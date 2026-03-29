ଭାରତର ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ କି ? କ’ଣ ସୂଚାଉଛି ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ । ବିଶ୍ୱର 20ଟି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ଭାରତରେ 13ଟି ସହର ଅଛି ।
Published : March 29, 2026 at 12:44 PM IST
ଭାରତରେ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ତର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ "ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ । ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ, ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୌଳିକ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ: ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ
2025 IQAir ବିଶ୍ୱ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦେଶ, ଯାହାର ଜାତୀୟ ହାରାହାରି PM2.5 ସାନ୍ଦ୍ରତା, 54.4 ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ (µg/m³) ଅଟେ । ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିରାପଦ ସୀମା, 5 ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ (µg/m³) ଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ । ବିଶ୍ୱର 20ଟି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ଭାରତରେ 13ଟି ସହର ଅଛି । ଏହା ଭିତରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ରାଜଧାନୀ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣିକା ପଦାର୍ଥ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଛୋଟ କରିଥାଏ, ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବୋଝ ସାଜିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ । ତଥାପି, 2024ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର 7% ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, 35% ଭାରତୀୟ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର WHO ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ନାମମାତ୍ର; ସଙ୍କଟ ଏବେ ବି ଗଭୀର ରହିଛି ।
ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯାନବାହାନ ନିର୍ଗମନ ବା ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ଧୂଆଁ, ବାୟୋମାସ ପୋଡ଼ିବା, ଏବଂ କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପୋଡ଼ିବା (ପାଳ ପୋଡ଼ିବା)ର ବାର୍ଷିକ ସଙ୍କଟ ଯାହା ପ୍ରତି ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ । ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ, ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡର କଠୋର ପ୍ରୟୋଗ, ଏବଂ ଫସଲ ପୋଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି । ଏହି ସଙ୍କଟର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ଆସାମ-ମେଘାଳୟ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସହର ବର୍ନିହାଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହାସହ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ 'ବିପଜ୍ଜନକ' ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ, କେବଳ ଅଟକିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଭାରତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ କେବଳ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ 'ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ' ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା ଏବଂ ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଯମୁନା ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନ୍ତହୀନ ଚକ୍ର:
ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ନଦୀ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି । କାଳିନ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ବିଷାକ୍ତ ଫେଣର ଘନ ସ୍ତର ବେଳେବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୋଲାପୀ-ଧଳା ରଙ୍ଗ ସହିତ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇ ଜମା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନଦୀର ଅବନତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାର ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।
ପ୍ରାୟ 57 ନିୟୁତ ଲୋକ ଯମୁନାର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଯମୁନା ନଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର 70%ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ । ଦିଲ୍ଲୀର ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯମୁନାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଯମୁନା ନଦୀକୁ "ଦିଲ୍ଲୀର ମରଣଶୀଳ ପବିତ୍ର ନଦୀ" କୁହାଯାଉଛି । ଯାହା ଏକ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ । ଯେଉଁ ନଦୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ସେହି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଆଯାଉଛି । ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା, ଅପରିଷ୍କାର ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ଅବାଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରସାରଣ, ଏସବୁ ମିଶି ଯମୁନାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପରିଣତ କରିଛି ।
ଏହାକୁ କେବଳ "ମୃତ୍ୟୁ" ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଏହି ସଙ୍କଟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମ୍ ଆକଳନ କରିବା ହେବ । ଯମୁନା ନଦୀ କେବଳ ମରୁନାହିଁ; ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟୁଛି ।
ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା (BOD), ଜୈବିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ମନିଟରିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନଦୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ନାନ-ଗୁଣବତ୍ତା ପାଣି ପାଇଁ BOD ସ୍ତର 3 mg/L (ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର)ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ସ୍ତର 30 mg/L ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାର 10 ଗୁଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କେବଳ ବୈଷୟିକ ମାପଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ; ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନଦୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା, ଯାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅପରିଶୋଧିତ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ହ୍ରାସ କରୁଛି ଯେ ଜଳଜୀବ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଜଳ ମଣିଷ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡୁଛି । 30 mg/L ର BOD ସ୍ତର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତାକୁ ସୂଚିତ କରେ: ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଫଳତା, ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଫଳତା, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଯମୁନାର 22 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀର ମୋଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାରର ଏକ ଅସମାନ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ନଦୀର ଏହି ଛୋଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରିବେଶଗତ ପତନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ।
ନିରନ୍ତର ସ୍ୱେରେଜ ପ୍ରବାହ:
ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱେରେଜ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଯଦିଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱେରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP)ର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ତଥାପି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତ୍ରୁଟି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସୀମିତ କରୁଛି । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅପରିଶୋଧିତ କିମ୍ବା କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବିଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନଦୀରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନାମମାତ୍ର କରିଦିଆଯାଉଛି ।
ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଋତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଯମୁନାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରୁଛି । ଜଳ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଦୀକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ଡ୍ରେନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ ।
ଉତ୍ତର ଭାରତର ସହର ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଯମୁନାର ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ଏହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଏହା ସିଧାସଳଖ ଏହାର ହିମାଳୟ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ହେଉଥିବା ଜଳବିଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ । ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ହିମବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ଶୁଖିଯିବା ସହିତ, ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତି କ୍ରମଶଃ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ।
ଭାରତର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସଂରଚନାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟି:
ଭାରତର ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ସମ୍ବଳର ବିଫଳତା ନୁହେଁ; ଏହା ଶାସନର ବିଫଳତା । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ବିଖଣ୍ଡନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରେଖା, ସହଭାଗୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେପରିକି ଅଯୁଗ୍ମ-ଯୁଗ୍ମ ଯୋଜନା, ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିମ୍ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ପାଇବାର ହକଦାର ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ମୌଳିକ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସରକାର, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଭାଗ, ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା, ସହର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ପ୍ରାୟତଃ ପୃଥକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାଲିକାନା ଏବଂ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସହଭାଗୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିନା, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତି ଏକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅପହଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଜାପାନ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ପରି ନୁହେଁ - ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟାମକମାନେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି; କେବଳ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ଜଳସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିମାଳୟରେ ତଥାକଥିତ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ରାସ୍ତାର ଦ୍ରୁତ ନିର୍ମାଣ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାପକ ପର୍ବତ ଖଣି ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପରିଣାମ ପର୍ବତଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ବିପଦରେ ଅଛି ।