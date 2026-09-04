ଚୀନ୍କୁ ବୟକଟ୍; ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବାସ୍ତବତା ନା କେବଳ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ?
ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନର ଆହ୍ମାନ; ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଚୀନ୍ର ଗଭୀର ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡ. ଏମ୍. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : September 4, 2026 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଚୀନ୍ର ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଡାକ ପ୍ରାୟତଃ ଜୋରଦାର ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲେ ଚୀନ୍ ବର୍ଜନର ଡାକ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଚୀନ୍ର ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସିଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଭାବନା ଓ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଆଧାରିତ ବର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଚାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ଚୀନ୍ ବୋଧହୁଏ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ, ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ପାଦର ନିମ୍ନମାନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ, ଚୀନ୍ ସହ ସର୍ବାଧିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଚୀନ୍ ବର୍ଜନର ଡାକ ଦେବା ସହ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଯୌକ୍ତିକ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏପରି ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନ କରି ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଚୀନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମଠାରୁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଜନ ଆହ୍ୱାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ-ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଆସୁଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବର୍ଜନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି। ୨୦୧୦ ଦଶକରୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଜନ ଆହ୍ୱାନ ଆହୁରି ପ୍ରମୁଖ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବର୍ଜନଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତା-ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ସହ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ।
ୟୁରୋପ ଚୀନ୍ରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଆସିଛି। ଏଥିସହିତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ୟୁରୋପର ଚିନ୍ତା। ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ନୀତି ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରେନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ବିବିଧୀକରଣ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସରକାରୀ କ୍ରୟ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେରିକାର କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବଦଳରେ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ଚୀନ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ସୁବିଧା ବିଶାଳ ଭୂଭାଗ, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି GDP ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନୀତି, ନିବେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ୍ ନିଜର ବିଶାଳ ଓ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ବିକଶିତ କରିଛି। ଫଳରେ ଚୀନ୍ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି।
ଚୀନ୍ର ୧୪ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ସ୍ଥଳ ସୀମା ରହିଛି। ଏହି ସୀମାର କେତେକ ଅଂଶ ବିବାଦୀୟ ଥିବାରୁ ଭାରତ ଓ ଭିଏତନାମ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଚୀନ୍ର ନିରନ୍ତର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ଓ ତିକ୍ତତା ରହିଛି।
ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଚୀନ୍ର ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ, ବ୍ରୁନେଇ, ତାଇୱାନ ଏବଂ ଜାପାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ଗୁରୁତର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବାଦ ରହିଛି। ଏହି ବିବାଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରର ଦ୍ୱୀପ, ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦାବିକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜାପାନ ସହ ଚୀନ୍ର ବିବାଦ ପୂର୍ବ ଚୀନ୍ ସାଗରର ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରହିଛି।
ଚୀନ୍ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ, ଭିଏତନାମ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଏହାର ପଛରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବାଦ ସହ ଚୀନ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଭିଏତନାମ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ, ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ, ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନ ଆହ୍ୱାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଭାରତରେ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଯାହା ୧୯୬୨ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଯାଏ। ସୀମା ତିକ୍ତତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏକତା ପ୍ରକାଶର ଠିକ୍ ଉପାୟ ବୋଲି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଧାରଣା ରହିଛି।
୨୦୨୦ ଜୁନ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ହାତାହାତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ଚୀନ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନମତରେ ଏହାକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଘଟଣା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପରେ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ସରକାର ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ରଣନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଏବଂ ‘ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍’ ଭଳି ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ତଥାପି ଚୀନ୍ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ରହିଛି। ଉତ୍ପାଦନ ଉପାଦାନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୋଗୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୨.୧୬ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
୨୦୨୫-୨୬ ସମୟରେ କେବଳ ଭାରତ ସହ ଚୀନ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଚୀନ୍ର ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚୀନ୍ର ରପ୍ତାନି ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚୀନ୍ର ରପ୍ତାନି ୧୭.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨.୧୨ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ।
ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଅନେକ ଚୀନ୍ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ରେ ଭରିଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଚୀନ୍ରେ ବିକଶିତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଗେମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ବିକାଶକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ନିର୍ମିତ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଗେମ୍ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତ ବିପଦ କେବଳ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ; ଏହା ସହ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ।
ଚୀନ୍ର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧିରେ AI ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। AI ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଚିପ୍ର ଐତିହାସିକ ଅଭାବ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବ ଏସିଆର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଚୀନ୍ର ଅବସ୍ଥିତି, ବିସ୍ତୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନେଟୱର୍କ, ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ, ଉନ୍ନତ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଚୀନ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଘ୍ନର ଝୁମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି।
ଭାରତରେ ଚୀନ୍ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅସ୍ୱୀକାରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ ପାଇଁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ନୀତିକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରିବା ସହ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତଥାପି ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଚୀନ୍ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଚୀନ୍ରୁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ୨୦୧୪ରେ ୫୪.୨ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିବାବେଳେ ୨୦୧୯ରେ ଏହା ୭୪.୮ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୪ରେ ୧୨୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ୧୪୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଚୀନ୍କୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନିରେ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୧୪ରେ ଏହା ୧୩.୪ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ୨୮.୧ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ରେ ଏହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ୧୯.୪୮ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହିପରି ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାରତ ଚୀନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥିବାବେଳେ ଚୀନ୍ ବଜାରରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ବଢ଼ାଇବାରେ ଭାରତ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛି।
ଏହି ପ୍ରବଣତା ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’, ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଏବଂ ‘ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍’ (PLI) ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି। ଏହା ରଣନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଛି।
ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତ ଏବେ ବି ବହୁ ଦୂରରେ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଉପାଦାନ, ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଚାଲିଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ଏବେ କେବଳ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଚୀନ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ। ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା, ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତର ରଣନୀତି ‘ଆମଦାନୀ ବଦଳ’ (Import Substitution) ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଟୱର୍କ ସହ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦେଶୀୟ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’, ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ଏବଂ ‘ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍’ ଯୋଜନା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଓ ଔଷଧ ଭଳି ରଣନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲାଭ ଆଣିଛି। ଦେଶୀୟ କ୍ଷମତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିନାହିଁ।
ତେଣୁ ଚୀନ୍ ବର୍ଜନର ଡାକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଚୀନ୍ର ଗଭୀର ଏକୀକରଣ ଏବଂ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମାଧାନ ହେଉଛି; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ଦେଶୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା।
(DISCLAIMER: ପ୍ରଫେସର୍ ଡ. ଏମ୍. ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୁମ୍ବାଇ। ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଓ ମତାମତ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ETV ଭାରତର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ)