OPINION: ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ୍: ବିବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଜି
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଫେରିବା ପରେ ରିୟାଦ ୱାଶିଂଟନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୁନଃଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
By Vivek Mishra
Published : November 25, 2025 at 11:34 PM IST
ସାଉଦି ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ (MBS)ଙ୍କ ୱାଶିଂଟନ୍ ଗସ୍ତ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିଦେଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକା-ସାଉଦି ସହଭାଗୀତା ଐତିହାସିକ ଭାବେ ତେଲ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସୁବିଧାରେ ଅସହଜ ମନେ ହେଉଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ମାନବାଧିକାର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ "ପରିହା" କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଜେଦ୍ଦାହକୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା, ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଗସ୍ତ, ଯାହାକି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ-ଭିତ୍ତିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ରିୟାଦ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦେଖିନଥିଲା।
ତଥାପି MBSଙ୍କ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବଦା ଅଧିକ କାରବାରମୂଳକ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ-ମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଭିଜନ 2030 ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକାଂକ୍ଷା, NEOM ପରି ମେଗାପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭୂରାଜନୀତିରେ ସାଉଦି ଆରବ ପାଇଁ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଗଭୀର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦାବି କରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସମାନ।
ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଫେରିବା ପରେ ରିଆଦ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୁନଃଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା
ଏହି ଗସ୍ତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ବାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେବା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରଥମତଃ, ଗାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରମ ଅଛି, ଯାହା ସଂଘର୍ଷ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ମୂଳ; ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏକ ପୁନର୍ଜୀବିତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ ଏଜେଣ୍ଡା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରୁ ଆବ୍ରାହାମ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି।
MBSଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋଚନାକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଏବଂ ଜାରେଡ୍ କୁଶନରଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଉପସାଗରୀୟ ରାଜଧାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥିତି କୂଟନୈତିକ ହାଇପରଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନର ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ପୁନର୍ବାର ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚିତ କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଜା ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଚାଲିଛି। ଗାଜା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ଆଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଆଶା କରୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 7 ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସହମତିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛି।
ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାତିସଂଘରେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନର ପୁନର୍ଜୀବିତ ଆଗ୍ରହକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଯେ, ଆମେରିକା ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଲାଭକୁ ଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ।
ସାଉଦି-ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା
ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରଣନୈତିକ ଗଣନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଉଦି-ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣରୁ ଆମେରିକା-ସାଉଦି ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣକୁ ଡି-ହାଇଫେନ କରିବା। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଧରି, ୱାଶିଂଟନ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା: ରିୟାଦ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ, ଯଦି- ସାଉଦି ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରେ। କିନ୍ତୁ ରିୟାଦର ଗଣନା ବଦଳି ଯାଇଛି। MBS ୱାଶିଂଟନ୍ ଗସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକୀକରଣ ଏକ ସେତୁ ଭାବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ରଣନୈତିକ ଲାଭକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷକରି ଗାଜା ଉପରେ ସାଧାରଣ ମତକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ । ଏହା ବଦଳରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଘରୋଇ ରାଜନୀତିର ଭାର ବିନା, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ରିୟାଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଶିଂଟନରେ MBSଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭବ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ: ଆମେରିକା ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିମ୍ବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭାବ, ନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକ ନୂତନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତିକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
ଆମେରିକା-ସାଉଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ସ୍ତମ୍ଭ
ଆମେରିକା-ସାଉଦି ସହଭାଗୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି: ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଭାଗୀତା। ସାର୍ବଜନୀନ ନିବେଶ ପାଣ୍ଠି (Public Investment Fund-PIF) ପରି ସାର୍ବଭୌମ ପାଣ୍ଠି ଆଧାରରେ, ସାଉଦି ଆରବ ଅତୁଳନୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବହନ କରେ। ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅର୍ଥନୈତିକ କୂଟନୀତି ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ, ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରିୟାଦଙ୍କୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୋଡ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତି। MBS, ସାଉଦି ଆରବର ଆର୍ଥିକ ଆଧାରକୁ ବିବିଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ନିବେଶ 'ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର' ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ୱାଶିଂଟନର ରଣନୈତିକ କଳ୍ପନାର ଅଂଶ।
MBSଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ ଥିଲା- ସାଉଦି ଆରବକୁ F-35 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରୟ - ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବେ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି। ତଥାପି ରିୟାଦ ଉନ୍ନତ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କରେ। ବିଶେଷକରି ଦୋହା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିବାଦୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇରାନ-ସମର୍ଥିତ ମିଲିସିଆ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଉଦି ପ୍ରତିରୋଧ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଯେକୌଣସି F-35 ଚୁକ୍ତି ମୌଳିକ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେବ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ AI, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଡାଟା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ UAE ନିଜକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚୀନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଘଟେ। ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚୀନ୍ AI, ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଉପସାଗରରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଏକ ରଣନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଲଟିଛି। ଆମେରିକାର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ଚିପ୍ସ, କ୍ଲାଉଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବଂ AI ଗବେଷଣା ସହଭାଗୀତା ଉପସାଗରକୁ ବିଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ନବସୃଜନ କରିଡରରେ ପରିଣତ କରିପାରେ।
ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ପୁନଃକ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ରୋଡ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ବିସ୍ତାରିତ ପାଦଚିହ୍ନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଓବାମା ଏବଂ ବାଇଡେନ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ୍ ପଛକୁ ହଟିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂରାଜନୀତିରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ଭୂରାଜନୀତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ପୁନଃକଳ୍ପିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ରଣନୀତିର ହୃଦୟରେ ରହିଛି।
(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅସନ୍ତୁଳନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଜିନୋମ୍-ଏଡିଟିଂ ଧାନ ଭାରତର କୃଷି ବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ