
- ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ୟୁରୋପରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୋଲାଣ୍ଡ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଓ ନାଟୋର ୟୁକ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହୋଇଉଠିଛି ବୋଲି ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ତାହାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ସେହିଭଳି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଆକାଶସୀମା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
୨୦୨୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ସଚଦେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ସଚଦେବ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟସ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ କିଛି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ସଚଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଏହା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ, ଯାହା ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।”