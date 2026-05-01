ଆବୁଧାବିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଇରନ ଡୋମ: ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନା ସମସ୍ୟା ?
ଇସ୍ରାଏଲ ଆଇରନ ଡୋମ୍ ଏବଂ ଆଇଡିଏଫ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ୟୁଏଇ ପଠାଇଥି ନିଜକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା । ଲେଖିକା- ସୁଜାତା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା
Published : May 1, 2026 at 8:13 PM IST
ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ଆଇରନ ଡୋମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। 2026 ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକାଶ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଏକଥା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଜେରୁଜେଲମ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଦେଖୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଇରନ ଡୋମ୍ ଏବଂ ଏହାର IDF ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) କୁ ପଠାଇଥିଲା, ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇରାନକୁ ଏକ ବଡ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାୟ 550 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 2,200 ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ UAE କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ତଳେ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଏପରି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ବିଦେଶକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଠାଇବା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ UAE ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମାନ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।
UAE ର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଆବୁଧାବି ଏକ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ଥିଲା। ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ UAEର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାବଶାନ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଅଲ୍ ତାୱେଲାହରେ ଏମିରେଟ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କାମ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଫୋର୍ସ ମେଜ୍ୟୋର (କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତା) ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିଲା। UAE ଏହି ପରିମାଣର ରଣନୈତିକ କ୍ଷତି ସହିଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 2022 ରେ ହୁଥି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, UAE ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଲୁହା ଡୋମ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ରାଫେଲର SPYDER ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏବଂ 2022 ରେ SPYDER ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୁଧାବିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କେବଳ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଲୁହା ଡୋମ ନିୟୋଜନ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାନ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସକ୍ଷମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମେଣ୍ଟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଧାର। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ସୁଦୃଢ଼ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣୀକରଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାରୋହ ବଦଳରେ ସହଭାଗୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ଥିତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ। ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକ କୂଟନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଉଭା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ସହଭାଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚାରିପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରମରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ବୈଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ-ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଯୋଗ, ଯାହା ଏହା ଏହାର ଆରବ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ନିଜର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହାସଲ କରିଛି।
ତଥାପି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନା ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ତାପରୁ ଜନ୍ମିତ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଣ୍ଟ। ଏହି ଭିନ୍ନତାର ମୂଳରେ "ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ପ୍ରଶ୍ନ" ରହିଛି। ରିୟାଦର ରାଜନୈତିକ ଗଣନାରେ ସାଉଦି ଆରବର ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରବେଶ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ସମାଧାନ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି ଏବଂ ଓସ୍ଲୋ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରଠାରୁ ଆଜି ସେହି ସମାଧାନ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି।ଗାଜା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କୂଳରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଅନେକ ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ବାକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସାଉଦି ଆରବର ନୀରବ ସହମତି ଏବଂ ଇରାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ରିୟାଦର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହି ସହମତିକୁ "ସାଧାରଣୀକରଣ" ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଲେବାନନ ଏବଂ ସିରିଆ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଶେବା ଫାର୍ମ ଏବଂ କଫର ଶୁବା ପାହାଡ଼ ପରି ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ ଯେକୌଣସି ଲେବାନନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ସିରିଆରେ, ଆସାଦଙ୍କ ଗାଦିଚ୍ୟୁତି ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦକ୍ଷିଣରେ ତାର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଦାରା, କୁନେତ୍ର ଏବଂ ସୁୱାଇଦାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ "ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରେ, ଏକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ 1974 ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରେଖା ଦେଇ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା । ସିରିଆର ଦୁର୍ବଳ ସଂକ୍ରମଣକାଳୀନ ସରକାର, ନିଜେ ତୀବ୍ର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଲାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନର କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ରଣନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର "ପ୍ରତିରୋଧ ଅକ୍ଷ" ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ଉପସାଗରୀୟ ସହଯୋଗୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମିିଳିଥିବା ଇପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସଫଳତା। ଉପସାଗରରେ ଯାହା ରୂପ ନେଉଛି ତାହା "ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆନ୍" ଅର୍ଥରେ ଏକ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ରମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ "ଖଣ୍ଡିତ ବହୁଳବାଦ" ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଢାଞ୍ଚା ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏଥିରେ, ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁଏଇ, ପଶ୍ଚିମ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ସାଉଦି ଆରବ ଗଭୀର ରାଜନୈତିକ ବୁଝାମଣା ବିନା ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁରୁଣା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।
ଏପରି ସମନ୍ୱୟ ବାସ୍ତବ, ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିସ୍ଥିତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମଧ୍ୟ । ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ବଦଳରେ କେବଳ ପାରସ୍ପରିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିହ୍ନ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ଯେ ଏହା ଏକ ଗଭୀର, ଧୀର ଏବଂ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିବ । ଯାହା କି ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବା ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ମୂଳରୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
(Disclaimer:ଲେଖକ, ସୁଜାତା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆନ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମତାମତ ଇଟିଭି ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।)