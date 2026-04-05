Analysis:ଆମେରିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ଚାଲେଞ୍ଜ, ଭାରତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା
Published : April 5, 2026 at 8:14 PM IST
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୨୬, ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 'ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ ୨୦୨୬'ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଏକ୍ସପୋ ୧୬ରୁ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ 'ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬'ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଯାହା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା) କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆପଣାଉଛି—ନିଜକୁ AI ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି—ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ (sustainability) ର ବିଚାରଧାରାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦିଓ AI ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଶର ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଉଛି।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏକ ଅଲୌକିକ, ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ଭୌତିକ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନିର୍ମିତ - ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଏବଂ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଭାରତର AI ବିରୋଧାଭାସ: ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିଜେ ଏକ ସମ୍ବଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ।
"ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରାୟତଃ 'ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର୍ AI ନବସୃଜନର ବିଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟାଳୟ' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ, ଆମେରିକାରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡିକ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିରୋଧ ଏକ ବଡ଼ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ AI ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
୨୦୧୯ ପରଠାରୁ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ AI ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟି ନିୟମ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନୀୟ ବିରୋଧ ଯୋଗୁ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ନିଜର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
"୨୦୨୬ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ AI ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 'ପ୍ଲାନେଟ୍ ସୂତ୍ର' (Planet Sutra) ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଏହାର AI ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୌଳିକ ବିରୋଧାଭାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସରକାର ଯଦିଓ ଏକ ନୈତିକ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି AI ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରିବେଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛି।"
ଆଶା ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ପଲିସିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ସାଂରଚନିକ ବିରୋଧାଭାସ ଅଟେ ଯାହା ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିରୋଧର କାହାଣୀ
ଭର୍ଜିନିଆର ଲାଉଡନ୍ କାଉଣ୍ଟି (Loudoun County)—ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ "ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଆଲି" କୁହାଯାଏ—ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଏହି ଝରକାଶୂନ୍ୟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା।
କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଜେନେରେଟରର ନିରନ୍ତର ଶବ୍ଦ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜେନେରେଟର, ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା (particulate matter) ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ମତାମତରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି।
୨୦୨୩-୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିରୋଧ ଏକ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ କଠୋର ଶବ୍ଦ ନିୟମ, ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପରିବେଶ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ଦାବି କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା, କେତେକର କାମ କମାଇ ଦିଆଗଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା।
ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 'ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା' (job myth) କୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭର୍ଜିନିଆର ଏକ ବୈଧାନିକ ଅଡିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହି ଜମିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯଥା— କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ମିଶ୍ରିତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା।
ଆରିଜୋନାରେ, ଏହି ବିବାଦ ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି— ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଗରୁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଫିନିକ୍ସ ମେଟ୍ରୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ କୁଲିଂ ବା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।"
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କୃଷକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି: ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳର ବହୁଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି; ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋପନୀୟତାର ଦ୍ବାହି ଦେଇ ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।"
"୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଆରିଜୋନା କର୍ପୋରେସନ୍ କମିଶନ (Arizona Corporation Commission) ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଶୁଳ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତା। ଆବାସିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପରିବେଶ ନ୍ୟାୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।"
ଓରେଗନ୍ର 'ଦି ଡାଲେସ୍' (The Dalles) ସହର, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଗଲ୍ର ଅନେକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚାପକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜର୍ଜିଆର ଆଟଲାଣ୍ଟାଠାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଫୁଲଟନ୍ର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଏକ କୃଷ୍ଣକାୟ ବହୁଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏହା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶଗତ ନ୍ୟାୟର ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଆମେରିକାରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବିରୋଧରୁ କେତେକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବା ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି:
୧) ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଉଛି
୨) ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି
୩) ଶବ୍ଦ, ଆଲୋକ ଏବଂ କମ୍ପନ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି
୪) କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋପନୀୟତାର ହ୍ୱାହି ଦେଇ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି
୫) ଜୋନିଂ ନିୟମ (Zoning laws) ଏବଂ ପରିବେଶ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା କାରଖାନା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ନୁହେଁ
୬) ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସହୁଥିବା ବେଳେ ଟିକସ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା: ସକ୍ରିୟ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା
ଭାରତ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପୁଣେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ (NCR) ବଡ଼ ଧରଣର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ବହୁଗୁଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 'ଜାତୀୟ ଡାଟା ନୀତି' (National Data Policy) ଏବଂ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସରକାର ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଆମେରିକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି: ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହଭାଗିତା ବିନା, ବିଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କ୍ଷତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାର ବିପଦ ଭାରତ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ 'ଇଭାପୋରେଟିଭ୍ କୁଲିଂ' (ବାଷ୍ପୀକରଣ ଶୀତଳୀକରଣ) ବ୍ୟବସ୍ଥା—ସାଧାରଣତଃ କୁଲିଂ ଟାୱାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଯାହା ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏକ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାର୍ଷିକ ୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ୧ କୋଟି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାଲନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ଦୈନିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସମାନ। ଭାରତର ଅନେକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ହବ୍ରେ ଏବେ ଗୁରୁତର ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବାରମ୍ବାର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଭାରତର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଭାବେ ପରିଚିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳାଭାବ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିତି ଦିନିଆ ସମସ୍ୟା । ଏଠାରେ ଥିବା ୩୧ଟି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସାମୂହିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ୟୁରୋପ ଭଳି ଜଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାବେରୀ ନଦୀର ଜଳ, ଭୂତଳ ଜଳ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କି? ଭୂତଳ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କ’ଣ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସର କାରଣ ସାଜୁଛି? ଯେଉଁ ସହରରେ ଘରୋଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ, ସେଠାରେ ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ "ଟ୍ୟାଙ୍କର ସିଟି" (ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହର) ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ତଦାରଖ ଏବଂ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ଜଳ-ବହୁଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏହି ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ; ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୂରଦର୍ଶିତା, ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ନା ଏହା ଏପରି ଏକ ସଙ୍କଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଯାହା ସହରର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ନୂତନ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି: ତାହା ହେଉଛି 'ଡାଟା ହିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ' (data heat island effect)। 'ଅର୍ବାନ ହିଟ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ' (ସହରୀ ତାପ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭାବ) ଭଳି ଯେଉଁଠାରେ ସହରଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରା ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଏକାଧିକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଶକ୍ତି ବହୁଳ ଏବଂ ତାପ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରିମାପ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ନୀତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ
ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଢାଞ୍ଚା ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସାମୂହିକ ତାପଜ ପ୍ରଭାବ (cumulative thermal impacts) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ସମାନତା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 'ଡାଟା ହିଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ' (data heat island effect) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପାଖରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ-ବେସଡ୍ (ଭୂମି ସ୍ତରୀୟ) ତାପମାତ୍ରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ତାପଜ ପ୍ରଭାବର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୃଷି, ଘରୋଇ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ (cumulative impact assessments) କରିବା ଉଚିତ। ସରକାର ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ଠାରୁ 'ୱାଟର-ପଜିଟିଭ୍' (water-positive) ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ।
ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୋନିଂ (ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ) ନିୟମାବଳୀର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ
ଭାରତରେ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟାମକ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ଯାହା ନା ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନା ବାଣିଜ୍ୟିକ । ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ପରିବେଶଗତ ଯାଞ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର କିମ୍ବା ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ନିଜର ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ (EIA) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ସଂଶୋଧନ କରି ସେଥିରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜନ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ।
ଆମେରିକାର ଜନ ସକ୍ରିୟତା (activism) ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ହୋଇଥାଏ, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁନାମରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଡେଭଲପରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଦୌ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ନୈତିକ ନୁହେଁ; ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଆମକୁ 'କମ୍ୟୁନିଟି ବେନିଫିଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ' (CBA) ବା ସାମାଜିକ ହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ । ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବଦଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ତଥ୍ୟର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋପନୀୟତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିୟାମକ ତଦାରଖକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ଜଳ ବ୍ୟବହାର, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଜେନେରେଟରର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଉଚିତ।
ଭାରତରେ ବଞ୍ଚିତ ବା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅସମାନ ପରିବେଶ ଭାର ସହୁଛନ୍ତି। ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ବିକାଶ ଯେପରି ଏହି ଅସମାନତାକୁ ନ ବଢ଼ାଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ 'ପରିବେଶ ନ୍ୟାୟ'କୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ଥାନ ଚୟନ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ପରିବେଶ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରିବା ସହ ଲାଭ ଏବଂ ବିପଦର ସମାନ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
AI-ଚାଳିତ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚାପରେ ରହିଛି, ତାହା ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା, ସାଧାରଣ ଆବାସିକ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ କମିଶନ (SERCs) ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରିଡ୍ର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭରଣା କରିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବିଧତା
ଶେଷରେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ AI ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କ’ଣ ରହିବ। ୨୦୨୫ ନୀତି ଆୟୋଗ (NITI Aayog) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଆଇଟି (IT) ସେବା ଏବଂ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଟୋମେସନ୍ ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ: ୨୦୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଟି ସେବା ଏବଂ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୨୦% ଚାକିରି ଅଟୋମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତର ଆଇଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 'ଲେବର ଆର୍ବିଟ୍ରେଜ୍' (labour arbitrage) ବା ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୃତ୍ତିଜୀବୀମାନେ ସେହି କାମ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଥିଲେ। AI ଏହି ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମାଇ ଦେଉଛି । କାରଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ (team) ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ଏକ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (IT) ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ଆଣିପାରିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଥ
ଯେହେତୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନର ମୂଳଦୁଆ ସାଜିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ନିଯୁକ୍ତି, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ବଳି ଦେଇ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଅନୁଚିତ।
ଆମେରିକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ ସତର୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ତଦାରଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟମାନେ ନିଜର ସ୍ୱର, ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣର ମାନକୁ ଫେରାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନୀତିର ମୂଳଦୁଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାମାଜିକ ସହମତି, ପରିବେଶଗତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିୟମାବଳୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଭାରତ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନହରାଇ ସେମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବ ଏବଂ ଭାରତର କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ AI-ର ଉଭୟ ବିପଦ ଓ ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ।
(ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି: ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)
