OPINION: ଲୁଲା-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଟାଙ୍ଗୋ, ବାମ-ଡାହାଣ ରାଜନୀତିର ନାଟକ
ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଲୁଲାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଚୀନ୍ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବ ବ୍ରାଜିଲ୍;ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଜାରି ରହିବ ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଝା। ପାର୍ସା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ଜୁନିୟରଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : October 30, 2026 at 4:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରାଜିଲର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଉପରେ ୱାଶିଂଟନର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିରୋଧ ଲୁଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ଲୁଲା କହିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ରାଜିଲ୍ କାହାର ଘର ପଛପଟ ଅଗଣା ନୁହେଁ। ଏହା ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ 'ଜାଲିଆତିପୂର୍ଣ୍ଣ' ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କାହାରି ପକ୍ଷ ନେଇନଥିବା କହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଫ୍ଲାଭିଓ ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ବିଜୟ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧାଭାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲୁଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ଓ ଅପସନ୍ଦକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନବାଜି ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଲା ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁଠାରେ ବି ସାକ୍ଷାତ ହେବେ, ସେଠାରେ ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଇବେ। ବିଶେଷକରି ଡିସେମ୍ବର ୧୫-୧୬ ତାରିଖରେ ମିଆମିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଲୁଲାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହିବେ।
ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଲୁଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବ୍ରାଜିଲ୍, କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଲୁଲା କେବଳ ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ରାଜନୀତିକୁ ସେ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଆମେରିକାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବ୍ରାଜିଲ୍ ଚୀନ୍ ସହ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ସୋୟାବିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଚୀନ୍କୁ ସୋୟାବିନ୍ ରପ୍ତାନି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ପ୍ରାୟ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି।
ଚୀନ୍ ପୁଣିଥରେ ସୋୟାବିନ୍ ଆମଦାନି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ମସିହାରେ ଏହା ଆମେରିକାରୁ ୨୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ ଆମଦାନି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ଆମେରିକାରୁ ୧୧.୦୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ ଆମଦାନି କରିସାରିଛି। ତେବେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଏବେ ବି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଚୀନ୍କୁ ୬୫.୮୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ ରପ୍ତାନି କରିଛି।
ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ସଂଗଠନରେ ଲୁଲା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନେତା, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବିଶ୍ୱର ରିଜର୍ଭ କରେନ୍ସି ବା ସଂରକ୍ଷିତ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇବାକୁ ସେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ।
ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଭିୟର୍ ମିଲେଇ। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପେସୋ ମୁଦ୍ରାକୁ ହଟାଇ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଲୁଲାଙ୍କ ଡି-ଡଲାରାଇଜେସନ୍ ବା ଡଲାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭାରତ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ, ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ବଳ ରୁବଲ୍ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଡଲାରକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଥିବା ଲୁଲା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନେତା।
ବ୍ରିକ୍ସ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଁ ଲୁଲାଙ୍କ ଏହି ବୃହତ୍ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସତର୍କ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେରିକାକୁ ହଟାଇବାରେ ଲୁଲା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଯଦି ଏପରି କେବେ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଲୁଲାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ହେବ ନାହିଁ।
ତେବେ ଲୁଲା ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା। ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଗ୍ୟର ଚକ କିପରି ଘୂରେ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନା ଜଣେ ଫିଡେଲ୍ କାଷ୍ଟ୍ରୋଙ୍କ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ, ଯିଏକି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ନା ହେଉଛନ୍ତି ହୁଗୋ ଚାଭେଜ୍ଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଗ୍ର ଜନପ୍ରିୟତାବାଦୀ ନେତା।
୨୦୦୬ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବା ପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସୀମା ଯୋଗୁଁ ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ୨୦୧୮ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
୨୦୨୨ରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜାୟେର୍ ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜାୟେର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଭିଓଙ୍କ ପିତା। ଏବେ ପୁଅକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଲୁଲା ପୁଣିଥରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୀମା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ବୋଧହୁଏ ଲୁଲାଙ୍କୁ ମନରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପ 'ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ' ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଏକ ଅଭିଶାପ। ଆମେରିକାର ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ୨୧୪ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ୨.୬୫ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଜିଡିପି ଥିବା ବ୍ରାଜିଲ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦଶମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି।
ଏହାର ତୁଳନାରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୮.୬୩ ନିୟୁତ ଏବଂ ଜିଡିପି ମାତ୍ର ୧୨୪.୧୮ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେବା ଭଳି ଘଟଣା ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତିକୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଲୁଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପରସ୍ପର ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ନକରି ରାଜନୈତିକ ଛକାପଞ୍ଝା ଜାରି ରଖିବା କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏକାଠି ଟାଙ୍ଗୋ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଇ ଲୁଲା ଚୀନ୍, କ୍ୟୁବା ଏବଂ ରୁଷିଆ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ।
ଏଠାରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଲୁଲା ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କୁ ୮୦ ବର୍ଷ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ମତ ରଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଲୁଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସଦରେ ବୋଲସୋନାରୋଙ୍କ ଦଳ ଲିବରାଲ୍ସର ଅଧିକାଂଶ ଆସନ ରହିଛି। ଫଳରେ ଲୁଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବିଧେୟକଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପାରିତ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
ବ୍ରାଜିଲବାସୀ ଲୁଲାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିବ।
ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଲୁଲାଙ୍କ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କ ନୀତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ବିଶେଷକରି କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏଥିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ୪.୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଋଣ ଜିଡିପିର ୮୨ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଧ ହାର ୧୩.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଋଣ ନେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ତଥାପି ଲୁଲା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବ୍ରାଜିଲର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାବି ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରମ୍ପୀୟ ଗର୍ବୋକ୍ତି ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Analysis | ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଇରାନ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?
(DISCLAIMER: ପାରସା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରାଓ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମିତ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ ଡିଏନଏ ଖବରକାଗଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)