OPINION: ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ବୋଝ ପାଲଟେ; କର୍ପୋରେଟ୍ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୈତିକତା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ?
ସଫଳତାର ମାପକାଠି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଜଣେ ନେତା ବାରମ୍ବାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଚରଣକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ କୈପାଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : November 18, 2026 at 8:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଏନଭିଡିଆକୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଚିନ୍ତା ପରେ ସେ ସିଇଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ କୋଲେଟ୍ କ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରୀଣ ସିଇଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି।
ହୁଆଙ୍ଗ ନିଜର ବିବାହ ବାହିରର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପରିବାର, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଂଶଧନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ର। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରିନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ବିପଦରେ ପକାଏ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ?
ଏନଭିଡିଆର ମୂଳ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ। ୨୦୦୭ରେ କମ୍ପାନୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ପ୍ଲେୟାରକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେ.ଏ. ଚୌଧୁରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
- ଏହା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ?
କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜଣେ ସିଇଓଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର। ମୁଁ ଏହା ସହ ସହମତ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ମୁଁ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଓ କ୍ଷମତାର ଅସମାନତା।
ଜଣେ ସିଇଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କିଏ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ, କାହାକୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ଏବଂ କାହାର ଅଭିଯୋଗ ବା ମତାମତ ଶୁଣାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସିଇଓ ନିଜ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷମତାର ଅସମାନତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତା, ଚାପ, ସ୍ୱାର୍ଥର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସହ ଥିଲା। ଏନଭିଡିଆ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ରଖୁଥିବା ଜଣେ ନେତା ଯଦି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚାପର ଶିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ସେତେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ।
- ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେଉଛି ?
ଏହି ବିବାଦ ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏନଭିଡିଆର ଶେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ବଜାର ପୁଞ୍ଜିରେ ଶହ ଶହ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କମ୍ପାନୀର ନଗଦ ଅର୍ଥ ସେତିକି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଏହି କ୍ଷତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି, ଛୋଟ ନିବେଶକ, କମ୍ପାନୀର ଶେୟାର ରଖିଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଏନଭିଡିଆରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ୍ରେ ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ଏନଭିଡିଆର ଚିପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ। ଏକ କମ୍ପାନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ।
- ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କାହାଣୀ ନୁହେଁ
ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ କଠିନ ଅନୁଭବରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀର ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ର ନିର୍ଗମନ ଦୁର୍ନୀତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ବୈଷୟିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ସହ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରହିପାରେ।
ଆମେରିକାର ୱେଲ୍ସ ଫାର୍ଗୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିକ୍ରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଚାପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ କମ୍ପାନୀ ୩ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜରିମାନା ଓ ସମାଧାନ ରାଶି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ସତ୍ୟମ୍ର ଜାଲ୍ ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲା।
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣିତ ଅନିୟମିତତାର ଘଟଣା। ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରମାଣିତ। ତଥାପି ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ପଛରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଲୁଚି ରହିପାରେ, ଯାହା ସେହି ସଂସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ (SVB) ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ବିନା ବିସ୍ତାର ହେବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏହାର ପତନ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ଠକେଇ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ
ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଧାରଣା ଉପରେ କାମ କରିଆସିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ 'କୋର୍ ଇନକମ୍ପିଟେନ୍ସ' (Core Incompetence) ବୋଲି କହେ। ଏହା ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ନୁହେଁ। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଚାଲୁ।
ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଅସାଧାରଣ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବା ଜାରି ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶିଖିଗଲେ। ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତାଙ୍କର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ହରାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିନା ସେହି ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସଂଗଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା।
ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଭଳି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏନଭିଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ଗଠନ କେତେକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ସରଳ ଓ ସମତଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପରିଚାଳନା ଶୈଳୀ ଏନଭିଡିଆର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଚାରଶକ୍ତି ଉପରେ ସମଗ୍ର ସଂସ୍ଥା ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ, ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦାରଖ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
ଜଣେ ନେତା ବାରମ୍ବାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଚରଣକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ 'ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ଡିଏନ୍ଏ' (Organizational DNA) ବା ସାଂଗଠନିକ ଚରିତ୍ର କହେ, ତାହାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପଦ୍ଧତି, କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଭିନ୍ନମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ଗଭୀର ଭାବେ ମିଶିଯାଏ। ଏକ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ 'କୋର୍ ଇନକମ୍ପିଟେନ୍ସ' ବା ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିଶ୍ୱାସ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତରତା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ମନୋଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, ତେବେ ବୋର୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହିଁ ତାହାର ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟିପାରେ। ସଙ୍କଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନିବା ବୋର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ।
- କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ
ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ 'ଜ୍ଞାନ' ଏବଂ 'ବୁଦ୍ଧି' ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟାୟ ୧୮, ଶ୍ଳୋକ ୩୦ରେ ବିବେକକୁ ଏପରି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ତାହା ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ବିବେକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିଶେଷକରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ।
'ଫ୍ରମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଟୁ ୱାଇଜ୍' (From Smart to Wise) ପୁସ୍ତକରେ ନାଭି ରାଜୌ ଏବଂ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲୁ ଯେ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ସଫଳତା ସ୍ୱତଃ ବିବେକ ବା ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ବିବେକୀ ନେତାମାନେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ସୀମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି।
ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଦିଗଦର୍ଶକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା 'ନର୍ଥ ଷ୍ଟାର୍' (North Star), ଯାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସମୟରେ ଆମକୁ ଦିଗ ଦେଖାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜ କ୍ଷମତା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ।
ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ: ମୁଁ କ'ଣ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ?
- ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?
ବୋର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, କ୍ଷମତା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ, ସ୍ୱାର୍ଥର ସଂଘର୍ଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଅସହଜ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏନଭିଡିଆର ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଜରୁରୀ।
ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଦେଶର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋର୍ଡ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଭୟ ବିନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନୈତିକ ଆଚରଣ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ବା ବିବାଦ ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ନହୋଇ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ।
- ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ?
ଏନଭିଡିଆର ଘଟଣାକ୍ରମ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅପ୍ରମାଣିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅପରାଧର ରାୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନେତା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।
କ୍ୱଚିତ୍ ନେତା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏକାକୀ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ନିବେଶକ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ।
ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିବେକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଭଳି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବ କ୍ୱାଡ୍, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା
(DISCLAIMER :ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ । ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ।)